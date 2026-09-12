ИБП SMARTWATT UPS SAFE PRO LCD 600 Line-interactive 600VA/360W Brick (Euro x8, USB, RJ11/RJ45 protection, LCD, 275x210x95(мм), 4,8 кг, гарантия 3года (ИБП) 12мес (АКБ)) (3703020280001)
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
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Характеристики
Описание товара ИБП SMARTWATT UPS SAFE PRO LCD 600 Line-interactive 600VA/360W Brick (Euro x8, USB, RJ11/RJ45 protection, LCD, 275x210x95(мм), 4,8 кг, гарантия 3года (ИБП) 12мес (АКБ)) (3703020280001)
Источники бесперебойного питания SMARTWATT представляют собой надежное решение для защиты ваших устройств от перебоев в электроснабжении. Этот линейно-интерактивный ИБП разработан с учетом современных требований к безопасности и эффективности. Основные характеристики SMARTWATT включают активную мощность 360 Вт и полную мощность 600 В·А, что делает его идеальным для подключения разнообразных устройств. Форм-фактор Tower обеспечивает удобное размещение в любых условиях. ИБП оснащен 8 розетками, все из которых получают питание от батареи, что позволяет подключать несколько устройств одновременно. SMARTWATT имеет быстродействующее переключение на батарею всего за 8 мс, что защищает ваши устройства от кратковременных отключений электричества. Время работы при полной нагрузке составляет 1 минуту, что позволяет безопасно завершить работу и сохранить данные. ИБП подходит для работы в диапазоне входного напряжения от 140 В до 300 В, что обеспечивает стабильную работу при колебаниях в электросети. Используемая модифицированная синусоида обеспечивает доступное решение для защиты от перепадов напряжения. С массой 4,8 кг, этот ИБП компактен и прост в установке. SMARTWATT является качественным брендом, предоставляющим надежное решение для обеспечения бесперебойного питания ваших устройств.
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Теги товара: линейно-интерактивные
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Теги товара: линейно-интерактивные
Отзывы о товаре ИБП SMARTWATT UPS SAFE PRO LCD 600 Line-interactive 600VA/360W Brick (Euro x8, USB, RJ11/RJ45 protection, LCD, 275x210x95(мм), 4,8 кг, гарантия 3года (ИБП) 12мес (АКБ)) (3703020280001)