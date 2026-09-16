ИБП ExeGate Power Back BNB-850.LED.AVR.C13.RJ (EP285473RUS)
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Характеристики
Описание товара ИБП ExeGate Power Back BNB-850.LED.AVR.C13.RJ (EP285473RUS)
Источники бесперебойного питания ExeGate обеспечивают надежную защиту ваших электронных устройств от перебоев в электроснабжении. Модель с форм-фактором Tower и линейно-интерактивной технологией представляет собой оптимальное решение для домашних и офисных систем. С активной мощностью 480 Вт и полной мощностью 850 В·А, этот ИБП способен обеспечить устойчивую работу подключенного оборудования. Он оснащен одной фазой и генерирует выходное напряжение в форме модифицированной синусоиды, что подходит для большинства основных устройств. Быстрое переключение на батарею за 8 мс делает данный источник бесперебойного питания надежным в аварийных ситуациях, а время работы при полной нагрузке составляет 1 минуту, что достаточно для сохранения данных и корректного выключения оборудования. Диапазон входного напряжения от 140 В до 300 В гарантирует стабильную работу в условиях нестабильной сети. Используемая в ИБП свинцово-кислотная батарея обеспечивает длительный срок службы и надежную работу. С четырьмя розетками типа С13, ExeGate позволяет подключать и защищать одновременно несколько устройств, от компьютеров до периферийного оборудования. Этот источник бесперебойного питания — идеальное сочетание мощности, надежности и функциональности, которое поможет сохранить вашу технику в безопасности при любых перебоях в электроснабжении.
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Теги товара: линейно-интерактивные
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Теги товара: линейно-интерактивные
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