Источник бесперебойного питания CyberPower UTI675EI
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Характеристики
Описание товара Источник бесперебойного питания CyberPower UTI675EI
Источники бесперебойного питания (ИБП) от CyberPower обеспечивают надежную защиту электроники и поддержание их работоспособности в случае перебоев с электроснабжением. Эта модель ИБП имеет линейно-интерактивную топологию и выполнена в форм-факторе Tower, что делает ее удобной для установки в различных условиях. При весе всего 3,8 кг устройство предлагает активную мощность в 360 Вт и полную мощность в 675 В·А. ИБП оборудован четырьмя розетками с питанием от батареи, что достаточно для подключения нескольких устройств одновременно. В случае перебоя с электропитанием ИБП переключается на батарею всего за 4 миллисекунды, обеспечивая бесперебойную работу подключенной техники. Устройство поддерживает модифицированную синусоиду напряжения и рассчитано на работу при минимальном входном напряжении в 160 В, что делает его подходящим выбором для защиты от пониженного напряжения в электросети. ИБП CyberPower также предлагает защиту локальной сети, что особенно актуально для офисного оборудования и домашних сетей. При полной нагрузке, ИБП способен поддерживать устройства в рабочем состоянии в течение 1 минуты, что достаточно для безопасного завершения работы и выключения систем. Это надежное решение для защиты техники от сбоев в электроснабжении, подходящее как для домашних, так и для офисных условий, от бренда CyberPower, известного своим качеством и надежностью.
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Теги товара: линейно-интерактивные, с встроенным аккумулятором
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Теги товара: линейно-интерактивные, с встроенным аккумулятором
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