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ИБП APC Easy UPS BV800I-GR купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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ИБП APC Easy UPS BV800I-GR

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Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
ИБП
Форм-фактор
Tower
Топология
линейно-интерактивный
Активная мощность, Вт
450
Полная мощность, ВА
800
Количество фаз
1
Время работы при полной нагрузке
1
Тип розеток
EURO (CEE 7)
Общее количество розеток
4
  • ИБП APC Easy UPS BV800I-GR - фото 1
  • ИБП APC Easy UPS BV800I-GR - фото 2
  • ИБП APC Easy UPS BV800I-GR - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
10 380 руб. 
Начислим 216 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 285780
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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ИБП APC Easy UPS BV800I-GR
10 380 руб.
  • Гарантия производителя: 1 год
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
APC
Тип товара
ИБП
Форм-фактор
Tower
Топология
линейно-интерактивный
Особенности
холодный старт
Активная мощность, Вт
450
Полная мощность, ВА
800
Количество фаз
1
Тип формы напряжения
модифицированная синусоида
Защита локальной сети
да
Время переключения на батарею, мс
4
Время работы при полной нагрузке
1
Мин. входное напряжение, В
160
Макс. входное напряжение, В
290
Тип батареи
свинцово-кислотный
Тип розеток
EURO (CEE 7)
Общее количество розеток
4
Количество розеток с питанием от батареи
4
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
79х57х31
Вес, кг.
6.8

Описание товара ИБП APC Easy UPS BV800I-GR

Источники бесперебойного питания (ИБП) от компании APC предоставляют надежную защиту для вашего оборудования в случае перебоев с электропитанием. Модель с активной мощностью 450 Вт и полной мощностью 800 В·А обеспечит стабильное энергоснабжение наиболее важных устройств в вашем доме или офисе. Форм-фактор данного ИБП — Tower, что позволяет удобно разместить его в любом месте вашего помещения. При весе 5,3 кг устройство легко транспортировать и устанавливать. ИБП оснащен четырьмя розетками с питанием от батареи, что обеспечивает защиту для всех подключенных устройств. Линейно-интерактивная топология и модифицированная синусоида формы напряжения гарантируют оптимальную эффективность работы. Кроме того, благодаря времени переключения на батарею всего 4 мс, ваши устройства будут защищены от кратковременных скачков напряжения. Устройство поддерживает работу на одной фазе, а минимальное входное напряжение в 160 В позволяет использовать его в условиях нестабильного электропитания. Встроенная защита локальной сети обеспечивает дополнительный уровень безопасности для вашего оборудования от перенапряжений и других аномалий в сети. Хотя время работы при полной нагрузке составляет всего 1 минуту, этого достаточно для корректного завершения работы и предотвращения потери данных. Бренд APC известен высоким качеством и надежностью своей продукции, что делает этот ИБП отличным выбором для дома или малого офиса.

Отзывы о товаре ИБП APC Easy UPS BV800I-GR




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Характеристики
Бренд
APC
Тип товара
ИБП
Форм-фактор
Tower
Топология
линейно-интерактивный
Особенности
холодный старт
Активная мощность, Вт
450
Полная мощность, ВА
800
Количество фаз
1
Тип формы напряжения
модифицированная синусоида
Защита локальной сети
да
Время переключения на батарею, мс
4
Время работы при полной нагрузке
1
Развернуть
Мин. входное напряжение, В
160
Макс. входное напряжение, В
290
Тип батареи
свинцово-кислотный
Тип розеток
EURO (CEE 7)
Общее количество розеток
4
Количество розеток с питанием от батареи
4
Страна производитель
Китай
Описание
Источники бесперебойного питания (ИБП) от компании APC предоставляют надежную защиту для вашего оборудования в случае перебоев с электропитанием. Модель с активной мощностью 450 Вт и полной мощностью 800 В·А обеспечит стабильное энергоснабжение наиболее важных устройств в вашем доме или офисе. Форм-фактор данного ИБП — Tower, что позволяет удобно разместить его в любом месте вашего помещения. При весе 5,3 кг устройство легко транспортировать и устанавливать. ИБП оснащен четырьмя розетками с питанием от батареи, что обеспечивает защиту для всех подключенных устройств. Линейно-интерактивная топология и модифицированная синусоида формы напряжения гарантируют оптимальную эффективность работы. Кроме того, благодаря времени переключения на батарею всего 4 мс, ваши устройства будут защищены от кратковременных скачков напряжения. Устройство поддерживает работу на одной фазе, а минимальное входное напряжение в 160 В позволяет использовать его в условиях нестабильного электропитания. Встроенная защита локальной сети обеспечивает дополнительный уровень безопасности для вашего оборудования от перенапряжений и других аномалий в сети. Хотя время работы при полной нагрузке составляет всего 1 минуту, этого достаточно для корректного завершения работы и предотвращения потери данных. Бренд APC известен высоким качеством и надежностью своей продукции, что делает этот ИБП отличным выбором для дома или малого офиса.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


ИБП APC Easy UPS BV800I-GR - стоимость товара 10380 руб. Описание товара содержит: цены, фото и основные характеристики. Данный товар так же можно заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. В интернет-магазине КотоФото можно оформить заказ с доставкой, либо самостоятельно забрать товар в пункте самовывоза.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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