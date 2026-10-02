ИБП Связь Инжиниринг СИПБ1КА.9-11 900W (АПСМ.435241.016-02)
Товар временно отсутствует в продаже
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Характеристики
Описание товара ИБП Связь Инжиниринг СИПБ1КА.9-11 900W (АПСМ.435241.016-02)
Источники бесперебойного питания от компании "Связь Инжиниринг" представляют собой надежное решение для защиты вашей техники от перебоев в электроснабжении. Этот ИБП, выполненный в форм-факторе Tower, обладает высокой мощностью и исключительными характеристиками, которые делают его идеальным выбором для разнообразных применений. Основные характеристики включают в себя полную мощность в 1000 В·А и активную мощность в 900 Вт, что обеспечивает стабильную работу подключенных устройств. Используемый тип формы напряжения — чистая синусоида — гарантирует, что ваша техника будет получать качественное электропитание, минимизируя риск повреждений, вызванных помехами в сети. Этот ИБП относится к категории онлайн-устройств с двойным преобразованием, что обеспечивает непрерывное преобразование электроэнергии и максимальную защиту вашего оборудования. При весе 13 кг он легко интегрируется в различные рабочие и домашние среды. ИБП "Связь Инжиниринг" работает с однофазной сетью и поддерживает диапазон входного напряжения от 110 В до 290 В, что делает его универсальным устройством для использования в условиях нестабильного электроснабжения. В случае полного отключения электропитания, устройство способно обеспечить 5 минут работы при полной нагрузке, что позволит безопасно завершить работу и избежать потери данных. ИБП оснащен свинцово-кислотными батареями и имеет шесть розеток типа С13, обеспечивая подключение нескольких устройств одновременно. Это делает его идеальным решением как для профессиональной, так и для личной эксплуатации, надежно защищая ваше оборудование от колебаний напряжения и внезапных отключений.
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Теги товара: 1000VA, с чистой синусоидой
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Теги товара: 1000VA, с чистой синусоидой
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