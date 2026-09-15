ИБП CyberPower UTC650E
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Характеристики
Описание товара ИБП CyberPower UTC650E
Источники бесперебойного питания (ИБП) от компании CyberPower предлагают надежное решение для защиты вашего оборудования от непредвиденных отключений электроэнергии и скачков напряжения. Данная модель с весом 3,6 кг предназначена для обеспечения активной мощности 360 Вт и полной мощности 650 В·А, что делает её идеальной для использования в небольших офисах или домашних условиях. ИБП CyberPower отличается линейно-интерактивной топологией, форм-фактором Tower и обеспечивает защиту локальной сети, что критически важно для предотвращения потерь данных и защиты сети от разнообразных электрических проблем. Устройство оснащено двумя розетками для подключения оборудования и обеспечивает стабильное питание с модифицированной синусоидальной формой напряжения, что подходит для большинства бытовых и офисных приборов. Быстрое время переключения на батарею в 6 мс гарантирует минимальные перебои в электроснабжении, а при полной нагрузке ИБП способен работать в течение 1 минуты. Диапазон входного напряжения варьируется от 165 В до 290 В, что обеспечивает стабилизированную работу в условиях нестабильного электропитания. ИБП CyberPower — это надежное и эффективное решение для поддержания защиты ваших электронных устройств и обеспечения непрерывности их работы.
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Теги товара: линейно-интерактивные
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Теги товара: линейно-интерактивные
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