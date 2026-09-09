Top.Mail.Ru
ИБП Powerman Smart 1000 INV купить с доставкой в Санкт-Петербурге
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

ИБП Powerman Smart 1000 INV

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
ИБП Powerman Smart 1000 INV - фото 1
ИБП Powerman Smart 1000 INV - фото 2
ИБП Powerman Smart 1000 INV - фото 3
ИБП Powerman Smart 1000 INV - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
ИБП
Топология
линейно-интерактивный
Активная мощность, Вт
600
Полная мощность, ВА
1000
Общее количество розеток
2
  • ИБП Powerman Smart 1000 INV - фото 1
  • ИБП Powerman Smart 1000 INV - фото 2
  • ИБП Powerman Smart 1000 INV - фото 3
  • ИБП Powerman Smart 1000 INV - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
14 280 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 294885
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Отправить
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
POWERMAN
Тип товара
ИБП
Топология
линейно-интерактивный
Особенности
встроенный аккумулятор
Активная мощность, Вт
600
Полная мощность, ВА
1000
Общее количество розеток
2
Количество розеток с питанием от батареи
2
Размеры в упаковке, см
46х31х11
Вес, кг.
10.06

Описание товара ИБП Powerman Smart 1000 INV

Источник бесперебойного питания POWERMAN SMART 1000 INV - линейно-интерактивный ИБП с синусоидальной формой выходного напряжения. Стабилизирует напряжение питания оборудования при работе от сети и обеспечивает автономную эксплуатацию при отключении электроэнергии за счет внешней 12В аккумуляторной батареи (не входит в комплект поставки). Выбор емкости аккумулятора зависит от мощности нагрузки и необходимого времени автономной работы. Мощное интеллектуальное зарядное устройство ИБП обеспечивает корректную работу с батареями емкостью от 18Ач до 200Ач.

Отзывы о товаре ИБП Powerman Smart 1000 INV




Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Похожие товары

Характеристики
Бренд
POWERMAN
Тип товара
ИБП
Топология
линейно-интерактивный
Особенности
встроенный аккумулятор
Активная мощность, Вт
600
Полная мощность, ВА
1000
Общее количество розеток
2
Количество розеток с питанием от батареи
2
Описание
Источник бесперебойного питания POWERMAN SMART 1000 INV - линейно-интерактивный ИБП с синусоидальной формой выходного напряжения. Стабилизирует напряжение питания оборудования при работе от сети и обеспечивает автономную эксплуатацию при отключении электроэнергии за счет внешней 12В аккумуляторной батареи (не входит в комплект поставки). Выбор емкости аккумулятора зависит от мощности нагрузки и необходимого времени автономной работы. Мощное интеллектуальное зарядное устройство ИБП обеспечивает корректную работу с батареями емкостью от 18Ач до 200Ач.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


ИБП Powerman Smart 1000 INV - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...