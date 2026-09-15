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ИБП CyberPower UTC650E купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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ИБП CyberPower UTC650E

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ИБП CyberPower UTC650E - фото 1
ИБП CyberPower UTC650E - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
ИБП
Форм-фактор
Tower
Топология
линейно-интерактивный
Активная мощность, Вт
360
Полная мощность, ВА
650
Количество фаз
1
Время работы при полной нагрузке
1
Тип розеток
EURO (CEE 7)
Общее количество розеток
2
  • ИБП CyberPower UTC650E - фото 1
  • ИБП CyberPower UTC650E - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 140 руб. 
Начислим 85 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 645964
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
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ИБП CyberPower UTC650E
3 140 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
CyberPower
Тип товара
ИБП
Форм-фактор
Tower
Топология
линейно-интерактивный
Особенности
холодный старт, светодиодные индикаторы,звуковые сигналы
Активная мощность, Вт
360
Полная мощность, ВА
650
Количество фаз
1
Тип формы напряжения
модифицированная синусоида
Защита локальной сети
да
Время переключения на батарею, мс
6
Время работы при полной нагрузке
1
Мин. входное напряжение, В
165
Макс. входное напряжение, В
290
Тип батареи
свинцово-кислотный
Тип розеток
EURO (CEE 7)
Общее количество розеток
2
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
29х23х13
Вес, кг.
4.2

Описание товара ИБП CyberPower UTC650E

Источники бесперебойного питания (ИБП) от компании CyberPower предлагают надежное решение для защиты вашего оборудования от непредвиденных отключений электроэнергии и скачков напряжения. Данная модель с весом 3,6 кг предназначена для обеспечения активной мощности 360 Вт и полной мощности 650 В·А, что делает её идеальной для использования в небольших офисах или домашних условиях. ИБП CyberPower отличается линейно-интерактивной топологией, форм-фактором Tower и обеспечивает защиту локальной сети, что критически важно для предотвращения потерь данных и защиты сети от разнообразных электрических проблем. Устройство оснащено двумя розетками для подключения оборудования и обеспечивает стабильное питание с модифицированной синусоидальной формой напряжения, что подходит для большинства бытовых и офисных приборов. Быстрое время переключения на батарею в 6 мс гарантирует минимальные перебои в электроснабжении, а при полной нагрузке ИБП способен работать в течение 1 минуты. Диапазон входного напряжения варьируется от 165 В до 290 В, что обеспечивает стабилизированную работу в условиях нестабильного электропитания. ИБП CyberPower — это надежное и эффективное решение для поддержания защиты ваших электронных устройств и обеспечения непрерывности их работы.

Отзывы о товаре ИБП CyberPower UTC650E




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
CyberPower
Тип товара
ИБП
Форм-фактор
Tower
Топология
линейно-интерактивный
Особенности
холодный старт, светодиодные индикаторы,звуковые сигналы
Активная мощность, Вт
360
Полная мощность, ВА
650
Количество фаз
1
Тип формы напряжения
модифицированная синусоида
Защита локальной сети
да
Время переключения на батарею, мс
6
Время работы при полной нагрузке
1
Развернуть
Мин. входное напряжение, В
165
Макс. входное напряжение, В
290
Тип батареи
свинцово-кислотный
Тип розеток
EURO (CEE 7)
Общее количество розеток
2
Страна производитель
Китай
Описание
Источники бесперебойного питания (ИБП) от компании CyberPower предлагают надежное решение для защиты вашего оборудования от непредвиденных отключений электроэнергии и скачков напряжения. Данная модель с весом 3,6 кг предназначена для обеспечения активной мощности 360 Вт и полной мощности 650 В·А, что делает её идеальной для использования в небольших офисах или домашних условиях. ИБП CyberPower отличается линейно-интерактивной топологией, форм-фактором Tower и обеспечивает защиту локальной сети, что критически важно для предотвращения потерь данных и защиты сети от разнообразных электрических проблем. Устройство оснащено двумя розетками для подключения оборудования и обеспечивает стабильное питание с модифицированной синусоидальной формой напряжения, что подходит для большинства бытовых и офисных приборов. Быстрое время переключения на батарею в 6 мс гарантирует минимальные перебои в электроснабжении, а при полной нагрузке ИБП способен работать в течение 1 минуты. Диапазон входного напряжения варьируется от 165 В до 290 В, что обеспечивает стабилизированную работу в условиях нестабильного электропитания. ИБП CyberPower — это надежное и эффективное решение для поддержания защиты ваших электронных устройств и обеспечения непрерывности их работы.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


ИБП CyberPower UTC650E - характеристики и описание, фото и цены представлены на карточке товара. Для того чтобы купить товар по цене 3140 руб., вам надо позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформить покупку в личном кабинете.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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