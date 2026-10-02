ИБП Powerman Back Pro 2000 Plus Line-interactive 1200W (1122860)
Товар временно отсутствует в продаже
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Характеристики
Описание товара ИБП Powerman Back Pro 2000 Plus Line-interactive 1200W (1122860)
Источники бесперебойного питания (ИБП) POWERMAN представляют собой надежное решение для защиты ваших электронных устройств от перебоев в электроснабжении. Эта модель выделяется своим функционалом и современным дизайном в форм-факторе Tower. ИБП линейно-интерактивного типа обеспечивает стабильную работу подключенных устройств благодаря модифицированной синусоидальной форме напряжения. С активной мощностью 1200 Вт и полной мощностью 2000 В·А, POWERMAN способен поддерживать работу ваших устройств в течение 2 минут при полной нагрузке, что дает время для сохранения данных и корректного завершения работы. Время переключения на батарею составляет всего 4 мс, минимизируя риск потери данных при сбоях. ИБП оснащен четырьмя розетками, обеспечивая подключение нескольких устройств одновременно. Благодаря поддержке работы с входным напряжением от 165 до 290 В, этот ИБП подходит для использования в различных условиях электросети. Встроенная свинцово-кислотная батарея гарантирует надежную эксплуатацию и простоту обслуживания. С весом 11,2 кг, оно выступает как устойчивое и функциональное оборудование для вашего офиса или дома. Бренд Powerman зарекомендовал себя как производитель надежных и долговечных ИБП, что делает эту модель отличным выбором для защиты ваших критически важных электронных устройств.
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Теги товара: линейно-интерактивные
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Теги товара: линейно-интерактивные
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