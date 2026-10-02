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ИБП Powerman UPS Brick 850 PLUS (6188712) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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ИБП Powerman UPS Brick 850 PLUS (6188712)

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ИБП Powerman UPS Brick 850 PLUS (6188712) - фото 1
ИБП Powerman UPS Brick 850 PLUS (6188712) - фото 2
ИБП Powerman UPS Brick 850 PLUS (6188712) - фото 3
ИБП Powerman UPS Brick 850 PLUS (6188712) - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
ИБП
Форм-фактор
Rack/Tower
Топология
линейно-интерактивный
Активная мощность, Вт
480
Полная мощность, ВА
850
Количество фаз
1
Время работы при полной нагрузке
3
Тип розеток
EURO (CEE 7)
Общее количество розеток
8
  • ИБП Powerman UPS Brick 850 PLUS (6188712) - фото 1
  • ИБП Powerman UPS Brick 850 PLUS (6188712) - фото 2
  • ИБП Powerman UPS Brick 850 PLUS (6188712) - фото 3
  • ИБП Powerman UPS Brick 850 PLUS (6188712) - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
7 780 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 644740
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Характеристики

Бренд
POWERMAN
Тип товара
ИБП
Форм-фактор
Rack/Tower
Топология
линейно-интерактивный
Особенности
материал корпуса пластик
Активная мощность, Вт
480
Полная мощность, ВА
850
Количество фаз
1
Тип формы напряжения
модифицированная синусоида
Защита телефонной линии
да
Защита локальной сети
да
Время переключения на батарею, мс
4
Время работы при полной нагрузке
3
Мин. входное напряжение, В
165
Макс. входное напряжение, В
290
Тип батареи
свинцово-кислотный
Тип розеток
EURO (CEE 7)
Общее количество розеток
8
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
42х42х31
Вес, кг.
23.7

Описание товара ИБП Powerman UPS Brick 850 PLUS (6188712)

Источники бесперебойного питания (ИБП) POWERMAN представляют собой надежные решения для защиты вашего оборудования от перебоев в электроснабжении. Рассмотрим модель с характеристиками, которые удовлетворят потребности большинства пользователей. Этот ИБП имеет активную мощность 480 Вт и полную мощность 850 В·А, что позволяет обеспечить стабильное питание подключенных устройств. Он оснащен восемью розетками, обеспечивая возможность подключения нескольких устройств одновременно. Вес устройства составляет 5,2 кг, что делает его достаточно компактным и удобным в установке. Универсальный форм-фактор Rack/Tower позволяет размещать ИБП как в стойке, так и в вертикальном положении, что обеспечивает гибкость в организации пространства. Тип ИБП – линейно-интерактивный, что позволяет обеспечивать надежную и стабильную работу, даже при незначительных колебаниях электросети. Выходное напряжение представлено в виде модифицированной синусоиды, что идеально подходит для большинства офисных и домашних устройств. Для повышения безопасности и функциональности устройство оснащено защитой телефонной линии и локальной сети, что предотвращает повреждение оборудования от скачков напряжения или замыканий в проводной сети. Время переключения на батарею составляет всего 4 мс, что практически исключает вероятность кратковременного отключения питания подключенных устройств. При полной нагрузке ИБП обеспечивает автономную работу в течение 3 минут, чего достаточно для сохранения данных и корректного завершения работы оборудования. Минимальное входное напряжение - 165 В, что позволяет устройству эффективно работать в условиях нестабильного электропитания. Бренд Powerman известен своим качеством и надежностью, что делает ИБП POWERMAN отличным выбором для защиты как домовых, так и офисных устройств от перепадов напряжения и отключений электроэнергии.

Отзывы о товаре ИБП Powerman UPS Brick 850 PLUS (6188712)




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Характеристики
Бренд
POWERMAN
Тип товара
ИБП
Форм-фактор
Rack/Tower
Топология
линейно-интерактивный
Особенности
материал корпуса пластик
Активная мощность, Вт
480
Полная мощность, ВА
850
Количество фаз
1
Тип формы напряжения
модифицированная синусоида
Защита телефонной линии
да
Защита локальной сети
да
Время переключения на батарею, мс
4
Развернуть
Время работы при полной нагрузке
3
Мин. входное напряжение, В
165
Макс. входное напряжение, В
290
Тип батареи
свинцово-кислотный
Тип розеток
EURO (CEE 7)
Общее количество розеток
8
Страна производитель
Китай
Описание
Источники бесперебойного питания (ИБП) POWERMAN представляют собой надежные решения для защиты вашего оборудования от перебоев в электроснабжении. Рассмотрим модель с характеристиками, которые удовлетворят потребности большинства пользователей. Этот ИБП имеет активную мощность 480 Вт и полную мощность 850 В·А, что позволяет обеспечить стабильное питание подключенных устройств. Он оснащен восемью розетками, обеспечивая возможность подключения нескольких устройств одновременно. Вес устройства составляет 5,2 кг, что делает его достаточно компактным и удобным в установке. Универсальный форм-фактор Rack/Tower позволяет размещать ИБП как в стойке, так и в вертикальном положении, что обеспечивает гибкость в организации пространства. Тип ИБП – линейно-интерактивный, что позволяет обеспечивать надежную и стабильную работу, даже при незначительных колебаниях электросети. Выходное напряжение представлено в виде модифицированной синусоиды, что идеально подходит для большинства офисных и домашних устройств. Для повышения безопасности и функциональности устройство оснащено защитой телефонной линии и локальной сети, что предотвращает повреждение оборудования от скачков напряжения или замыканий в проводной сети. Время переключения на батарею составляет всего 4 мс, что практически исключает вероятность кратковременного отключения питания подключенных устройств. При полной нагрузке ИБП обеспечивает автономную работу в течение 3 минут, чего достаточно для сохранения данных и корректного завершения работы оборудования. Минимальное входное напряжение - 165 В, что позволяет устройству эффективно работать в условиях нестабильного электропитания. Бренд Powerman известен своим качеством и надежностью, что делает ИБП POWERMAN отличным выбором для защиты как домовых, так и офисных устройств от перепадов напряжения и отключений электроэнергии.
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