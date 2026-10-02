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ИБП Powerman Back Pro 2000 Line-interactive 1200W (6117062) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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ИБП Powerman Back Pro 2000 Line-interactive 1200W (6117062)

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ИБП Powerman Back Pro 2000 Line-interactive 1200W (6117062) - фото 1
ИБП Powerman Back Pro 2000 Line-interactive 1200W (6117062) - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
ИБП
Форм-фактор
Tower
Топология
линейно-интерактивный
Активная мощность, Вт
1200
Полная мощность, ВА
2000
Количество фаз
1
Время работы при полной нагрузке
3
Тип розеток
EURO (CEE 7)
Общее количество розеток
4
  • ИБП Powerman Back Pro 2000 Line-interactive 1200W (6117062) - фото 1
  • ИБП Powerman Back Pro 2000 Line-interactive 1200W (6117062) - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
12 650 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 644766
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Характеристики

Бренд
POWERMAN
Тип товара
ИБП
Форм-фактор
Tower
Топология
линейно-интерактивный
Особенности
звуковая сигнализация, холодный старт
Активная мощность, Вт
1200
Полная мощность, ВА
2000
Количество фаз
1
Тип формы напряжения
модифицированная синусоида
Время переключения на батарею, мс
4
Время работы при полной нагрузке
3
Мин. входное напряжение, В
145
Макс. входное напряжение, В
275
Тип батареи
свинцово-кислотный
Тип розеток
EURO (CEE 7)
Общее количество розеток
4
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
49х33х24
Вес, кг.
11.52

Описание товара ИБП Powerman Back Pro 2000 Line-interactive 1200W (6117062)

Источники бесперебойного питания POWERMAN представляют собой надежные устройства, предназначенные для защиты ваших электронных устройств от перепадов напряжения и кратковременных отключений электроснабжения. Данная модель является линейно-интерактивным ИБП, обеспечивающим стабилизацию напряжения и бесперебойную работу подключенного оборудования.

Отзывы о товаре ИБП Powerman Back Pro 2000 Line-interactive 1200W (6117062)




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Характеристики
Бренд
POWERMAN
Тип товара
ИБП
Форм-фактор
Tower
Топология
линейно-интерактивный
Особенности
звуковая сигнализация, холодный старт
Активная мощность, Вт
1200
Полная мощность, ВА
2000
Количество фаз
1
Тип формы напряжения
модифицированная синусоида
Время переключения на батарею, мс
4
Время работы при полной нагрузке
3
Мин. входное напряжение, В
145
Развернуть
Макс. входное напряжение, В
275
Тип батареи
свинцово-кислотный
Тип розеток
EURO (CEE 7)
Общее количество розеток
4
Страна производитель
Китай
Описание
Источники бесперебойного питания POWERMAN представляют собой надежные устройства, предназначенные для защиты ваших электронных устройств от перепадов напряжения и кратковременных отключений электроснабжения. Данная модель является линейно-интерактивным ИБП, обеспечивающим стабилизацию напряжения и бесперебойную работу подключенного оборудования.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


ИБП Powerman Back Pro 2000 Line-interactive 1200W (6117062) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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