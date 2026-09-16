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ИБП CyberPower UT1500EG 1500VA/900W купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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ИБП CyberPower UT1500EG 1500VA/900W

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ИБП CyberPower UT1500EG 1500VA/900W - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
ИБП
Форм-фактор
Tower
Топология
линейно-интерактивный
Активная мощность, Вт
900
Полная мощность, ВА
1500
Количество фаз
1
Время работы при полной нагрузке
1
Тип розеток
EURO (CEE 7)
Общее количество розеток
6
  • ИБП CyberPower UT1500EG 1500VA/900W - фото 1
  • ИБП CyberPower UT1500EG 1500VA/900W - фото 2
  • ИБП CyberPower UT1500EG 1500VA/900W - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
13 600 руб. 
Начислим 275 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 729885
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
ИБП CyberPower UT1500EG 1500VA/900W
13 600 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
CyberPower
Тип товара
ИБП
Форм-фактор
Tower
Топология
линейно-интерактивный
Особенности
Порт Rj45, совместимый с RJ11. Поддержка до 1Gbps. Порты USB-A и USB-C с поддержкой зарядки (5В/2.1А)
Активная мощность, Вт
900
Полная мощность, ВА
1500
Количество фаз
1
Тип формы напряжения
модифицированная синусоида
Защита локальной сети
да
Время переключения на батарею, мс
4
Время работы при полной нагрузке
1
Мин. входное напряжение, В
167
Макс. входное напряжение, В
295
Тип батареи
свинцово-кислотный
Тип розеток
EURO (CEE 7)
Общее количество розеток
6
Габаритные размеры (ШхВхГ)
178х148х298 мм
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
40х26х20
Вес, кг.
9.1

Описание товара ИБП CyberPower UT1500EG 1500VA/900W

Источники бесперебойного питания CyberPower – это надежное и эффективное решение для защиты ваших электрических устройств от перебоев в электроснабжении. Эта модель ИБП обладает рядом впечатляющих характеристик, которые обеспечивают стабилизированное питание и предотвращают повреждение оборудования. CyberPower представляет линейно-интерактивный источник бесперебойного питания с общей мощностью 1500 В·А и активной мощностью 900 Вт. Его форм-фактор Tower позволяет удобно размещать устройство в различных условиях. С поддержкой однофазного питания и модифицированной синусоидой на выходе, этот ИБП обеспечит стабильную работу подключенного оборудования. Одним из ключевых преимуществ данной модели является ее быстрая скорость переключения на батарею – всего 4 миллисекунды, что предотвращает прерывание работы подключенных устройств. А свинцово-кислотная батарея обеспечивает надежное резервное питание. При полной нагрузке ИБП сможет поддерживать работу устройств в течение 1 минуты. CyberPower также гарантирует защиту локальной сети, что делает его идеальным выбором для офиса или домашнего использования. Устройство поддерживает диапазон входного напряжения от 167 В до 295 В, что расширяет возможности использования в условиях нестабильного энергоснабжения. С весом всего 9,1 кг, ИБП CyberPower легко перемещать и устанавливать в нужном месте. Это недорогое, но качественное решение для обеспечения безопасности и стабильности ваших электрических устройств.

Отзывы о товаре ИБП CyberPower UT1500EG 1500VA/900W




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
CyberPower
Тип товара
ИБП
Форм-фактор
Tower
Топология
линейно-интерактивный
Особенности
Порт Rj45, совместимый с RJ11. Поддержка до 1Gbps. Порты USB-A и USB-C с поддержкой зарядки (5В/2.1А)
Активная мощность, Вт
900
Полная мощность, ВА
1500
Количество фаз
1
Тип формы напряжения
модифицированная синусоида
Защита локальной сети
да
Время переключения на батарею, мс
4
Время работы при полной нагрузке
1
Развернуть
Мин. входное напряжение, В
167
Макс. входное напряжение, В
295
Тип батареи
свинцово-кислотный
Тип розеток
EURO (CEE 7)
Общее количество розеток
6
Габаритные размеры (ШхВхГ)
178х148х298 мм
Страна производитель
Китай
Описание
Источники бесперебойного питания CyberPower – это надежное и эффективное решение для защиты ваших электрических устройств от перебоев в электроснабжении. Эта модель ИБП обладает рядом впечатляющих характеристик, которые обеспечивают стабилизированное питание и предотвращают повреждение оборудования. CyberPower представляет линейно-интерактивный источник бесперебойного питания с общей мощностью 1500 В·А и активной мощностью 900 Вт. Его форм-фактор Tower позволяет удобно размещать устройство в различных условиях. С поддержкой однофазного питания и модифицированной синусоидой на выходе, этот ИБП обеспечит стабильную работу подключенного оборудования. Одним из ключевых преимуществ данной модели является ее быстрая скорость переключения на батарею – всего 4 миллисекунды, что предотвращает прерывание работы подключенных устройств. А свинцово-кислотная батарея обеспечивает надежное резервное питание. При полной нагрузке ИБП сможет поддерживать работу устройств в течение 1 минуты. CyberPower также гарантирует защиту локальной сети, что делает его идеальным выбором для офиса или домашнего использования. Устройство поддерживает диапазон входного напряжения от 167 В до 295 В, что расширяет возможности использования в условиях нестабильного энергоснабжения. С весом всего 9,1 кг, ИБП CyberPower легко перемещать и устанавливать в нужном месте. Это недорогое, но качественное решение для обеспечения безопасности и стабильности ваших электрических устройств.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


ИБП CyberPower UT1500EG 1500VA/900W - стоимость товара 13600 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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