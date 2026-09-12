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Источник бесперебойного питания APC Smart-UPS C SMC1000I-2UC 600Вт 1000ВА черный купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Источник бесперебойного питания APC Smart-UPS C SMC1000I-2UC 600Вт 1000ВА черный

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Источник бесперебойного питания APC Smart-UPS C SMC1000I-2UC 600Вт 1000ВА черный - фото 1
Источник бесперебойного питания APC Smart-UPS C SMC1000I-2UC 600Вт 1000ВА черный - фото 2
Источник бесперебойного питания APC Smart-UPS C SMC1000I-2UC 600Вт 1000ВА черный - фото 3
Источник бесперебойного питания APC Smart-UPS C SMC1000I-2UC 600Вт 1000ВА черный - фото 4
Источник бесперебойного питания APC Smart-UPS C SMC1000I-2UC 600Вт 1000ВА черный - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
ИБП
Форм-фактор
Rack
Топология
линейно-интерактивный
Активная мощность, Вт
600
Полная мощность, ВА
1000
Количество фаз
1
Время работы при полной нагрузке
3
Тип розеток
С13
Общее количество розеток
4
  • Источник бесперебойного питания APC Smart-UPS C SMC1000I-2UC 600Вт 1000ВА черный - фото 1
  • Источник бесперебойного питания APC Smart-UPS C SMC1000I-2UC 600Вт 1000ВА черный - фото 2
  • Источник бесперебойного питания APC Smart-UPS C SMC1000I-2UC 600Вт 1000ВА черный - фото 3
  • Источник бесперебойного питания APC Smart-UPS C SMC1000I-2UC 600Вт 1000ВА черный - фото 4
  • Источник бесперебойного питания APC Smart-UPS C SMC1000I-2UC 600Вт 1000ВА черный - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
69 660 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 702424
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Характеристики

Бренд
APC
Тип товара
ИБП
Форм-фактор
Rack
Топология
линейно-интерактивный
Особенности
дисплей
Активная мощность, Вт
600
Полная мощность, ВА
1000
Количество фаз
1
Тип формы напряжения
чистая синусоида
Защита локальной сети
да
Время переключения на батарею, мс
10
Время работы при полной нагрузке
3
Мин. входное напряжение, В
170
Макс. входное напряжение, В
300
Максимальная поглощаемая энергия импульса
459
Тип батареи
свинцово-кислотный
Тип розеток
С13
Общее количество розеток
4
Количество розеток с питанием от батареи
4
Габаритные размеры (ШхВхГ)
432x85x406 мм
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
43х41х9
Вес, кг.
20.52

Описание товара Источник бесперебойного питания APC Smart-UPS C SMC1000I-2UC 600Вт 1000ВА черный

Источники бесперебойного питания (ИБП) от бренда APC представляют собой надежное решение для защиты электронных устройств от перебоев в электропитании. Данная модель характеризуется весом в 20,52 кг и обладает активной мощностью в 600 Вт, что позволяет эффективно питать подключенные устройства. ИБП оснащен четырьмя розетками, обеспечивающими питание от батареи, и рассчитан на общую полную мощность в 1000 В·А. Устройство способно поглотить максимальную энергию импульса в размере 459 Дж, что обеспечивает дополнительную защиту от скачков напряжения. ИБП поддерживает линейно-интерактивную технологию, что позволяет минимизировать время переключения на батарейное питание до всего лишь 10 мс. Диапазон входного напряжения устройства составляет от 170 В до 300 В, что обеспечивает высокую степень адаптации к различным условиям электросети. Для аккумуляторного блока используются свинцово-кислотные батареи, а сам ИБП выполнен в форм-факторе Rack, что позволяет удобно интегрировать его в стойку для серверов и телекоммуникационного оборудования. Устройство работает на одной фазе, что подходит для большинства стандартных установок в офисах и домашних условиях. Этот ИБП от APC является надежным выбором для защиты критически важных систем от проблем с электропитанием, обеспечивая бесперебойную работу даже в условиях нестабильного электричества.

Отзывы о товаре Источник бесперебойного питания APC Smart-UPS C SMC1000I-2UC 600Вт 1000ВА черный




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
APC
Тип товара
ИБП
Форм-фактор
Rack
Топология
линейно-интерактивный
Особенности
дисплей
Активная мощность, Вт
600
Полная мощность, ВА
1000
Количество фаз
1
Тип формы напряжения
чистая синусоида
Защита локальной сети
да
Время переключения на батарею, мс
10
Время работы при полной нагрузке
3
Развернуть
Мин. входное напряжение, В
170
Макс. входное напряжение, В
300
Максимальная поглощаемая энергия импульса
459
Тип батареи
свинцово-кислотный
Тип розеток
С13
Общее количество розеток
4
Количество розеток с питанием от батареи
4
Габаритные размеры (ШхВхГ)
432x85x406 мм
Страна производитель
Китай
Описание
Источники бесперебойного питания (ИБП) от бренда APC представляют собой надежное решение для защиты электронных устройств от перебоев в электропитании. Данная модель характеризуется весом в 20,52 кг и обладает активной мощностью в 600 Вт, что позволяет эффективно питать подключенные устройства. ИБП оснащен четырьмя розетками, обеспечивающими питание от батареи, и рассчитан на общую полную мощность в 1000 В·А. Устройство способно поглотить максимальную энергию импульса в размере 459 Дж, что обеспечивает дополнительную защиту от скачков напряжения. ИБП поддерживает линейно-интерактивную технологию, что позволяет минимизировать время переключения на батарейное питание до всего лишь 10 мс. Диапазон входного напряжения устройства составляет от 170 В до 300 В, что обеспечивает высокую степень адаптации к различным условиям электросети. Для аккумуляторного блока используются свинцово-кислотные батареи, а сам ИБП выполнен в форм-факторе Rack, что позволяет удобно интегрировать его в стойку для серверов и телекоммуникационного оборудования. Устройство работает на одной фазе, что подходит для большинства стандартных установок в офисах и домашних условиях. Этот ИБП от APC является надежным выбором для защиты критически важных систем от проблем с электропитанием, обеспечивая бесперебойную работу даже в условиях нестабильного электричества.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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