Источник бесперебойного питания Smartwatt Safe Pro 600Вт 1000ВА черный
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Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
ИБП
Топология
интерактивный
Активная мощность, Вт
600
Полная мощность, ВА
1000
Время работы при полной нагрузке
1 мин
Тип розеток
CEE 7
Общее количество розеток
8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 010 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 702628
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Характеристики
Бренд
Тип товара
ИБП
Производство
Китай
Топология
интерактивный
Особенности
автоматический регулятор напряжения, автотестирование батарей, холодный старт
Активная мощность, Вт
600
Полная мощность, ВА
1000
Тип формы напряжения
модифицированная синусоида
Время переключения на батарею, мс
8 мс
Время работы при полной нагрузке
1 мин
Мин. входное напряжение, В
145-295 В
Тип розеток
CEE 7
Общее количество розеток
8
Количество розеток с питанием от батареи
8
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
29х21х9
Вес, кг.
6.45
Описание товара Источник бесперебойного питания Smartwatt Safe Pro 600Вт 1000ВА черный
Линейно-интерактивные ИБП SMARTWATT UPS SAFE PRO для офисного и мультимедийного оборудования позволяет резервировать до 4 устройств одновременно. Встроенный стабилизатор защищает от перепадов напряжения в электросети. Компактные размеры, LED-индикация и возможность размещения на стене делают источники бесперебойного питания SMARTWATT UPS SAFE PRO одним из самых удобных решений для офисного пространства. Каждая модель этой серии оснащена 8 евророзетками.
Смотрите также: Батареи для ИБП, Бытовые стабилизаторы напряжения, Источники бесперебойного питания, Сетевые фильтры, удлинители, линейно-интерактивные, 500VA, 500 Вт, 800 Вт, 1000 Вт, со стабилизатором, с встроенным аккумулятором, с чистой синусоидой, APC Smart-UPS, APC 1000VA
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Бренд
Тип товара
ИБП
Производство
Китай
Топология
интерактивный
Особенности
автоматический регулятор напряжения, автотестирование батарей, холодный старт
Активная мощность, Вт
600
Полная мощность, ВА
1000
Тип формы напряжения
модифицированная синусоида
Время переключения на батарею, мс
8 мс
Время работы при полной нагрузке
1 мин
Мин. входное напряжение, В
145-295 В
Тип розеток
CEE 7
Развернуть
Общее количество розеток
8
Количество розеток с питанием от батареи
8
Страна производитель
Китай
Линейно-интерактивные ИБП SMARTWATT UPS SAFE PRO для офисного и мультимедийного оборудования позволяет резервировать до 4 устройств одновременно. Встроенный стабилизатор защищает от перепадов напряжения в электросети. Компактные размеры, LED-индикация и возможность размещения на стене делают источники бесперебойного питания SMARTWATT UPS SAFE PRO одним из самых удобных решений для офисного пространства. Каждая модель этой серии оснащена 8 евророзетками.
Смотрите также: Батареи для ИБП, Бытовые стабилизаторы напряжения, Источники бесперебойного питания, Сетевые фильтры, удлинители, линейно-интерактивные, 500VA, 500 Вт, 800 Вт, 1000 Вт, со стабилизатором, с встроенным аккумулятором, с чистой синусоидой, APC Smart-UPS, APC 1000VA
Смотрите также: Батареи для ИБП, Бытовые стабилизаторы напряжения, Источники бесперебойного питания, Сетевые фильтры, удлинители, линейно-интерактивные, 500VA, 500 Вт, 800 Вт, 1000 Вт, со стабилизатором, с встроенным аккумулятором, с чистой синусоидой, APC Smart-UPS, APC 1000VA
Источник бесперебойного питания Smartwatt Safe Pro 600Вт 1000ВА черный - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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