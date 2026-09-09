Top.Mail.Ru
ИБП Powerman Back Pro 2000 Plus купить с доставкой в Санкт-Петербурге
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

ИБП Powerman Back Pro 2000 Plus

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
ИБП Powerman Back Pro 2000 Plus - фото 1
ИБП Powerman Back Pro 2000 Plus - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
ИБП
Форм-фактор
Rack/Tower
Топология
линейно-интерактивный
Активная мощность, Вт
1200
Полная мощность, ВА
2000
Количество фаз
1
Время работы при полной нагрузке
2
Тип розеток
EURO (CEE 7)
Общее количество розеток
4
  • ИБП Powerman Back Pro 2000 Plus - фото 1
  • ИБП Powerman Back Pro 2000 Plus - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
14 790 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 294872
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Отправить
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
POWERMAN
Тип товара
ИБП
Форм-фактор
Rack/Tower
Топология
линейно-интерактивный
Особенности
встроенный аккумулятор
Активная мощность, Вт
1200
Полная мощность, ВА
2000
Количество фаз
1
Тип формы напряжения
модифицированная синусоида
Время переключения на батарею, мс
4
Время работы при полной нагрузке
2
Мин. входное напряжение, В
165
Макс. входное напряжение, В
290
Тип батареи
свинцово-кислотный
Тип розеток
EURO (CEE 7)
Общее количество розеток
4
Количество розеток с питанием от батареи
4
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
38х14х10
Вес, кг.
11.82

Описание товара ИБП Powerman Back Pro 2000 Plus

Источники бесперебойного питания (ИБП) POWERMAN — это надежное решение для защиты ваших устройств от перепадов напряжения и сбоев в электроснабжении. Этот линейно-интерактивный ИБП обладает активной мощностью 1200 Вт и полной мощностью 2000 В·А, обеспечивая стабильное питание и защиту от неожиданных потерь энергии. Одной из ключевых особенностей данного устройства является его гибкость в установке: благодаря форм-фактору Rack/Tower, его можно удобно разместить как в серверном шкафу, так и в вертикальной стойке. POWERMAN оснащен четырьмя розетками с питанием от батареи, обеспечивая подключение и защиту ваших критически важных устройств. Размеры и вес ИБП (11,5 кг) позволяют удобно интегрировать его в различные среды эксплуатации. Устройство работает в широком диапазоне входных напряжений от 165 В до 290 В, обеспечивая защиту ваших приборов даже при значительных колебаниях напряжения в сети. ИБП обеспечит мгновенное переключение на питание от батареи в случае сбоя, с минимальным временем отклика в 4 мс, гарантируя, что ваши устройства не испытают даже краткосрочных перебоев в электроэнергии. При полной нагрузке устройство предоставляет до 2 минут работы, что позволяет завершить текущие задачи и сохранить важные данные в случае внезапного отключения электричества. POWERMAN использует модифицированную синусоиду формы напряжения, что делает его идеально подходящим для большинства офисных и домашних устройств. Этот ИБП — отличный выбор для защиты вашего оборудования с одним фазовым подключением, предоставляя надежность и уверенность в стабильности защиты.

Отзывы о товаре ИБП Powerman Back Pro 2000 Plus




Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Похожие товары

Характеристики
Бренд
POWERMAN
Тип товара
ИБП
Форм-фактор
Rack/Tower
Топология
линейно-интерактивный
Особенности
встроенный аккумулятор
Активная мощность, Вт
1200
Полная мощность, ВА
2000
Количество фаз
1
Тип формы напряжения
модифицированная синусоида
Время переключения на батарею, мс
4
Время работы при полной нагрузке
2
Мин. входное напряжение, В
165
Развернуть
Макс. входное напряжение, В
290
Тип батареи
свинцово-кислотный
Тип розеток
EURO (CEE 7)
Общее количество розеток
4
Количество розеток с питанием от батареи
4
Страна производитель
Китай
Описание
Источники бесперебойного питания (ИБП) POWERMAN — это надежное решение для защиты ваших устройств от перепадов напряжения и сбоев в электроснабжении. Этот линейно-интерактивный ИБП обладает активной мощностью 1200 Вт и полной мощностью 2000 В·А, обеспечивая стабильное питание и защиту от неожиданных потерь энергии. Одной из ключевых особенностей данного устройства является его гибкость в установке: благодаря форм-фактору Rack/Tower, его можно удобно разместить как в серверном шкафу, так и в вертикальной стойке. POWERMAN оснащен четырьмя розетками с питанием от батареи, обеспечивая подключение и защиту ваших критически важных устройств. Размеры и вес ИБП (11,5 кг) позволяют удобно интегрировать его в различные среды эксплуатации. Устройство работает в широком диапазоне входных напряжений от 165 В до 290 В, обеспечивая защиту ваших приборов даже при значительных колебаниях напряжения в сети. ИБП обеспечит мгновенное переключение на питание от батареи в случае сбоя, с минимальным временем отклика в 4 мс, гарантируя, что ваши устройства не испытают даже краткосрочных перебоев в электроэнергии. При полной нагрузке устройство предоставляет до 2 минут работы, что позволяет завершить текущие задачи и сохранить важные данные в случае внезапного отключения электричества. POWERMAN использует модифицированную синусоиду формы напряжения, что делает его идеально подходящим для большинства офисных и домашних устройств. Этот ИБП — отличный выбор для защиты вашего оборудования с одним фазовым подключением, предоставляя надежность и уверенность в стабильности защиты.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


ИБП Powerman Back Pro 2000 Plus - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...