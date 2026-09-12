Аккумуляторная батарея CyberPower RV 12-26 напряжение 12В, емкость 26Ач, клемма Болт М6 (ДхШхВ: 166х128х175мм Полная высота 175мм; 9,2кг; Срок службы 3лет)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Батарея для ИБП
Полная мощность, ВА
0
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 660 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 700213
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Батарея для ИБП
Особенности
аккумуляторная батарея, 26 Ач, 12 В, под болт M6 (T7)
Полная мощность, ВА
0
Мин. входное напряжение, В
12
Макс. входное напряжение, В
12
Габаритные размеры (ШхВхГ)
166 x 175 x 128 мм
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
18х17х13
Вес, кг.
9.8
Описание товара Аккумуляторная батарея CyberPower RV 12-26 напряжение 12В, емкость 26Ач, клемма Болт М6 (ДхШхВ: 166х128х175мм Полная высота 175мм; 9,2кг; Срок службы 3лет)
CyberPower Аккумуляторная батарея CyberPower RV 12-26 напряжение 12В, емкость 26Ач, клемма Болт М6 (ДхШхВ: 166х128х175мм Полная высота 175мм; 9,2кг; Срок службы 3лет)
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Бренд
Тип товара
Батарея для ИБП
Особенности
аккумуляторная батарея, 26 Ач, 12 В, под болт M6 (T7)
Полная мощность, ВА
0
Мин. входное напряжение, В
12
Макс. входное напряжение, В
12
Габаритные размеры (ШхВхГ)
166 x 175 x 128 мм
Страна производитель
Китай
CyberPower Аккумуляторная батарея CyberPower RV 12-26 напряжение 12В, емкость 26Ач, клемма Болт М6 (ДхШхВ: 166х128х175мм Полная высота 175мм; 9,2кг; Срок службы 3лет)
Аккумуляторная батарея CyberPower RV 12-26 напряжение 12В, емкость 26Ач, клемма Болт М6 (ДхШхВ: 166х128х175мм Полная высота 175мм; 9,2кг; Срок службы 3лет) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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Отзывы о товаре Аккумуляторная батарея CyberPower RV 12-26 напряжение 12В, емкость 26Ач, клемма Болт М6 (ДхШхВ: 166х128х175мм Полная высота 175мм; 9,2кг; Срок службы 3лет)