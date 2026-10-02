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ИБП Powerman Smart Sine 1000 Line-interactive 700W (6036467) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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ИБП Powerman Smart Sine 1000 Line-interactive 700W (6036467)

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ИБП Powerman Smart Sine 1000 Line-interactive 700W (6036467) - фото 1
ИБП Powerman Smart Sine 1000 Line-interactive 700W (6036467) - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
ИБП
Форм-фактор
Tower
Топология
линейно-интерактивный
Активная мощность, Вт
700
Полная мощность, ВА
1000
Количество фаз
1
Время работы при полной нагрузке
1
Тип розеток
EURO (CEE 7)
Общее количество розеток
4
  • ИБП Powerman Smart Sine 1000 Line-interactive 700W (6036467) - фото 1
  • ИБП Powerman Smart Sine 1000 Line-interactive 700W (6036467) - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
15 700 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 644744
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Характеристики

Бренд
POWERMAN
Тип товара
ИБП
Форм-фактор
Tower
Топология
линейно-интерактивный
Особенности
звуковая сигнализация, холодный старт
Активная мощность, Вт
700
Полная мощность, ВА
1000
Количество фаз
1
Тип формы напряжения
модифицированная синусоида
Время переключения на батарею, мс
6
Время работы при полной нагрузке
1
Мин. входное напряжение, В
165
Макс. входное напряжение, В
275
Тип батареи
свинцово-кислотный
Тип розеток
EURO (CEE 7)
Общее количество розеток
4
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
53х34х26
Вес, кг.
19.8

Описание товара ИБП Powerman Smart Sine 1000 Line-interactive 700W (6036467)

Источники бесперебойного питания (ИБП) POWERMAN — надежное и эффективное решение для защиты вашей электроники от перебоев в электропитании. Эта модель весом 9,1 кг обеспечивает активную мощность в 700 Вт и полную мощность в 1000 В·А. ИБП POWERMAN оснащен четырьмя розетками для подключения ваших устройств и поддерживает линейно-интерактивный тип работы, что делает его идеальным выбором для обеспечения устойчивой работы техники в условиях нестабильного напряжения. С форм-фактором Tower он легко интегрируется в любой офисный или домашний интерьер. Устройство предлагает быстрое переключение на батарею в течение 6 мс, обеспечивая бесперебойную работу с минимальными задержками. Оно также предлагает время работы при полной нагрузке до 1 минуты, что достаточно для сохранения данных и безопасного завершения работы устройств. ИБП рассчитан на работу при входном напряжении от 165 В до 275 В, а напряжение на его выходе имеет форму модифицированной синусоиды. Кроме того, POWERMAN использует свинцово-кислотную батарею, которая гарантирует долговечность и надежность устройства. Этот ИБП обеспечит вас необходимой степенью защиты от перебоев электроэнергии и поможет сохранить ваши устройства в безопасности.

Отзывы о товаре ИБП Powerman Smart Sine 1000 Line-interactive 700W (6036467)




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Характеристики
Бренд
POWERMAN
Тип товара
ИБП
Форм-фактор
Tower
Топология
линейно-интерактивный
Особенности
звуковая сигнализация, холодный старт
Активная мощность, Вт
700
Полная мощность, ВА
1000
Количество фаз
1
Тип формы напряжения
модифицированная синусоида
Время переключения на батарею, мс
6
Время работы при полной нагрузке
1
Мин. входное напряжение, В
165
Развернуть
Макс. входное напряжение, В
275
Тип батареи
свинцово-кислотный
Тип розеток
EURO (CEE 7)
Общее количество розеток
4
Страна производитель
Китай
Описание
Источники бесперебойного питания (ИБП) POWERMAN — надежное и эффективное решение для защиты вашей электроники от перебоев в электропитании. Эта модель весом 9,1 кг обеспечивает активную мощность в 700 Вт и полную мощность в 1000 В·А. ИБП POWERMAN оснащен четырьмя розетками для подключения ваших устройств и поддерживает линейно-интерактивный тип работы, что делает его идеальным выбором для обеспечения устойчивой работы техники в условиях нестабильного напряжения. С форм-фактором Tower он легко интегрируется в любой офисный или домашний интерьер. Устройство предлагает быстрое переключение на батарею в течение 6 мс, обеспечивая бесперебойную работу с минимальными задержками. Оно также предлагает время работы при полной нагрузке до 1 минуты, что достаточно для сохранения данных и безопасного завершения работы устройств. ИБП рассчитан на работу при входном напряжении от 165 В до 275 В, а напряжение на его выходе имеет форму модифицированной синусоиды. Кроме того, POWERMAN использует свинцово-кислотную батарею, которая гарантирует долговечность и надежность устройства. Этот ИБП обеспечит вас необходимой степенью защиты от перебоев электроэнергии и поможет сохранить ваши устройства в безопасности.
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