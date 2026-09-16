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ИБП ExeGate Power Back BNB-850.LED.AVR.C13.RJ (EP285473RUS) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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ИБП ExeGate Power Back BNB-850.LED.AVR.C13.RJ (EP285473RUS)

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ИБП ExeGate Power Back BNB-850.LED.AVR.C13.RJ (EP285473RUS) - фото 1
ИБП ExeGate Power Back BNB-850.LED.AVR.C13.RJ (EP285473RUS) - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
ИБП
Форм-фактор
Tower
Топология
линейно-интерактивный
Активная мощность, Вт
480
Полная мощность, ВА
850
Количество фаз
1
Время работы при полной нагрузке
1
Тип розеток
С13
Общее количество розеток
4
  • ИБП ExeGate Power Back BNB-850.LED.AVR.C13.RJ (EP285473RUS) - фото 1
  • ИБП ExeGate Power Back BNB-850.LED.AVR.C13.RJ (EP285473RUS) - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 270 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 726709
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Характеристики

Бренд
EXEGATE
Тип товара
ИБП
Форм-фактор
Tower
Топология
линейно-интерактивный
Активная мощность, Вт
480
Полная мощность, ВА
850
Количество фаз
1
Тип формы напряжения
модифицированная синусоида
Время переключения на батарею, мс
8
Время работы при полной нагрузке
1
Мин. входное напряжение, В
140
Макс. входное напряжение, В
300
Тип батареи
свинцово-кислотный
Тип розеток
С13
Общее количество розеток
4
Страна производитель
Китай
Вес, кг.
5.88

Описание товара ИБП ExeGate Power Back BNB-850.LED.AVR.C13.RJ (EP285473RUS)

Источники бесперебойного питания ExeGate обеспечивают надежную защиту ваших электронных устройств от перебоев в электроснабжении. Модель с форм-фактором Tower и линейно-интерактивной технологией представляет собой оптимальное решение для домашних и офисных систем. С активной мощностью 480 Вт и полной мощностью 850 В·А, этот ИБП способен обеспечить устойчивую работу подключенного оборудования. Он оснащен одной фазой и генерирует выходное напряжение в форме модифицированной синусоиды, что подходит для большинства основных устройств. Быстрое переключение на батарею за 8 мс делает данный источник бесперебойного питания надежным в аварийных ситуациях, а время работы при полной нагрузке составляет 1 минуту, что достаточно для сохранения данных и корректного выключения оборудования. Диапазон входного напряжения от 140 В до 300 В гарантирует стабильную работу в условиях нестабильной сети. Используемая в ИБП свинцово-кислотная батарея обеспечивает длительный срок службы и надежную работу. С четырьмя розетками типа С13, ExeGate позволяет подключать и защищать одновременно несколько устройств, от компьютеров до периферийного оборудования. Этот источник бесперебойного питания — идеальное сочетание мощности, надежности и функциональности, которое поможет сохранить вашу технику в безопасности при любых перебоях в электроснабжении.

Отзывы о товаре ИБП ExeGate Power Back BNB-850.LED.AVR.C13.RJ (EP285473RUS)




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Характеристики
Бренд
EXEGATE
Тип товара
ИБП
Форм-фактор
Tower
Топология
линейно-интерактивный
Активная мощность, Вт
480
Полная мощность, ВА
850
Количество фаз
1
Тип формы напряжения
модифицированная синусоида
Время переключения на батарею, мс
8
Время работы при полной нагрузке
1
Мин. входное напряжение, В
140
Макс. входное напряжение, В
300
Развернуть
Тип батареи
свинцово-кислотный
Тип розеток
С13
Общее количество розеток
4
Страна производитель
Китай
Описание
Источники бесперебойного питания ExeGate обеспечивают надежную защиту ваших электронных устройств от перебоев в электроснабжении. Модель с форм-фактором Tower и линейно-интерактивной технологией представляет собой оптимальное решение для домашних и офисных систем. С активной мощностью 480 Вт и полной мощностью 850 В·А, этот ИБП способен обеспечить устойчивую работу подключенного оборудования. Он оснащен одной фазой и генерирует выходное напряжение в форме модифицированной синусоиды, что подходит для большинства основных устройств. Быстрое переключение на батарею за 8 мс делает данный источник бесперебойного питания надежным в аварийных ситуациях, а время работы при полной нагрузке составляет 1 минуту, что достаточно для сохранения данных и корректного выключения оборудования. Диапазон входного напряжения от 140 В до 300 В гарантирует стабильную работу в условиях нестабильной сети. Используемая в ИБП свинцово-кислотная батарея обеспечивает длительный срок службы и надежную работу. С четырьмя розетками типа С13, ExeGate позволяет подключать и защищать одновременно несколько устройств, от компьютеров до периферийного оборудования. Этот источник бесперебойного питания — идеальное сочетание мощности, надежности и функциональности, которое поможет сохранить вашу технику в безопасности при любых перебоях в электроснабжении.
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Отзывы


ИБП ExeGate Power Back BNB-850.LED.AVR.C13.RJ (EP285473RUS) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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