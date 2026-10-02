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ИБП Powerman Back Pro 1050 Shuko Line-interactive 600W (6152120) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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ИБП Powerman Back Pro 1050 Shuko Line-interactive 600W (6152120)

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ИБП Powerman Back Pro 1050 Shuko Line-interactive 600W (6152120) - фото 1
ИБП Powerman Back Pro 1050 Shuko Line-interactive 600W (6152120) - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
ИБП
Форм-фактор
Tower
Топология
линейно-интерактивный
Активная мощность, Вт
600
Полная мощность, ВА
1050
Количество фаз
1
Время работы при полной нагрузке
3
Тип розеток
EURO (CEE 7)
Общее количество розеток
4
  • ИБП Powerman Back Pro 1050 Shuko Line-interactive 600W (6152120) - фото 1
  • ИБП Powerman Back Pro 1050 Shuko Line-interactive 600W (6152120) - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
8 480 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 644769
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Характеристики

Бренд
POWERMAN
Тип товара
ИБП
Форм-фактор
Tower
Топология
линейно-интерактивный
Особенности
холодный старт
Активная мощность, Вт
600
Полная мощность, ВА
1050
Количество фаз
1
Тип формы напряжения
модифицированная синусоида
Время переключения на батарею, мс
4
Время работы при полной нагрузке
3
Мин. входное напряжение, В
167
Макс. входное напряжение, В
300
Тип батареи
свинцово-кислотный
Тип розеток
EURO (CEE 7)
Общее количество розеток
4
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
41х23х19
Вес, кг.
17.05

Описание товара ИБП Powerman Back Pro 1050 Shuko Line-interactive 600W (6152120)

Источники бесперебойного питания POWERMAN представляют собой надежное решение для защиты вашей электроники от перебоев в электроснабжении. Эта модель, выполненная в форм-факторе Tower, предлагает активную мощность 600 Вт и полную мощность 1050 В·А, что делает её идеальной для использования в домашних условиях или малом офисе. С весом 7,9 кг, этот линейно-интерактивный ИБП оснащен четырьмя розетками, позволяя подключить несколько устройств одновременно. Устройство обеспечит бесперебойную работу ваших систем благодаря времени переключения на батарею всего 4 мс и времени автономной работы при полной нагрузке до 3 минут. POWERMAN ИБП поддерживает работу в диапазоне входного напряжения от 167 В до 300 В, что позволяет эффективно работать даже при нестабильном электропитании. Устройство использует свинцово-кислотную батарею для аккумуляции энергии, а тип формы напряжения представлен в виде модифицированной синусоиды, что подходит для большинства офисной техники и домашней электроники. Выбирая ИБП от бренда POWERMAN, вы получаете качественный и долговечный продукт, который обеспечит надежную защиту вашей технике от скачков напряжения и внезапных отключений электроэнергии.

Отзывы о товаре ИБП Powerman Back Pro 1050 Shuko Line-interactive 600W (6152120)




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Характеристики
Бренд
POWERMAN
Тип товара
ИБП
Форм-фактор
Tower
Топология
линейно-интерактивный
Особенности
холодный старт
Активная мощность, Вт
600
Полная мощность, ВА
1050
Количество фаз
1
Тип формы напряжения
модифицированная синусоида
Время переключения на батарею, мс
4
Время работы при полной нагрузке
3
Мин. входное напряжение, В
167
Развернуть
Макс. входное напряжение, В
300
Тип батареи
свинцово-кислотный
Тип розеток
EURO (CEE 7)
Общее количество розеток
4
Страна производитель
Китай
Описание
Источники бесперебойного питания POWERMAN представляют собой надежное решение для защиты вашей электроники от перебоев в электроснабжении. Эта модель, выполненная в форм-факторе Tower, предлагает активную мощность 600 Вт и полную мощность 1050 В·А, что делает её идеальной для использования в домашних условиях или малом офисе. С весом 7,9 кг, этот линейно-интерактивный ИБП оснащен четырьмя розетками, позволяя подключить несколько устройств одновременно. Устройство обеспечит бесперебойную работу ваших систем благодаря времени переключения на батарею всего 4 мс и времени автономной работы при полной нагрузке до 3 минут. POWERMAN ИБП поддерживает работу в диапазоне входного напряжения от 167 В до 300 В, что позволяет эффективно работать даже при нестабильном электропитании. Устройство использует свинцово-кислотную батарею для аккумуляции энергии, а тип формы напряжения представлен в виде модифицированной синусоиды, что подходит для большинства офисной техники и домашней электроники. Выбирая ИБП от бренда POWERMAN, вы получаете качественный и долговечный продукт, который обеспечит надежную защиту вашей технике от скачков напряжения и внезапных отключений электроэнергии.
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Отзывы


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