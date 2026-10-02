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ИБП Powerman Online 3000 2700W (6046353) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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ИБП Powerman Online 3000 2700W (6046353)

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ИБП Powerman Online 3000 2700W (6046353) - фото 1
ИБП Powerman Online 3000 2700W (6046353) - фото 2
ИБП Powerman Online 3000 2700W (6046353) - фото 3
ИБП Powerman Online 3000 2700W (6046353) - фото 4
ИБП Powerman Online 3000 2700W (6046353) - фото 5
ИБП Powerman Online 3000 2700W (6046353) - фото 6
ИБП Powerman Online 3000 2700W (6046353) - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
ИБП
  • ИБП Powerman Online 3000 2700W (6046353) - фото 1
  • ИБП Powerman Online 3000 2700W (6046353) - фото 2
  • ИБП Powerman Online 3000 2700W (6046353) - фото 3
  • ИБП Powerman Online 3000 2700W (6046353) - фото 4
  • ИБП Powerman Online 3000 2700W (6046353) - фото 5
  • ИБП Powerman Online 3000 2700W (6046353) - фото 6
  • ИБП Powerman Online 3000 2700W (6046353) - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
42 830 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 644751
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Характеристики

Бренд
POWERMAN
Тип товара
ИБП
Размеры в упаковке, см
80х33х27
Вес, кг.
26.3

Описание товара ИБП Powerman Online 3000 2700W (6046353)

Станет идеальным решением для защиты телекоммуникационного компьютерного оборудования от внезапных неполадок электрической сети. Модель характеризуется широким диапазоном входного напряжения.

Отзывы о товаре ИБП Powerman Online 3000 2700W (6046353)




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Характеристики
Бренд
POWERMAN
Тип товара
ИБП
Описание
Станет идеальным решением для защиты телекоммуникационного компьютерного оборудования от внезапных неполадок электрической сети. Модель характеризуется широким диапазоном входного напряжения.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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