ИБП CyberPower Line-Interactive PR3000ERTXL2UA NEW 3000VA/3000W USB/RS-232/EPO/Dry/SNMPslot (IEC C13 x 6, IEC C19 x 2) (12V / 6AH х 8)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
371 230 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 700217
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Характеристики
Размеры в упаковке, см
50х43х9
Вес, кг.
32.8
Описание товара ИБП CyberPower Line-Interactive PR3000ERTXL2UA NEW 3000VA/3000W USB/RS-232/EPO/Dry/SNMPslot (IEC C13 x 6, IEC C19 x 2) (12V / 6AH х 8)
источник бесперебойного питания cyberpower pr3000ertxl2ua предназначен для защиты чувствительного оборудования от перепадов напряжения. он имеет линейно-интерактивную топологию, совместим с активными pfc, и обеспечивает чистый синусоидальный выходной сигнал. ибп оснащен usb-портом, портом аварийного отключения epo и возможностью удаленного управления snmp/http. в комплекте имеются направляющие для монтажа в стойку.
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источник бесперебойного питания cyberpower pr3000ertxl2ua предназначен для защиты чувствительного оборудования от перепадов напряжения. он имеет линейно-интерактивную топологию, совместим с активными pfc, и обеспечивает чистый синусоидальный выходной сигнал. ибп оснащен usb-портом, портом аварийного отключения epo и возможностью удаленного управления snmp/http. в комплекте имеются направляющие для монтажа в стойку.
ИБП CyberPower Line-Interactive PR3000ERTXL2UA NEW 3000VA/3000W USB/RS-232/EPO/Dry/SNMPslot (IEC C13 x 6, IEC C19 x 2) (12V / 6AH х 8) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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