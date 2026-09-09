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ИБП CyberPower BS650E New купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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ИБП CyberPower BS650E New

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ИБП CyberPower BS650E New - фото 1
ИБП CyberPower BS650E New - фото 2
ИБП CyberPower BS650E New - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
ИБП
Форм-фактор
Tower
Топология
линейно-интерактивный
Активная мощность, Вт
390
Полная мощность, ВА
650
Количество фаз
1
Время работы при полной нагрузке
1
Тип розеток
EURO (CEE 7)
Общее количество розеток
8
  • ИБП CyberPower BS650E New - фото 1
  • ИБП CyberPower BS650E New - фото 2
  • ИБП CyberPower BS650E New - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
7 640 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 294826
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Характеристики

Бренд
CyberPower
Тип товара
ИБП
Форм-фактор
Tower
Топология
линейно-интерактивный
Особенности
встроенный аккумулятор
Активная мощность, Вт
390
Полная мощность, ВА
650
Количество фаз
1
Тип формы напряжения
модифицированная синусоида
Защита локальной сети
да
Время переключения на батарею, мс
4
Время работы при полной нагрузке
1
Мин. входное напряжение, В
165
Макс. входное напряжение, В
290
Максимальная поглощаемая энергия импульса
130
Тип батареи
свинцово-кислотный
Тип розеток
EURO (CEE 7)
Общее количество розеток
8
Количество розеток с питанием от батареи
4
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
33х23х16
Вес, кг.
4.48

Описание товара ИБП CyberPower BS650E New

Источники бесперебойного питания (ИБП) бренда CyberPower представляют собой надежные устройства, предназначенные для защиты техники от перебоев в электроснабжении. Данную модель отличает форм-фактор Tower, обеспечивающий компактное размещение и интеграцию в различные офисные или домашние среды. Обладая топологией линейно-интерактивного типа, этот ИБП эффективно стабилизирует входящее напряжение и минимизирует влияние скачков сети. С весом всего 4,3 кг данное устройство достаточно легкое для установки и перемещения. При активной мощности 390 Вт и полной мощности 650 В·А, ИБП обеспечивает непрерывную работу подключенных устройств, что дает пользователю возможность корректно завершить работу или сохранить данные в случае отключения электропитания. Максимальная поглощаемая энергия импульса составляет 130 Дж, что обеспечивает первоклассную защиту оборудования от всплесков напряжения. ИБП оснащен четырьмя розетками с питанием от батареи и всего восемью розетками, позволяя подключать несколько устройств одновременно. Переключение на батарею происходит практически мгновенно, за 4 мс, минимизируя риски потери данных. Хоть время работы при полной нагрузке составляет всего 1 минуту, этого достаточно для безопасного завершения большинства критических процессов. В устройстве предусмотрена защита локальной сети, что является дополнительным преимуществом, особенно для офисного оборудования. Тип формы напряжения — модифицированная синусоида, что подходит для большинства базовых устройств. Этот ИБП обеспечивает высокую степень защиты, надежность и устойчивость в условиях нестабильного электропитания, делая его отличным выбором для пользователей, нуждающихся в гарантированной безопасности их оборудования.

Отзывы о товаре ИБП CyberPower BS650E New




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Характеристики
Бренд
CyberPower
Тип товара
ИБП
Форм-фактор
Tower
Топология
линейно-интерактивный
Особенности
встроенный аккумулятор
Активная мощность, Вт
390
Полная мощность, ВА
650
Количество фаз
1
Тип формы напряжения
модифицированная синусоида
Защита локальной сети
да
Время переключения на батарею, мс
4
Время работы при полной нагрузке
1
Развернуть
Мин. входное напряжение, В
165
Макс. входное напряжение, В
290
Максимальная поглощаемая энергия импульса
130
Тип батареи
свинцово-кислотный
Тип розеток
EURO (CEE 7)
Общее количество розеток
8
Количество розеток с питанием от батареи
4
Страна производитель
Китай
Описание
Источники бесперебойного питания (ИБП) бренда CyberPower представляют собой надежные устройства, предназначенные для защиты техники от перебоев в электроснабжении. Данную модель отличает форм-фактор Tower, обеспечивающий компактное размещение и интеграцию в различные офисные или домашние среды. Обладая топологией линейно-интерактивного типа, этот ИБП эффективно стабилизирует входящее напряжение и минимизирует влияние скачков сети. С весом всего 4,3 кг данное устройство достаточно легкое для установки и перемещения. При активной мощности 390 Вт и полной мощности 650 В·А, ИБП обеспечивает непрерывную работу подключенных устройств, что дает пользователю возможность корректно завершить работу или сохранить данные в случае отключения электропитания. Максимальная поглощаемая энергия импульса составляет 130 Дж, что обеспечивает первоклассную защиту оборудования от всплесков напряжения. ИБП оснащен четырьмя розетками с питанием от батареи и всего восемью розетками, позволяя подключать несколько устройств одновременно. Переключение на батарею происходит практически мгновенно, за 4 мс, минимизируя риски потери данных. Хоть время работы при полной нагрузке составляет всего 1 минуту, этого достаточно для безопасного завершения большинства критических процессов. В устройстве предусмотрена защита локальной сети, что является дополнительным преимуществом, особенно для офисного оборудования. Тип формы напряжения — модифицированная синусоида, что подходит для большинства базовых устройств. Этот ИБП обеспечивает высокую степень защиты, надежность и устойчивость в условиях нестабильного электропитания, делая его отличным выбором для пользователей, нуждающихся в гарантированной безопасности их оборудования.
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Отзывы


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