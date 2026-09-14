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ИБП Exegate Power RM Smart UNL-1500 (EP270874RUS) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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ИБП Exegate Power RM Smart UNL-1500 (EP270874RUS)

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ИБП Exegate Power RM Smart UNL-1500 (EP270874RUS) - фото 1
ИБП Exegate Power RM Smart UNL-1500 (EP270874RUS) - фото 2
ИБП Exegate Power RM Smart UNL-1500 (EP270874RUS) - фото 3
ИБП Exegate Power RM Smart UNL-1500 (EP270874RUS) - фото 4
ИБП Exegate Power RM Smart UNL-1500 (EP270874RUS) - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
ИБП
Форм-фактор
Rack
Топология
линейно-интерактивный
Активная мощность, Вт
900
Полная мощность, ВА
1500
Количество фаз
1
Время работы при полной нагрузке
1
Тип розеток
EURO (CEE 7)
Общее количество розеток
3
  • ИБП Exegate Power RM Smart UNL-1500 (EP270874RUS) - фото 1
  • ИБП Exegate Power RM Smart UNL-1500 (EP270874RUS) - фото 2
  • ИБП Exegate Power RM Smart UNL-1500 (EP270874RUS) - фото 3
  • ИБП Exegate Power RM Smart UNL-1500 (EP270874RUS) - фото 4
  • ИБП Exegate Power RM Smart UNL-1500 (EP270874RUS) - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
11 640 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 726690
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Характеристики

Бренд
EXEGATE
Тип товара
ИБП
Форм-фактор
Rack
Топология
линейно-интерактивный
Активная мощность, Вт
900
Полная мощность, ВА
1500
Количество фаз
1
Тип формы напряжения
модифицированная синусоида
Защита телефонной линии
да
Защита локальной сети
да
Время переключения на батарею, мс
4
Время работы при полной нагрузке
1
Мин. входное напряжение, В
145
Макс. входное напряжение, В
290
Тип батареи
свинцово-кислотный
Тип розеток
EURO (CEE 7)
Общее количество розеток
3
Страна производитель
Китай
Вес, кг.
14.5

Описание товара ИБП Exegate Power RM Smart UNL-1500 (EP270874RUS)

Источники бесперебойного питания (ИБП) ExeGate являются надежным решением для защиты ваших электронных устройств от непредвиденных перебоев в электроснабжении. Эти ИБП сочетают в себе передовые технологии и функциональность, чтобы обеспечить непрерывность работы вашей техники. ExeGate предлагает линейно-интерактивные ИБП, обладающие вместительным форм-фактором Rack, что делает их идеальными для размещения в серверных стойках и шкафах. С полной мощностью 1500 В·А и активной мощностью 900 Вт эти устройства способны поддерживать работу критически важных систем. Обладая высокой эффективностью, ИБП ExeGate гарантируют моментальное переключение на батарею за 4 мс, обеспечивая отсутствие сбоев в работе подключенных устройств. При полной нагрузке ИБП обеспечивает до 1 минуты автономной работы, что позволяет без лишних усилий завершить важные процессы или запустить резервные генераторы. Ваши устройства будут защищены от перепадов напряжения в диапазоне от 145 В до 290 В, что делает эти ИБП идеальными для использования в условиях нестабильного электроснабжения. Кроме того, встроенная защита локальной сети и телефонной линии обеспечивает дополнительный уровень безопасности для данных и связи. Весит ИБП ExeGate 14,5 кг, что обеспечивает его стабильность и устойчивость. Устройство поддерживает работу в однофазной электрической сети и производит выходное напряжение с модифицированной синусоидой, что делает его совместимым с большинством бытовых и офисных электроприборов. В целом, ИБП ExeGate предоставляет надежное и эффективное решение для обеспечения непрерывности работы вашей электроники, защищая ее от перебоев и воздействий нестабильного электроснабжения.

Отзывы о товаре ИБП Exegate Power RM Smart UNL-1500 (EP270874RUS)




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Характеристики
Бренд
EXEGATE
Тип товара
ИБП
Форм-фактор
Rack
Топология
линейно-интерактивный
Активная мощность, Вт
900
Полная мощность, ВА
1500
Количество фаз
1
Тип формы напряжения
модифицированная синусоида
Защита телефонной линии
да
Защита локальной сети
да
Время переключения на батарею, мс
4
Время работы при полной нагрузке
1
Развернуть
Мин. входное напряжение, В
145
Макс. входное напряжение, В
290
Тип батареи
свинцово-кислотный
Тип розеток
EURO (CEE 7)
Общее количество розеток
3
Страна производитель
Китай
Описание
Источники бесперебойного питания (ИБП) ExeGate являются надежным решением для защиты ваших электронных устройств от непредвиденных перебоев в электроснабжении. Эти ИБП сочетают в себе передовые технологии и функциональность, чтобы обеспечить непрерывность работы вашей техники. ExeGate предлагает линейно-интерактивные ИБП, обладающие вместительным форм-фактором Rack, что делает их идеальными для размещения в серверных стойках и шкафах. С полной мощностью 1500 В·А и активной мощностью 900 Вт эти устройства способны поддерживать работу критически важных систем. Обладая высокой эффективностью, ИБП ExeGate гарантируют моментальное переключение на батарею за 4 мс, обеспечивая отсутствие сбоев в работе подключенных устройств. При полной нагрузке ИБП обеспечивает до 1 минуты автономной работы, что позволяет без лишних усилий завершить важные процессы или запустить резервные генераторы. Ваши устройства будут защищены от перепадов напряжения в диапазоне от 145 В до 290 В, что делает эти ИБП идеальными для использования в условиях нестабильного электроснабжения. Кроме того, встроенная защита локальной сети и телефонной линии обеспечивает дополнительный уровень безопасности для данных и связи. Весит ИБП ExeGate 14,5 кг, что обеспечивает его стабильность и устойчивость. Устройство поддерживает работу в однофазной электрической сети и производит выходное напряжение с модифицированной синусоидой, что делает его совместимым с большинством бытовых и офисных электроприборов. В целом, ИБП ExeGate предоставляет надежное и эффективное решение для обеспечения непрерывности работы вашей электроники, защищая ее от перебоев и воздействий нестабильного электроснабжения.
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Отзывы


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