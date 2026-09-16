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ИБП ExeGate Power Back BNB-1000.LED.AVR.4C13 (EX292783RUS) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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ИБП ExeGate Power Back BNB-1000.LED.AVR.4C13 (EX292783RUS)

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ИБП ExeGate Power Back BNB-1000.LED.AVR.4C13 (EX292783RUS) - фото 1
ИБП ExeGate Power Back BNB-1000.LED.AVR.4C13 (EX292783RUS) - фото 2
ИБП ExeGate Power Back BNB-1000.LED.AVR.4C13 (EX292783RUS) - фото 3
ИБП ExeGate Power Back BNB-1000.LED.AVR.4C13 (EX292783RUS) - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
ИБП
Форм-фактор
Tower
Топология
линейно-интерактивный
Активная мощность, Вт
550
Полная мощность, ВА
1000
Количество фаз
1
Время работы при полной нагрузке
2
Тип розеток
С13
Общее количество розеток
4
  • ИБП ExeGate Power Back BNB-1000.LED.AVR.4C13 (EX292783RUS) - фото 1
  • ИБП ExeGate Power Back BNB-1000.LED.AVR.4C13 (EX292783RUS) - фото 2
  • ИБП ExeGate Power Back BNB-1000.LED.AVR.4C13 (EX292783RUS) - фото 3
  • ИБП ExeGate Power Back BNB-1000.LED.AVR.4C13 (EX292783RUS) - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 340 руб. 
Начислим 61 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 726637
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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ИБП ExeGate Power Back BNB-1000.LED.AVR.4C13 (EX292783RUS)
3 340 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
EXEGATE
Тип товара
ИБП
Форм-фактор
Tower
Топология
линейно-интерактивный
Особенности
класс защиты IP20
Активная мощность, Вт
550
Полная мощность, ВА
1000
Количество фаз
1
Тип формы напряжения
модифицированная синусоида
Защита телефонной линии
да
Время переключения на батарею, мс
6
Время работы при полной нагрузке
2
Мин. входное напряжение, В
145
Макс. входное напряжение, В
290
Тип батареи
свинцово-кислотный
Тип розеток
С13
Общее количество розеток
4
Габаритные размеры (ШхВхГ)
130 x 210 x 365 мм
Страна производитель
Китай
Вес, кг.
5.2

Описание товара ИБП ExeGate Power Back BNB-1000.LED.AVR.4C13 (EX292783RUS)

Источники бесперебойного питания (ИБП) ExeGate представляют собой надежные решения для защиты вашей электроники от перебоев в электроснабжении. Модель весом 5,1 кг предлагает полную мощность 1000 В·А и активную мощность 550 Вт, что делает ее идеальной для использования в домашних условиях и малых офисах. ИБП данного типа выполнены в форм-факторе Tower и используют линейно-интерактивную технологию, что обеспечивает стабильное и надежное питание подключенных устройств. Устройство поддерживает одноканальное фазное подключение и генерирует модифицированную синусоиду, что позволяет защитить оборудование от возможных скачков и падений напряжения. ExeGate обладает функцией защиты телефонной линии, что дополнительно обеспечивает безопасность вашей техники. Время переключения на батарею составляет всего 6 мс, что позволяет избежать прерываний в работе оборудования. При полной нагрузке ИБП способен бесперебойно работать до 2 минут, что достаточно для сохранения важных данных и правильного завершения работы устройств. Диапазон входного напряжения варьируется от 145 В до 290 В, что позволяет ИБП эффективно работать даже при значительных отклонениях напряжения в сети. Устройства оснащены надежными свинцово-кислотными батареями, обеспечивая дополнительную надежность и долговечность работы. ИБП ExeGate — это оптимальное решение для обеспечения бесперебойной работы вашей техники в условиях нестабильного электроснабжения.

Отзывы о товаре ИБП ExeGate Power Back BNB-1000.LED.AVR.4C13 (EX292783RUS)




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Характеристики
Бренд
EXEGATE
Тип товара
ИБП
Форм-фактор
Tower
Топология
линейно-интерактивный
Особенности
класс защиты IP20
Активная мощность, Вт
550
Полная мощность, ВА
1000
Количество фаз
1
Тип формы напряжения
модифицированная синусоида
Защита телефонной линии
да
Время переключения на батарею, мс
6
Время работы при полной нагрузке
2
Развернуть
Мин. входное напряжение, В
145
Макс. входное напряжение, В
290
Тип батареи
свинцово-кислотный
Тип розеток
С13
Общее количество розеток
4
Габаритные размеры (ШхВхГ)
130 x 210 x 365 мм
Страна производитель
Китай
Описание
Источники бесперебойного питания (ИБП) ExeGate представляют собой надежные решения для защиты вашей электроники от перебоев в электроснабжении. Модель весом 5,1 кг предлагает полную мощность 1000 В·А и активную мощность 550 Вт, что делает ее идеальной для использования в домашних условиях и малых офисах. ИБП данного типа выполнены в форм-факторе Tower и используют линейно-интерактивную технологию, что обеспечивает стабильное и надежное питание подключенных устройств. Устройство поддерживает одноканальное фазное подключение и генерирует модифицированную синусоиду, что позволяет защитить оборудование от возможных скачков и падений напряжения. ExeGate обладает функцией защиты телефонной линии, что дополнительно обеспечивает безопасность вашей техники. Время переключения на батарею составляет всего 6 мс, что позволяет избежать прерываний в работе оборудования. При полной нагрузке ИБП способен бесперебойно работать до 2 минут, что достаточно для сохранения важных данных и правильного завершения работы устройств. Диапазон входного напряжения варьируется от 145 В до 290 В, что позволяет ИБП эффективно работать даже при значительных отклонениях напряжения в сети. Устройства оснащены надежными свинцово-кислотными батареями, обеспечивая дополнительную надежность и долговечность работы. ИБП ExeGate — это оптимальное решение для обеспечения бесперебойной работы вашей техники в условиях нестабильного электроснабжения.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


ИБП ExeGate Power Back BNB-1000.LED.AVR.4C13 (EX292783RUS) - стоимость товара 3340 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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