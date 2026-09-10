ИБП APC Back-UPS BX750MI-GR черный
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Характеристики
Описание товара ИБП APC Back-UPS BX750MI-GR черный
Источники бесперебойного питания (ИБП) APC представляют собой надежное решение для защиты ваших электронных устройств от сбоев в сети электропитания. Эта модель весом 5,4 кг обладает активной мощностью 410 Вт и полной мощностью 750 В·А, что обеспечивает надежную поддержку ваших устройств в критические моменты. ИБП оснащен четырьмя розетками с питанием от батареи, что позволяет подключать несколько устройств одновременно, и предоставляет комплексную защиту за счет интегрированной защиты локальной сети и телефонной линии. Максимальная поглощаемая энергия импульса составляет 273 Дж, что гарантирует защиту от перегрузок и скачков напряжения. Этот линейно-интерактивный ИБП от APC имеет формат башни (Tower), что делает его идеальным выбором для размещения на рабочем месте или в серверной комнате. Он является однофазным устройством и вырабатывает модифицированную синусоидальную форму напряжения. Время работы при полной нагрузке составляет примерно 1 минуту, что достаточно для безопасного завершения работы и сохранения данных. ИБП APC — это надежный выбор для защиты вашего оборудования от перебоев глобальной и локальной сети, обеспечивая стабильность и безопасность в вашем рабочем окружении.
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Теги товара: линейно-интерактивные
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Теги товара: линейно-интерактивные
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