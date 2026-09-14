ИБП Exegate Power RM Smart UNL-1500 (EP270874RUS)
Товар временно отсутствует в продаже
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Характеристики
Описание товара ИБП Exegate Power RM Smart UNL-1500 (EP270874RUS)
Источники бесперебойного питания (ИБП) ExeGate являются надежным решением для защиты ваших электронных устройств от непредвиденных перебоев в электроснабжении. Эти ИБП сочетают в себе передовые технологии и функциональность, чтобы обеспечить непрерывность работы вашей техники. ExeGate предлагает линейно-интерактивные ИБП, обладающие вместительным форм-фактором Rack, что делает их идеальными для размещения в серверных стойках и шкафах. С полной мощностью 1500 В·А и активной мощностью 900 Вт эти устройства способны поддерживать работу критически важных систем. Обладая высокой эффективностью, ИБП ExeGate гарантируют моментальное переключение на батарею за 4 мс, обеспечивая отсутствие сбоев в работе подключенных устройств. При полной нагрузке ИБП обеспечивает до 1 минуты автономной работы, что позволяет без лишних усилий завершить важные процессы или запустить резервные генераторы. Ваши устройства будут защищены от перепадов напряжения в диапазоне от 145 В до 290 В, что делает эти ИБП идеальными для использования в условиях нестабильного электроснабжения. Кроме того, встроенная защита локальной сети и телефонной линии обеспечивает дополнительный уровень безопасности для данных и связи. Весит ИБП ExeGate 14,5 кг, что обеспечивает его стабильность и устойчивость. Устройство поддерживает работу в однофазной электрической сети и производит выходное напряжение с модифицированной синусоидой, что делает его совместимым с большинством бытовых и офисных электроприборов. В целом, ИБП ExeGate предоставляет надежное и эффективное решение для обеспечения непрерывности работы вашей электроники, защищая ее от перебоев и воздействий нестабильного электроснабжения.
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Теги товара: линейно-интерактивные
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Теги товара: линейно-интерактивные
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