ИБП CyberPower VP700EILCD
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Характеристики
Описание товара ИБП CyberPower VP700EILCD
CyberPower представляет эффективный источник бесперебойного питания (ИБП) с параметрами, оптимальными для защиты вашего оборудования. Этот линейно-интерактивный ИБП разработан с учетом всех требований современных пользователей и оснащен технологией защиты сетевого подключения, что делает его отличным выбором для дома и офиса. Основные характеристики устройства включают в себя активную мощность 390 Вт и полную мощность 700 В·А, что позволяет эффективно поддерживать питание ваших устройств при кратковременных перебоях. Форм-фактор модели выполнен в виде башни (Tower), что обеспечивает компактность и удобство установки в различных условиях. ИБП от CyberPower имеет модифицированную синусоиду в качестве формы выходного напряжения и поддерживает защиту от импульсных перенапряжений мощностью до 450 Дж. Устройство оснащено одним фазовым подключением и переключается на питание от батареи всего за 4 мс, обеспечивая стабильность работы вашего оборудования. Среди шести розеток, все подключены к батарее, что обеспечивает 100% защиту подключенных устройств даже при отключении электроснабжения. Максимальное время работы при полной нагрузке составляет одну минуту, что достаточно для корректного завершения работы и предотвращения потери данных. С весом всего 5,1 кг, данная модель является лёгкой, но надежной, обеспечивая баланс между функциональностью и компактностью. Продукция бренда CyberPower славится своим качеством и долговечностью, делая данный ИБП отличным выбором для защиты вашего оборудования от перебоев в электроснабжении.
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Теги товара: линейно-интерактивные
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Теги товара: линейно-интерактивные
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