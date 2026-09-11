Источник бесперебойного питания CyberPower UT675EIG
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Описание товара Источник бесперебойного питания CyberPower UT675EIG
Источники бесперебойного питания CyberPower представляют собой надежные устройства, обеспечивающие защиту вашей техники от перебоев в электроснабжении. Этот ИБП выполнен в форм-факторе Tower, что делает его удобным для размещения в различных условиях. Благодаря линейно-интерактивной топологии, устройство обеспечивает стабильную работу при перепадах напряжения, предотвращая отключения вашего оборудования. С активной мощностью 360 Вт и полной мощностью 675 В·А, данный ИБП отлично подходит для использования в домашних и офисных условиях, защищая важное оборудование от перепадов напряжения и потери данных. Он поддерживает работу в однофазных сетях и генерирует выходное напряжение в виде модифицированной синусоиды. ИБП оснащен функцией защиты локальной сети, что позволяет защитить ваше сетевое оборудование от скачков напряжения и возможных повреждений. Время переключения на батарею составляет всего 6 мс, что обеспечивает бесперебойность работы подключенной техники практически без перерывов. При полной нагрузке устройство может работать 1 минуту, чего достаточно для безопасного завершения работы критически важного оборудования. ИБП поддерживает входное напряжение в диапазоне от 165 В до 290 В, адаптируясь к различным условиям электроснабжения. Для хранения энергии используется надежная свинцово-кислотная батарея, обеспечивающая долгий срок службы устройства. Подключение оборудования осуществляется через розетки типа С13, что делает ИБП совместимым с широким спектром устройств. ИБП CyberPower — это идеальный выбор для тех, кто заботится о безопасности и стабильности работы своего оборудования, гарантируя защиту от неожиданных отключений и скачков напряжения.
Смотрите также: Батареи для ИБП, Бытовые стабилизаторы напряжения, Источники бесперебойного питания, Сетевые фильтры, удлинители, 500VA, 1000VA, 500 Вт, 600 Вт, 800 Вт, 1000 Вт, со стабилизатором, с встроенным аккумулятором, с чистой синусоидой, APC Smart-UPS, APC 1000VA
Теги товара: линейно-интерактивные
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Похожие товары
-
В наличииЦена 8 590 руб.2148 руб. в СплитИБП Ippon Back Basic 1050 IEC C13 Black
-
В наличииЦена 8 690 руб.2173 руб. в СплитИБП Ippon Back Power Pro II Euro 650 черный
-
В наличииЦена 8 960 руб.2240 руб. в СплитИсточник бесперебойного питания CyberPower UT1100EIG
-
В наличииЦена 8 960 руб.2240 руб. в СплитИсточник бесперебойного питания CyberPower BR700ELCD
-
В наличииЦена 8 960 руб.2240 руб. в СплитИБП CyberPower UT1100EG
-
В наличииЦена 9 090 руб.2273 руб. в СплитИБП ExeGate ServerRM UNL-1000.LCD.AVR.2SH.3C13.USB.2U (EX293850R...
-
В наличииЦена 9 280 руб.2320 руб. в СплитИБП ExeGate SpecialPro UNB-2000.LED.AVR.EURO.RJ (EP285516RUS)
-
В наличииЦена 9 460 руб.2365 руб. в СплитИБП ExeGate SpecialPro Smart LLB-2000.LCD.AVR.C13.RJ.USB (EP2855...
-
В наличииЦена 9 540 руб.2385 руб. в СплитИБП ExeGate SpecialPro Smart LLB-2200.LCD.AVR.C13.RJ.USB (EP2855...
-
В наличииЦена 9 610 руб.2403 руб. в СплитИБП APC Easy UPS BV800I-GR
-
В наличииЦена 9 610 руб.2403 руб. в СплитИБП PowerMan Brick 1000
-
В наличииЦена 9 650 руб.2413 руб. в СплитИБП ExeGate SpecialPro Smart LLB-2200.LCD.AVR.1SH.2C13.RJ.USB (E...
Смотрите также: Батареи для ИБП, Бытовые стабилизаторы напряжения, Источники бесперебойного питания, Сетевые фильтры, удлинители, 500VA, 1000VA, 500 Вт, 600 Вт, 800 Вт, 1000 Вт, со стабилизатором, с встроенным аккумулятором, с чистой синусоидой, APC Smart-UPS, APC 1000VA
Теги товара: линейно-интерактивные
Отзывы о товаре Источник бесперебойного питания CyberPower UT675EIG