Источник бесперебойного питания Штиль SW300L 225Вт 300ВА серый
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Характеристики
Описание товара Источник бесперебойного питания Штиль SW300L 225Вт 300ВА серый
Источники бесперебойного питания (ИБП) бренда "Штиль" представляют собой надежное решение для защиты вашего оборудования от перебоев в электроснабжении. Эта модель — идеальный выбор для использования в малых офисах или домашних условиях. Тип устройства — линейно-интерактивный ИБП, что обеспечивает более широкие возможности по стабилизации напряжения и увеличивает защиту от скачков и провалов напряжения. Свою эффективность устройство демонстрирует при минимальном входном напряжении 90 В и максимальном 295 В. Суммарная мощность данной модели составляет 300 В·А, при этом активная мощность достигает 225 Вт, что позволяет ей эффективно работать с большинством офисной и бытовой техники. Резервное питание обеспечивает свинцово-кислотная батарея, переключение на которую происходит за 6 мс, предотвращая даже кратковременные отключения электроэнергии. ИБП "Штиль" весит 4 кг, что делает его довольно мобильным и удобным в установке. Он изготовлен в форм-факторе Tower, позволяющем легко интегрироваться в современное рабочее пространство. Устройство оснащено одной розеткой типа EURO (CEE 7), обеспечивая простоту подключения к источникам питания. Производится этот ИБП в Китае, что гарантирует отличное сочетание цены и качества. Отличительной особенностью данного устройства является выходное напряжение в виде чистой синусоиды, что обеспечивает защиту чувствительной электроники. Таким образом, ИБП "Штиль" — это надежный защитник вашего оборудования, обеспечивающий стабильную работу ваших устройств в самых различных условиях.
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Теги товара: линейно-интерактивные, с чистой синусоидой
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Теги товара: линейно-интерактивные, с чистой синусоидой
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