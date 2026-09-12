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Источник бесперебойного питания Smartwatt Uni 360Вт 650ВА черный купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Источник бесперебойного питания Smartwatt Uni 360Вт 650ВА черный

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Источник бесперебойного питания Smartwatt Uni 360Вт 650ВА черный - фото 1
Источник бесперебойного питания Smartwatt Uni 360Вт 650ВА черный - фото 2
Источник бесперебойного питания Smartwatt Uni 360Вт 650ВА черный - фото 3
Источник бесперебойного питания Smartwatt Uni 360Вт 650ВА черный - фото 4
Источник бесперебойного питания Smartwatt Uni 360Вт 650ВА черный - фото 5
Источник бесперебойного питания Smartwatt Uni 360Вт 650ВА черный - фото 6
Источник бесперебойного питания Smartwatt Uni 360Вт 650ВА черный - фото 7
Источник бесперебойного питания Smartwatt Uni 360Вт 650ВА черный - фото 8
Источник бесперебойного питания Smartwatt Uni 360Вт 650ВА черный - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
ИБП
Активная мощность, Вт
360
Полная мощность, ВА
650
Общее количество розеток
2
  • Источник бесперебойного питания Smartwatt Uni 360Вт 650ВА черный - фото 1
  • Источник бесперебойного питания Smartwatt Uni 360Вт 650ВА черный - фото 2
  • Источник бесперебойного питания Smartwatt Uni 360Вт 650ВА черный - фото 3
  • Источник бесперебойного питания Smartwatt Uni 360Вт 650ВА черный - фото 4
  • Источник бесперебойного питания Smartwatt Uni 360Вт 650ВА черный - фото 5
  • Источник бесперебойного питания Smartwatt Uni 360Вт 650ВА черный - фото 6
  • Источник бесперебойного питания Smartwatt Uni 360Вт 650ВА черный - фото 7
  • Источник бесперебойного питания Smartwatt Uni 360Вт 650ВА черный - фото 8
  • Источник бесперебойного питания Smartwatt Uni 360Вт 650ВА черный - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 140 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 702607
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Характеристики

Бренд
SMARTWATT
Тип товара
ИБП
Особенности
автоматический регулятор напряжения, автотестирование батарей, холодный старт
Активная мощность, Вт
360
Полная мощность, ВА
650
Тип формы напряжения
модифицированная синусоида
Общее количество розеток
2
Количество розеток с питанием от батареи
5
Размеры в упаковке, см
29х14х10
Вес, кг.
5

Описание товара Источник бесперебойного питания Smartwatt Uni 360Вт 650ВА черный

Линейно-интерактивные ИБП SMARTWATT UPS UNI для компьютерной техники подходят для организации бесперебойного питания в домашних условиях и в офисе. Устройства могут зарезервировать не только ПК, но и все периферийное оборудование (мониторы, принтеры и т.д.). Корпус оснащен стандартной розеткой и сетевым разъемом RJ-45. Источники бесперебойного питания SMARTWATT UPS UNI выполняют функцию стабилизатора напряжения, защищая приборы от перепадов в сети.

Отзывы о товаре Источник бесперебойного питания Smartwatt Uni 360Вт 650ВА черный




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Характеристики
Бренд
SMARTWATT
Тип товара
ИБП
Особенности
автоматический регулятор напряжения, автотестирование батарей, холодный старт
Активная мощность, Вт
360
Полная мощность, ВА
650
Тип формы напряжения
модифицированная синусоида
Общее количество розеток
2
Количество розеток с питанием от батареи
5
Описание
Линейно-интерактивные ИБП SMARTWATT UPS UNI для компьютерной техники подходят для организации бесперебойного питания в домашних условиях и в офисе. Устройства могут зарезервировать не только ПК, но и все периферийное оборудование (мониторы, принтеры и т.д.). Корпус оснащен стандартной розеткой и сетевым разъемом RJ-45. Источники бесперебойного питания SMARTWATT UPS UNI выполняют функцию стабилизатора напряжения, защищая приборы от перепадов в сети.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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