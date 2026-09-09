ИБП APC Smart-UPS SRT3000RMXLI

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Характеристики
Тип товара
ИБП
Активная мощность, Вт
2700
Полная мощность, ВА
3000
Общее количество розеток
10
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
366 300 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 285818
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Уведомление об отказе батареи: Заблаговременное информирование о приближающемся отказе батарей, что позволяет своевременно выполнять профилактическое обслуживание. Экономичный режим: Режим работы ИБП, в котором при удовлетворительном питании нагрузка переключается на байпас, что позволяет обеспечить высокий КПД с сохранением защиты. «Зеленый» режим: Рабочий режим (заявка на его патент рассматривается), при котором обходятся электрические компоненты с удовлетворительным питанием, — это повышает энергоэффективность без ущерба для качества защиты подключенного оборудования. Графический ЖК-индикатор: Текстовые и мнемонические схемы, отображающие режимы работы, параметры системы и аварийные сигналы. Конвертация между стоечным и вертикальным исполнением: Защита первоначальных инвестиций в ИБП при переходе от вертикального исполнения к стоечному. Регулировка частоты и напряжения: Повышение эксплуатационной готовности систем за счет корректировки отклонений частоты и напряжения от нормы без использования батарей. Совместимо с генераторами: Обеспечение защищаемого оборудования чистым синусоидальным бесперебойным питанием при работе от генератора. Корректировка коэффициента мощности на входе: Минимизация затрат на установку за счет применения генераторов меньшей мощности и кабелей. Возможность холодного старта: Обеспечение временного питания от батарей при отключении внешнего электропитания. Многоразовый автоматический выключатель: Простая процедура восстановления после перегрузки, замена плавкого предохранителя не требуется. Получены подтверждения соответствия требованиям безопасности от контролирующих организаций: Продукт прошел тестирование и обеспечивает безопасную работу подключенного оборудования поставщика услуг в указанных условиях эксплуатации. Кондиционирование питания: Защита нагрузок от импульсных перенапряжений, в том числе вызванных разрядами молнии и другими воздействиями на систему электропитания.
Уведомление об отказе батареи: Заблаговременное информирование о приближающемся отказе батарей, что позволяет своевременно выполнять профилактическое обслуживание. Экономичный режим: Режим работы ИБП, в котором при удовлетворительном питании нагрузка переключается на байпас, что позволяет обеспечить высокий КПД с сохранением защиты. «Зеленый» режим: Рабочий режим (заявка на его патент рассматривается), при котором обходятся электрические компоненты с удовлетворительным питанием, — это повышает энергоэффективность без ущерба для качества защиты подключенного оборудования. Графический ЖК-индикатор: Текстовые и мнемонические схемы, отображающие режимы работы, параметры системы и аварийные сигналы. Конвертация между стоечным и вертикальным исполнением: Защита первоначальных инвестиций в ИБП при переходе от вертикального исполнения к стоечному. Регулировка частоты и напряжения: Повышение эксплуатационной готовности систем за счет корректировки отклонений частоты и напряжения от нормы без использования батарей. Совместимо с генераторами: Обеспечение защищаемого оборудования чистым синусоидальным бесперебойным питанием при работе от генератора. Корректировка коэффициента мощности на входе: Минимизация затрат на установку за счет применения генераторов меньшей мощности и кабелей. Возможность холодного старта: Обеспечение временного питания от батарей при отключении внешнего электропитания. Многоразовый автоматический выключатель: Простая процедура восстановления после перегрузки, замена плавкого предохранителя не требуется. Получены подтверждения соответствия требованиям безопасности от контролирующих организаций: Продукт прошел тестирование и обеспечивает безопасную работу подключенного оборудования поставщика услуг в указанных условиях эксплуатации. Кондиционирование питания: Защита нагрузок от импульсных перенапряжений, в том числе вызванных разрядами молнии и другими воздействиями на систему электропитания.
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