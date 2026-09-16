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Уцененный товар ИБП Powercom RPT-800A 480W черный 3*IEC320 хорошее состояние купить с доставкой в Санкт-Петербурге, 736133
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Уцененный товар ИБП Powercom RPT-800A 480W черный 3*IEC320 хорошее состояние, 736133

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Уценка
ИБП Powercom RPT-800A 480W черный 3*IEC320 хорошее состояние - фото 1
Уценка
ИБП Powercom RPT-800A 480W черный 3*IEC320 хорошее состояние - фото 2
Уценка
ИБП Powercom RPT-800A 480W черный 3*IEC320 хорошее состояние - фото 3
Уценка
ИБП Powercom RPT-800A 480W черный 3*IEC320 хорошее состояние - фото 4
Уценка
ИБП Powercom RPT-800A 480W черный 3*IEC320 хорошее состояние - фото 5
Уценка
ИБП Powercom RPT-800A 480W черный 3*IEC320 хорошее состояние - фото 6
Уценка
ИБП Powercom RPT-800A 480W черный 3*IEC320 хорошее состояние - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Состояние товара:
Новый
Характеристики
Тип товара
ИБП
Форм-фактор
Tower
Топология
линейно-интерактивный
Активная мощность, Вт
480
Полная мощность, ВА
800
Количество фаз
1
Время работы при полной нагрузке
2
Тип розеток
С13
Общее количество розеток
3
  • ИБП Powercom RPT-800A 480W черный 3*IEC320 хорошее состояние - фото 1
  • ИБП Powercom RPT-800A 480W черный 3*IEC320 хорошее состояние - фото 2
  • ИБП Powercom RPT-800A 480W черный 3*IEC320 хорошее состояние - фото 3
  • ИБП Powercom RPT-800A 480W черный 3*IEC320 хорошее состояние - фото 4
  • ИБП Powercom RPT-800A 480W черный 3*IEC320 хорошее состояние - фото 5
  • ИБП Powercom RPT-800A 480W черный 3*IEC320 хорошее состояние - фото 6
  • ИБП Powercom RPT-800A 480W черный 3*IEC320 хорошее состояние - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-35%
3 620 руб.  5 570 руб. 
Начислим 58 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 736133
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
ИБП Powercom RPT-800A 480W черный 3*IEC320 хорошее состояние
3 620 руб. -35%
5 570 руб.
  • Гарантия производителя: 1 месяц
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Powercom
Тип товара
ИБП
Форм-фактор
Tower
Топология
линейно-интерактивный
Особенности
холодный старт
Активная мощность, Вт
480
Полная мощность, ВА
800
Количество фаз
1
Тип формы напряжения
модифицированная синусоида
Защита телефонной линии
нет
Защита локальной сети
да
Время переключения на батарею, мс
4
Время работы при полной нагрузке
2
Мин. входное напряжение, В
165
Макс. входное напряжение, В
290
Максимальная поглощаемая энергия импульса
460
Тип батареи
свинцово-кислотный
Тип розеток
С13
Общее количество розеток
3
Количество розеток с питанием от батареи
3
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
33х22х14
Вес, кг.
1.8

Описание товара Уцененный товар ИБП Powercom RPT-800A 480W черный 3*IEC320 хорошее состояние

Причина уценки: повреждена коробка, на ИБП сломана задняя крышка Внешний вид: хорошее состояние Комплектность: коробка, ИБП

Отзывы о товаре Уцененный товар ИБП Powercom RPT-800A 480W черный 3*IEC320 хорошее состояние




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Характеристики
Бренд
Powercom
Тип товара
ИБП
Форм-фактор
Tower
Топология
линейно-интерактивный
Особенности
холодный старт
Активная мощность, Вт
480
Полная мощность, ВА
800
Количество фаз
1
Тип формы напряжения
модифицированная синусоида
Защита телефонной линии
нет
Защита локальной сети
да
Время переключения на батарею, мс
4
Развернуть
Время работы при полной нагрузке
2
Мин. входное напряжение, В
165
Макс. входное напряжение, В
290
Максимальная поглощаемая энергия импульса
460
Тип батареи
свинцово-кислотный
Тип розеток
С13
Общее количество розеток
3
Количество розеток с питанием от батареи
3
Страна производитель
Китай
Описание
Причина уценки: повреждена коробка, на ИБП сломана задняя крышка Внешний вид: хорошее состояние Комплектность: коробка, ИБП
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Купить Уцененный товар ИБП Powercom RPT-800A 480W черный 3*IEC320 хорошее состояние - по цене 3620 руб. в Санкт-Петербурге с доставкой или самовывозом. Заказ можно оформить на нашем сайте kotofoto.ru или по телефону 8(812)426-98-99. Вы можете забрать товар в одном из пунктов самовывоза в Санкт-Петербурге или оформить доставку на дом в удобное для Вас время.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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