ИБП ExeGate Power Back BNB-1000.LED.AVR.4C13 (EX292783RUS)
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Характеристики
Описание товара ИБП ExeGate Power Back BNB-1000.LED.AVR.4C13 (EX292783RUS)
Источники бесперебойного питания (ИБП) ExeGate представляют собой надежные решения для защиты вашей электроники от перебоев в электроснабжении. Модель весом 5,1 кг предлагает полную мощность 1000 В·А и активную мощность 550 Вт, что делает ее идеальной для использования в домашних условиях и малых офисах. ИБП данного типа выполнены в форм-факторе Tower и используют линейно-интерактивную технологию, что обеспечивает стабильное и надежное питание подключенных устройств. Устройство поддерживает одноканальное фазное подключение и генерирует модифицированную синусоиду, что позволяет защитить оборудование от возможных скачков и падений напряжения. ExeGate обладает функцией защиты телефонной линии, что дополнительно обеспечивает безопасность вашей техники. Время переключения на батарею составляет всего 6 мс, что позволяет избежать прерываний в работе оборудования. При полной нагрузке ИБП способен бесперебойно работать до 2 минут, что достаточно для сохранения важных данных и правильного завершения работы устройств. Диапазон входного напряжения варьируется от 145 В до 290 В, что позволяет ИБП эффективно работать даже при значительных отклонениях напряжения в сети. Устройства оснащены надежными свинцово-кислотными батареями, обеспечивая дополнительную надежность и долговечность работы. ИБП ExeGate — это оптимальное решение для обеспечения бесперебойной работы вашей техники в условиях нестабильного электроснабжения.
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Теги товара: линейно-интерактивные, 1000VA
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Теги товара: линейно-интерактивные, 1000VA
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