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ИБП ExeGate SpecialPro Smart LLB-600.LCD.AVR.EURO.RJ.USB (EP285580RUS) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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ИБП ExeGate SpecialPro Smart LLB-600.LCD.AVR.EURO.RJ.USB (EP285580RUS)

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ИБП ExeGate SpecialPro Smart LLB-600.LCD.AVR.EURO.RJ.USB (EP285580RUS) - фото 1
ИБП ExeGate SpecialPro Smart LLB-600.LCD.AVR.EURO.RJ.USB (EP285580RUS) - фото 2
ИБП ExeGate SpecialPro Smart LLB-600.LCD.AVR.EURO.RJ.USB (EP285580RUS) - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
ИБП
Форм-фактор
Tower
Топология
линейно-интерактивный
Активная мощность, Вт
360
Полная мощность, ВА
600
Количество фаз
1
Время работы при полной нагрузке
1
Тип розеток
EURO (CEE 7)
Общее количество розеток
2
  • ИБП ExeGate SpecialPro Smart LLB-600.LCD.AVR.EURO.RJ.USB (EP285580RUS) - фото 1
  • ИБП ExeGate SpecialPro Smart LLB-600.LCD.AVR.EURO.RJ.USB (EP285580RUS) - фото 2
  • ИБП ExeGate SpecialPro Smart LLB-600.LCD.AVR.EURO.RJ.USB (EP285580RUS) - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 250 руб. 
Начислим 60 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 726692
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
ИБП ExeGate SpecialPro Smart LLB-600.LCD.AVR.EURO.RJ.USB (EP285580RUS)
3 250 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
EXEGATE
Тип товара
ИБП
Форм-фактор
Tower
Топология
линейно-интерактивный
Особенности
Устройства этой серии предназначены, помимо использования в обычных офисных условиях, так же и для использования в неблагоприятных условиях, в промышленных и производственных помещениях. ИБП этой серии отличаются повышенной надежностью и защитой за счет использования полностью металлического корпуса.Данная серия отличается от серии SpecialPro UNB расширенными возможностями управления и контроля параметров и функций ИБП за счет, в частности, использования многфункционального LCD дисплея.
Активная мощность, Вт
360
Полная мощность, ВА
600
Количество фаз
1
Тип формы напряжения
модифицированная синусоида
Защита телефонной линии
да
Защита локальной сети
да
Время переключения на батарею, мс
8
Время работы при полной нагрузке
1
Мин. входное напряжение, В
140
Макс. входное напряжение, В
300
Тип батареи
свинцово-кислотный
Тип розеток
EURO (CEE 7)
Общее количество розеток
2
Габаритные размеры (ШхВхГ)
306 x 86 x 140 мм
Страна производитель
Китай
Вес, кг.
5

Описание товара ИБП ExeGate SpecialPro Smart LLB-600.LCD.AVR.EURO.RJ.USB (EP285580RUS)

Источники бесперебойного питания ExeGate представляют собой надежное решение для защиты ваших электронных устройств от перебоев в электроснабжении. Эти линейно-интерактивные ИБП с модифицированной синусоидой обеспечивают беспрерывную работу оборудования благодаря быстрой скорости переключения на батарею всего за 8 мс. ИБП ExeGate, выполненные в форм-факторе Tower, обладают компактным дизайном и идеально подойдут для использования в домашних условиях или небольших офисах. С активной мощностью 360 Вт и полной мощностью 600 ВА, они гарантируют стабильное питание для вашего оборудования. Даже при полном запасе мощности, данный ИБП сможет обеспечивать работу подключенных устройств в течение 1 минуты, что достаточно для безопасного завершения работы системы. Вес устройства составляет 5,2 кг, а диапазон входного напряжения варьируется от 140 В до 300 В, что позволяет ИБП стабильно работать в условиях нестабильного электропитания. Дополнительными преимуществами этого источника бесперебойного питания являются встроенные защиты для локальной сети и телефонной линии, что способствует повышению уровня безопасности подключенного оборудования. ExeGate — это марка, которая ассоциируется с качеством и надежностью, а данный ИБП является очередным подтверждением этих характеристик.

Отзывы о товаре ИБП ExeGate SpecialPro Smart LLB-600.LCD.AVR.EURO.RJ.USB (EP285580RUS)




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
EXEGATE
Тип товара
ИБП
Форм-фактор
Tower
Топология
линейно-интерактивный
Особенности
Устройства этой серии предназначены, помимо использования в обычных офисных условиях, так же и для использования в неблагоприятных условиях, в промышленных и производственных помещениях. ИБП этой серии отличаются повышенной надежностью и защитой за счет использования полностью металлического корпуса.Данная серия отличается от серии SpecialPro UNB расширенными возможностями управления и контроля параметров и функций ИБП за счет, в частности, использования многфункционального LCD дисплея.
Активная мощность, Вт
360
Полная мощность, ВА
600
Количество фаз
1
Тип формы напряжения
модифицированная синусоида
Защита телефонной линии
да
Защита локальной сети
да
Время переключения на батарею, мс
8
Развернуть
Время работы при полной нагрузке
1
Мин. входное напряжение, В
140
Макс. входное напряжение, В
300
Тип батареи
свинцово-кислотный
Тип розеток
EURO (CEE 7)
Общее количество розеток
2
Габаритные размеры (ШхВхГ)
306 x 86 x 140 мм
Страна производитель
Китай
Описание
Источники бесперебойного питания ExeGate представляют собой надежное решение для защиты ваших электронных устройств от перебоев в электроснабжении. Эти линейно-интерактивные ИБП с модифицированной синусоидой обеспечивают беспрерывную работу оборудования благодаря быстрой скорости переключения на батарею всего за 8 мс. ИБП ExeGate, выполненные в форм-факторе Tower, обладают компактным дизайном и идеально подойдут для использования в домашних условиях или небольших офисах. С активной мощностью 360 Вт и полной мощностью 600 ВА, они гарантируют стабильное питание для вашего оборудования. Даже при полном запасе мощности, данный ИБП сможет обеспечивать работу подключенных устройств в течение 1 минуты, что достаточно для безопасного завершения работы системы. Вес устройства составляет 5,2 кг, а диапазон входного напряжения варьируется от 140 В до 300 В, что позволяет ИБП стабильно работать в условиях нестабильного электропитания. Дополнительными преимуществами этого источника бесперебойного питания являются встроенные защиты для локальной сети и телефонной линии, что способствует повышению уровня безопасности подключенного оборудования. ExeGate — это марка, которая ассоциируется с качеством и надежностью, а данный ИБП является очередным подтверждением этих характеристик.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


ИБП ExeGate SpecialPro Smart LLB-600.LCD.AVR.EURO.RJ.USB (EP285580RUS) - характеристики и описание, фото и цены представлены на карточке товара. Для того чтобы купить товар по цене 3250 руб., вам надо позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформить покупку в личном кабинете.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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