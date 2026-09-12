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Источник бесперебойного питания Штиль SW300L 225Вт 300ВА серый купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Источник бесперебойного питания Штиль SW300L 225Вт 300ВА серый

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Источник бесперебойного питания Штиль SW300L 225Вт 300ВА серый - фото 1
Источник бесперебойного питания Штиль SW300L 225Вт 300ВА серый - фото 2
Источник бесперебойного питания Штиль SW300L 225Вт 300ВА серый - фото 3
Источник бесперебойного питания Штиль SW300L 225Вт 300ВА серый - фото 4
Источник бесперебойного питания Штиль SW300L 225Вт 300ВА серый - фото 5
Источник бесперебойного питания Штиль SW300L 225Вт 300ВА серый - фото 6
Источник бесперебойного питания Штиль SW300L 225Вт 300ВА серый - фото 7
Источник бесперебойного питания Штиль SW300L 225Вт 300ВА серый - фото 8
Источник бесперебойного питания Штиль SW300L 225Вт 300ВА серый - фото 9
Источник бесперебойного питания Штиль SW300L 225Вт 300ВА серый - фото 10
Источник бесперебойного питания Штиль SW300L 225Вт 300ВА серый - фото 11
Источник бесперебойного питания Штиль SW300L 225Вт 300ВА серый - фото 12
Источник бесперебойного питания Штиль SW300L 225Вт 300ВА серый - фото 13
Источник бесперебойного питания Штиль SW300L 225Вт 300ВА серый - фото 14
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
ИБП
Форм-фактор
Tower
Топология
линейно-интерактивный
Активная мощность, Вт
225
Полная мощность, ВА
300
Количество фаз
1
Тип розеток
EURO (CEE 7)
Общее количество розеток
1
  • Источник бесперебойного питания Штиль SW300L 225Вт 300ВА серый - фото 1
  • Источник бесперебойного питания Штиль SW300L 225Вт 300ВА серый - фото 2
  • Источник бесперебойного питания Штиль SW300L 225Вт 300ВА серый - фото 3
  • Источник бесперебойного питания Штиль SW300L 225Вт 300ВА серый - фото 4
  • Источник бесперебойного питания Штиль SW300L 225Вт 300ВА серый - фото 5
  • Источник бесперебойного питания Штиль SW300L 225Вт 300ВА серый - фото 6
  • Источник бесперебойного питания Штиль SW300L 225Вт 300ВА серый - фото 7
  • Источник бесперебойного питания Штиль SW300L 225Вт 300ВА серый - фото 8
  • Источник бесперебойного питания Штиль SW300L 225Вт 300ВА серый - фото 9
  • Источник бесперебойного питания Штиль SW300L 225Вт 300ВА серый - фото 10
  • Источник бесперебойного питания Штиль SW300L 225Вт 300ВА серый - фото 11
  • Источник бесперебойного питания Штиль SW300L 225Вт 300ВА серый - фото 12
  • Источник бесперебойного питания Штиль SW300L 225Вт 300ВА серый - фото 13
  • Источник бесперебойного питания Штиль SW300L 225Вт 300ВА серый - фото 14
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
17 430 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 702775
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Характеристики

Бренд
stihl
Тип товара
ИБП
Форм-фактор
Tower
Топология
линейно-интерактивный
Активная мощность, Вт
225
Полная мощность, ВА
300
Количество фаз
1
Тип формы напряжения
чистая синусоида
Время переключения на батарею, мс
6
Мин. входное напряжение, В
90
Макс. входное напряжение, В
295
Тип батареи
свинцово-кислотный
Тип розеток
EURO (CEE 7)
Общее количество розеток
1
Габаритные размеры (ШхВхГ)
285x283x93 мм
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
29х28х9
Вес, кг.
5

Описание товара Источник бесперебойного питания Штиль SW300L 225Вт 300ВА серый

Источники бесперебойного питания (ИБП) бренда "Штиль" представляют собой надежное решение для защиты вашего оборудования от перебоев в электроснабжении. Эта модель — идеальный выбор для использования в малых офисах или домашних условиях. Тип устройства — линейно-интерактивный ИБП, что обеспечивает более широкие возможности по стабилизации напряжения и увеличивает защиту от скачков и провалов напряжения. Свою эффективность устройство демонстрирует при минимальном входном напряжении 90 В и максимальном 295 В. Суммарная мощность данной модели составляет 300 В·А, при этом активная мощность достигает 225 Вт, что позволяет ей эффективно работать с большинством офисной и бытовой техники. Резервное питание обеспечивает свинцово-кислотная батарея, переключение на которую происходит за 6 мс, предотвращая даже кратковременные отключения электроэнергии. ИБП "Штиль" весит 4 кг, что делает его довольно мобильным и удобным в установке. Он изготовлен в форм-факторе Tower, позволяющем легко интегрироваться в современное рабочее пространство. Устройство оснащено одной розеткой типа EURO (CEE 7), обеспечивая простоту подключения к источникам питания. Производится этот ИБП в Китае, что гарантирует отличное сочетание цены и качества. Отличительной особенностью данного устройства является выходное напряжение в виде чистой синусоиды, что обеспечивает защиту чувствительной электроники. Таким образом, ИБП "Штиль" — это надежный защитник вашего оборудования, обеспечивающий стабильную работу ваших устройств в самых различных условиях.

Отзывы о товаре Источник бесперебойного питания Штиль SW300L 225Вт 300ВА серый




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Характеристики
Бренд
stihl
Тип товара
ИБП
Форм-фактор
Tower
Топология
линейно-интерактивный
Активная мощность, Вт
225
Полная мощность, ВА
300
Количество фаз
1
Тип формы напряжения
чистая синусоида
Время переключения на батарею, мс
6
Мин. входное напряжение, В
90
Макс. входное напряжение, В
295
Тип батареи
свинцово-кислотный
Развернуть
Тип розеток
EURO (CEE 7)
Общее количество розеток
1
Габаритные размеры (ШхВхГ)
285x283x93 мм
Страна производитель
Китай
Описание
Источники бесперебойного питания (ИБП) бренда "Штиль" представляют собой надежное решение для защиты вашего оборудования от перебоев в электроснабжении. Эта модель — идеальный выбор для использования в малых офисах или домашних условиях. Тип устройства — линейно-интерактивный ИБП, что обеспечивает более широкие возможности по стабилизации напряжения и увеличивает защиту от скачков и провалов напряжения. Свою эффективность устройство демонстрирует при минимальном входном напряжении 90 В и максимальном 295 В. Суммарная мощность данной модели составляет 300 В·А, при этом активная мощность достигает 225 Вт, что позволяет ей эффективно работать с большинством офисной и бытовой техники. Резервное питание обеспечивает свинцово-кислотная батарея, переключение на которую происходит за 6 мс, предотвращая даже кратковременные отключения электроэнергии. ИБП "Штиль" весит 4 кг, что делает его довольно мобильным и удобным в установке. Он изготовлен в форм-факторе Tower, позволяющем легко интегрироваться в современное рабочее пространство. Устройство оснащено одной розеткой типа EURO (CEE 7), обеспечивая простоту подключения к источникам питания. Производится этот ИБП в Китае, что гарантирует отличное сочетание цены и качества. Отличительной особенностью данного устройства является выходное напряжение в виде чистой синусоиды, что обеспечивает защиту чувствительной электроники. Таким образом, ИБП "Штиль" — это надежный защитник вашего оборудования, обеспечивающий стабильную работу ваших устройств в самых различных условиях.
Самовывоз
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Отзывы


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