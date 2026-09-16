ИБП ExeGate Power Smart ULB-1000.LCD.AVR.4C13 (EX292789RUS)
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Характеристики
Описание товара ИБП ExeGate Power Smart ULB-1000.LCD.AVR.4C13 (EX292789RUS)
Источники бесперебойного питания (ИБП) ExeGate представляют собой надежное решение для защиты вашей электроники от перебоев в электроснабжении. Эти устройства, обладая линейно-интерактивным типом, гарантируют стабильное электропитание даже в условиях нестабильного напряжения. ExeGate предлагает ИБП с полной мощностью в 1000 В·А и активной мощностью 550 Вт. Быстрое время переключения на батарею, всего 6 мс, обеспечивает плавное и незаметное для оборудования переключение в случае исчезновения основного источника электропитания. ИБП имеют форму модифицированной синусоиды, что подходит для широкого спектра устройств. Однофазные модели с форм-фактором Tower удобно размещаются в любом рабочем пространстве. Устройство с минимальным входным напряжением 145 В и максимальным 290 В предлагает гибкость в работе при различных условиях сети. Встроенная защита телефонной линии добавляет дополнительный уровень безопасности для ваших коммуникационных устройств. ExeGate оборудован свинцово-кислотной батареей, способной поддерживать работу подключенного оборудования при полной нагрузке до 2 минут. Несмотря на это, вес устройства составляет всего 4,9 кг, что делает его достаточно портативным и удобным для установки и транспортировки. ИБП от ExeGate — это оптимальное сочетание мощности, эффективности и функциональности, которое станет надежным партнёром для вашей техники в любой ситуации.
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Теги товара: линейно-интерактивные, 1000VA
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Теги товара: линейно-интерактивные, 1000VA
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