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ИБП ExeGate SpecialPro Smart LLB-2200.LCD.AVR.C13.RJ.USB (EP285529RUS) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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ИБП ExeGate SpecialPro Smart LLB-2200.LCD.AVR.C13.RJ.USB (EP285529RUS)

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ИБП ExeGate SpecialPro Smart LLB-2200.LCD.AVR.C13.RJ.USB (EP285529RUS) - фото 1
ИБП ExeGate SpecialPro Smart LLB-2200.LCD.AVR.C13.RJ.USB (EP285529RUS) - фото 2
ИБП ExeGate SpecialPro Smart LLB-2200.LCD.AVR.C13.RJ.USB (EP285529RUS) - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
ИБП
Форм-фактор
Tower
Топология
линейно-интерактивный
Активная мощность, Вт
1300
Полная мощность, ВА
2200
Количество фаз
1
Время работы при полной нагрузке
2
Тип розеток
С13
Общее количество розеток
6
  • ИБП ExeGate SpecialPro Smart LLB-2200.LCD.AVR.C13.RJ.USB (EP285529RUS) - фото 1
  • ИБП ExeGate SpecialPro Smart LLB-2200.LCD.AVR.C13.RJ.USB (EP285529RUS) - фото 2
  • ИБП ExeGate SpecialPro Smart LLB-2200.LCD.AVR.C13.RJ.USB (EP285529RUS) - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
9 540 руб. 
Начислим 174 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 726700
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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ИБП ExeGate SpecialPro Smart LLB-2200.LCD.AVR.C13.RJ.USB (EP285529RUS)
9 540 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
EXEGATE
Тип товара
ИБП
Форм-фактор
Tower
Топология
линейно-интерактивный
Активная мощность, Вт
1300
Полная мощность, ВА
2200
Количество фаз
1
Тип формы напряжения
модифицированная синусоида
Время переключения на батарею, мс
8
Время работы при полной нагрузке
2
Мин. входное напряжение, В
140
Макс. входное напряжение, В
300
Тип батареи
свинцово-кислотный
Тип розеток
С13
Общее количество розеток
6
Габаритные размеры (ШхВхГ)
123 x 189 x 345 мм
Страна производитель
Китай
Вес, кг.
7.1

Описание товара ИБП ExeGate SpecialPro Smart LLB-2200.LCD.AVR.C13.RJ.USB (EP285529RUS)

Источники бесперебойного питания (ИБП) ExeGate представляют собой надежное решение для защиты вашего оборудования от перепадов напряжения и временных отключений электроэнергии. Данная модель выполнена в форм-факторе Tower, что делает ее подходящей для установки в офисе или дома. Этот линейно-интерактивный ИБП обладает активной мощностью 1300 Вт и полной мощностью 2200 В·А, что обеспечивает достаточную производительность для поддержания работы ваших устройств в случае перебоев с электричеством. Устройство поддерживает одну фазу, а выходное напряжение представлено в виде модифицированной синусоиды. Благодаря быстрому времени переключения на батарею (8 мс), ваши устройства будут защищены от кратковременных перебоев в электроснабжении. При полной нагрузке ИБП обеспечивает время работы около 2 минут, что достаточно для завершения работы или сохранения данных. Устройство поддерживает входное напряжение от 140 В до 300 В, что позволяет ему работать даже при нестабильном электроснабжении. ИБП оборудован свинцово-кислотной батареей, что обеспечивает его надежность и долгий срок службы. Для подключения оборудования предусмотрено шесть розеток типа С13, обеспечивающих достаточное количество подключений для большинства офисных и домашних устройств. ExeGate — это надежный выбор для обеспечения защиты и стабильной работы вашей техники.

Отзывы о товаре ИБП ExeGate SpecialPro Smart LLB-2200.LCD.AVR.C13.RJ.USB (EP285529RUS)




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Характеристики
Бренд
EXEGATE
Тип товара
ИБП
Форм-фактор
Tower
Топология
линейно-интерактивный
Активная мощность, Вт
1300
Полная мощность, ВА
2200
Количество фаз
1
Тип формы напряжения
модифицированная синусоида
Время переключения на батарею, мс
8
Время работы при полной нагрузке
2
Мин. входное напряжение, В
140
Макс. входное напряжение, В
300
Развернуть
Тип батареи
свинцово-кислотный
Тип розеток
С13
Общее количество розеток
6
Габаритные размеры (ШхВхГ)
123 x 189 x 345 мм
Страна производитель
Китай
Описание
Источники бесперебойного питания (ИБП) ExeGate представляют собой надежное решение для защиты вашего оборудования от перепадов напряжения и временных отключений электроэнергии. Данная модель выполнена в форм-факторе Tower, что делает ее подходящей для установки в офисе или дома. Этот линейно-интерактивный ИБП обладает активной мощностью 1300 Вт и полной мощностью 2200 В·А, что обеспечивает достаточную производительность для поддержания работы ваших устройств в случае перебоев с электричеством. Устройство поддерживает одну фазу, а выходное напряжение представлено в виде модифицированной синусоиды. Благодаря быстрому времени переключения на батарею (8 мс), ваши устройства будут защищены от кратковременных перебоев в электроснабжении. При полной нагрузке ИБП обеспечивает время работы около 2 минут, что достаточно для завершения работы или сохранения данных. Устройство поддерживает входное напряжение от 140 В до 300 В, что позволяет ему работать даже при нестабильном электроснабжении. ИБП оборудован свинцово-кислотной батареей, что обеспечивает его надежность и долгий срок службы. Для подключения оборудования предусмотрено шесть розеток типа С13, обеспечивающих достаточное количество подключений для большинства офисных и домашних устройств. ExeGate — это надежный выбор для обеспечения защиты и стабильной работы вашей техники.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


ИБП ExeGate SpecialPro Smart LLB-2200.LCD.AVR.C13.RJ.USB (EP285529RUS) - по цене 9540 руб. в Санкт-Петербурге. Приобрести товар можно в интернет-магазине КотоФото на сайте, либо по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Информация о характеристиках и описании указана в карточке товара.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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