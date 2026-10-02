ИБП APC Easy UPS BV800I-GR
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Характеристики
Описание товара ИБП APC Easy UPS BV800I-GR
Источники бесперебойного питания (ИБП) от компании APC предоставляют надежную защиту для вашего оборудования в случае перебоев с электропитанием. Модель с активной мощностью 450 Вт и полной мощностью 800 В·А обеспечит стабильное энергоснабжение наиболее важных устройств в вашем доме или офисе. Форм-фактор данного ИБП — Tower, что позволяет удобно разместить его в любом месте вашего помещения. При весе 5,3 кг устройство легко транспортировать и устанавливать. ИБП оснащен четырьмя розетками с питанием от батареи, что обеспечивает защиту для всех подключенных устройств. Линейно-интерактивная топология и модифицированная синусоида формы напряжения гарантируют оптимальную эффективность работы. Кроме того, благодаря времени переключения на батарею всего 4 мс, ваши устройства будут защищены от кратковременных скачков напряжения. Устройство поддерживает работу на одной фазе, а минимальное входное напряжение в 160 В позволяет использовать его в условиях нестабильного электропитания. Встроенная защита локальной сети обеспечивает дополнительный уровень безопасности для вашего оборудования от перенапряжений и других аномалий в сети. Хотя время работы при полной нагрузке составляет всего 1 минуту, этого достаточно для корректного завершения работы и предотвращения потери данных. Бренд APC известен высоким качеством и надежностью своей продукции, что делает этот ИБП отличным выбором для дома или малого офиса.
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Теги товара: линейно-интерактивные
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Теги товара: линейно-интерактивные
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