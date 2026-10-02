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ИБП Связь Инжиниринг СИПБ1КА.9-11 900W (АПСМ.435241.016-02) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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ИБП Связь Инжиниринг СИПБ1КА.9-11 900W (АПСМ.435241.016-02)

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ИБП Связь Инжиниринг СИПБ1КА.9-11 900W (АПСМ.435241.016-02) - фото 1
ИБП Связь Инжиниринг СИПБ1КА.9-11 900W (АПСМ.435241.016-02) - фото 2
ИБП Связь Инжиниринг СИПБ1КА.9-11 900W (АПСМ.435241.016-02) - фото 3
ИБП Связь Инжиниринг СИПБ1КА.9-11 900W (АПСМ.435241.016-02) - фото 4
ИБП Связь Инжиниринг СИПБ1КА.9-11 900W (АПСМ.435241.016-02) - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
ИБП
Форм-фактор
Tower
Топология
с двойным преобразованием (онлайн)
Активная мощность, Вт
900
Полная мощность, ВА
1000
Количество фаз
1
Время работы при полной нагрузке
5
Тип розеток
С13
Общее количество розеток
6
  • ИБП Связь Инжиниринг СИПБ1КА.9-11 900W (АПСМ.435241.016-02) - фото 1
  • ИБП Связь Инжиниринг СИПБ1КА.9-11 900W (АПСМ.435241.016-02) - фото 2
  • ИБП Связь Инжиниринг СИПБ1КА.9-11 900W (АПСМ.435241.016-02) - фото 3
  • ИБП Связь Инжиниринг СИПБ1КА.9-11 900W (АПСМ.435241.016-02) - фото 4
  • ИБП Связь Инжиниринг СИПБ1КА.9-11 900W (АПСМ.435241.016-02) - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
38 350 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 644697
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Характеристики

Бренд
Связь Инжиниринг
Тип товара
ИБП
Форм-фактор
Tower
Топология
с двойным преобразованием (онлайн)
Активная мощность, Вт
900
Полная мощность, ВА
1000
Количество фаз
1
Тип формы напряжения
чистая синусоида
Время работы при полной нагрузке
5
Мин. входное напряжение, В
110
Макс. входное напряжение, В
290
Тип батареи
свинцово-кислотный
Тип розеток
С13
Общее количество розеток
6
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
55х44х4
Вес, кг.
24.78

Описание товара ИБП Связь Инжиниринг СИПБ1КА.9-11 900W (АПСМ.435241.016-02)

Источники бесперебойного питания от компании "Связь Инжиниринг" представляют собой надежное решение для защиты вашей техники от перебоев в электроснабжении. Этот ИБП, выполненный в форм-факторе Tower, обладает высокой мощностью и исключительными характеристиками, которые делают его идеальным выбором для разнообразных применений. Основные характеристики включают в себя полную мощность в 1000 В·А и активную мощность в 900 Вт, что обеспечивает стабильную работу подключенных устройств. Используемый тип формы напряжения — чистая синусоида — гарантирует, что ваша техника будет получать качественное электропитание, минимизируя риск повреждений, вызванных помехами в сети. Этот ИБП относится к категории онлайн-устройств с двойным преобразованием, что обеспечивает непрерывное преобразование электроэнергии и максимальную защиту вашего оборудования. При весе 13 кг он легко интегрируется в различные рабочие и домашние среды. ИБП "Связь Инжиниринг" работает с однофазной сетью и поддерживает диапазон входного напряжения от 110 В до 290 В, что делает его универсальным устройством для использования в условиях нестабильного электроснабжения. В случае полного отключения электропитания, устройство способно обеспечить 5 минут работы при полной нагрузке, что позволит безопасно завершить работу и избежать потери данных. ИБП оснащен свинцово-кислотными батареями и имеет шесть розеток типа С13, обеспечивая подключение нескольких устройств одновременно. Это делает его идеальным решением как для профессиональной, так и для личной эксплуатации, надежно защищая ваше оборудование от колебаний напряжения и внезапных отключений.

Отзывы о товаре ИБП Связь Инжиниринг СИПБ1КА.9-11 900W (АПСМ.435241.016-02)




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Характеристики
Бренд
Связь Инжиниринг
Тип товара
ИБП
Форм-фактор
Tower
Топология
с двойным преобразованием (онлайн)
Активная мощность, Вт
900
Полная мощность, ВА
1000
Количество фаз
1
Тип формы напряжения
чистая синусоида
Время работы при полной нагрузке
5
Мин. входное напряжение, В
110
Макс. входное напряжение, В
290
Тип батареи
свинцово-кислотный
Развернуть
Тип розеток
С13
Общее количество розеток
6
Страна производитель
Китай
Описание
Источники бесперебойного питания от компании "Связь Инжиниринг" представляют собой надежное решение для защиты вашей техники от перебоев в электроснабжении. Этот ИБП, выполненный в форм-факторе Tower, обладает высокой мощностью и исключительными характеристиками, которые делают его идеальным выбором для разнообразных применений. Основные характеристики включают в себя полную мощность в 1000 В·А и активную мощность в 900 Вт, что обеспечивает стабильную работу подключенных устройств. Используемый тип формы напряжения — чистая синусоида — гарантирует, что ваша техника будет получать качественное электропитание, минимизируя риск повреждений, вызванных помехами в сети. Этот ИБП относится к категории онлайн-устройств с двойным преобразованием, что обеспечивает непрерывное преобразование электроэнергии и максимальную защиту вашего оборудования. При весе 13 кг он легко интегрируется в различные рабочие и домашние среды. ИБП "Связь Инжиниринг" работает с однофазной сетью и поддерживает диапазон входного напряжения от 110 В до 290 В, что делает его универсальным устройством для использования в условиях нестабильного электроснабжения. В случае полного отключения электропитания, устройство способно обеспечить 5 минут работы при полной нагрузке, что позволит безопасно завершить работу и избежать потери данных. ИБП оснащен свинцово-кислотными батареями и имеет шесть розеток типа С13, обеспечивая подключение нескольких устройств одновременно. Это делает его идеальным решением как для профессиональной, так и для личной эксплуатации, надежно защищая ваше оборудование от колебаний напряжения и внезапных отключений.
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Отзывы


ИБП Связь Инжиниринг СИПБ1КА.9-11 900W (АПСМ.435241.016-02) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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