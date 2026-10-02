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ИБП APC Back-UPS BE650G2-RS купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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ИБП APC Back-UPS BE650G2-RS

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Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
ИБП
Форм-фактор
Tower
Топология
Резервный (Оффлайн)
Активная мощность, Вт
400
Полная мощность, ВА
650
Количество фаз
1
Время работы при полной нагрузке
2
Тип розеток
EURO (CEE 7)
Общее количество розеток
8
  • ИБП APC Back-UPS BE650G2-RS - фото 1
  • ИБП APC Back-UPS BE650G2-RS - фото 2
  • ИБП APC Back-UPS BE650G2-RS - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
20 280 руб. 
Начислим 397 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 285771
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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ИБП APC Back-UPS BE650G2-RS
20 280 руб.
  • Гарантия производителя: 1 год
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
APC
Тип товара
ИБП
Форм-фактор
Tower
Топология
Резервный (Оффлайн)
Особенности
холодный старт
Активная мощность, Вт
400
Полная мощность, ВА
650
Количество фаз
1
Тип формы напряжения
модифицированная синусоида
Защита телефонной линии
да
Защита локальной сети
да
Время переключения на батарею, мс
6
Время работы при полной нагрузке
2
Мин. входное напряжение, В
160
Макс. входное напряжение, В
290
Максимальная поглощаемая энергия импульса
310
Тип батареи
свинцово-кислотный
Тип розеток
EURO (CEE 7)
Общее количество розеток
8
Количество розеток с питанием от батареи
6
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
44х19х19
Вес, кг.
5

Описание товара ИБП APC Back-UPS BE650G2-RS

Источник бесперебойного питания APC — это надежное и эффективное решение для защиты ваших электронных устройств от непредвиденных перебоев в электроснабжении. С активной мощностью в 400 Вт и полной мощностью 650 В·А, этот ИБП обеспечивает стабильную работу ваших устройств, поддерживая их в случае аварийного отключения электричества. Компактный и элегантный форм-фактор Tower делает его идеальным для использования в домашних и офисных условиях. Весит устройство всего 4 кг, что обеспечивает легкость перемещения и установки. ИБП APC оснащен шестью розетками с питанием от батареи, что позволяет подключить сразу несколько устройств и гарантировать их работоспособность в случае отключения электричества. Общее количество розеток составляет 8, что дает еще большую гибкость в использовании. Встроенная защита локальной сети и телефонной линии позволяет уберечь подключенные устройства от перегрузок и скачков напряжения. Система обеспечивает защиту от импульсных перенапряжений с максимальной поглощаемой энергией в 310 Дж. Топология резервного (офлайн) типа поддерживает переход на батарейное питание за 6 мс, что минимизирует риск сбоев в работе оборудования. ИБП APC работает на одной фазе и обеспечивает напряжение с модифицированной синусоидой, что подходит для питания большинства бытовых и офисных устройств. Выбирая ИБП от бренда APC, вы получаете качество и надежность, подтвержденные доверием потребителей по всему миру.

Отзывы о товаре ИБП APC Back-UPS BE650G2-RS




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
APC
Тип товара
ИБП
Форм-фактор
Tower
Топология
Резервный (Оффлайн)
Особенности
холодный старт
Активная мощность, Вт
400
Полная мощность, ВА
650
Количество фаз
1
Тип формы напряжения
модифицированная синусоида
Защита телефонной линии
да
Защита локальной сети
да
Время переключения на батарею, мс
6
Развернуть
Время работы при полной нагрузке
2
Мин. входное напряжение, В
160
Макс. входное напряжение, В
290
Максимальная поглощаемая энергия импульса
310
Тип батареи
свинцово-кислотный
Тип розеток
EURO (CEE 7)
Общее количество розеток
8
Количество розеток с питанием от батареи
6
Страна производитель
Китай
Описание
Источник бесперебойного питания APC — это надежное и эффективное решение для защиты ваших электронных устройств от непредвиденных перебоев в электроснабжении. С активной мощностью в 400 Вт и полной мощностью 650 В·А, этот ИБП обеспечивает стабильную работу ваших устройств, поддерживая их в случае аварийного отключения электричества. Компактный и элегантный форм-фактор Tower делает его идеальным для использования в домашних и офисных условиях. Весит устройство всего 4 кг, что обеспечивает легкость перемещения и установки. ИБП APC оснащен шестью розетками с питанием от батареи, что позволяет подключить сразу несколько устройств и гарантировать их работоспособность в случае отключения электричества. Общее количество розеток составляет 8, что дает еще большую гибкость в использовании. Встроенная защита локальной сети и телефонной линии позволяет уберечь подключенные устройства от перегрузок и скачков напряжения. Система обеспечивает защиту от импульсных перенапряжений с максимальной поглощаемой энергией в 310 Дж. Топология резервного (офлайн) типа поддерживает переход на батарейное питание за 6 мс, что минимизирует риск сбоев в работе оборудования. ИБП APC работает на одной фазе и обеспечивает напряжение с модифицированной синусоидой, что подходит для питания большинства бытовых и офисных устройств. Выбирая ИБП от бренда APC, вы получаете качество и надежность, подтвержденные доверием потребителей по всему миру.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


ИБП APC Back-UPS BE650G2-RS - характеристики и описание, фото и цены представлены на карточке товара. Для того чтобы купить товар по цене 20280 руб., вам надо позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформить покупку в личном кабинете.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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