ИБП CyberPower BS650E New
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Характеристики
Описание товара ИБП CyberPower BS650E New
Источники бесперебойного питания (ИБП) бренда CyberPower представляют собой надежные устройства, предназначенные для защиты техники от перебоев в электроснабжении. Данную модель отличает форм-фактор Tower, обеспечивающий компактное размещение и интеграцию в различные офисные или домашние среды. Обладая топологией линейно-интерактивного типа, этот ИБП эффективно стабилизирует входящее напряжение и минимизирует влияние скачков сети. С весом всего 4,3 кг данное устройство достаточно легкое для установки и перемещения. При активной мощности 390 Вт и полной мощности 650 В·А, ИБП обеспечивает непрерывную работу подключенных устройств, что дает пользователю возможность корректно завершить работу или сохранить данные в случае отключения электропитания. Максимальная поглощаемая энергия импульса составляет 130 Дж, что обеспечивает первоклассную защиту оборудования от всплесков напряжения. ИБП оснащен четырьмя розетками с питанием от батареи и всего восемью розетками, позволяя подключать несколько устройств одновременно. Переключение на батарею происходит практически мгновенно, за 4 мс, минимизируя риски потери данных. Хоть время работы при полной нагрузке составляет всего 1 минуту, этого достаточно для безопасного завершения большинства критических процессов. В устройстве предусмотрена защита локальной сети, что является дополнительным преимуществом, особенно для офисного оборудования. Тип формы напряжения — модифицированная синусоида, что подходит для большинства базовых устройств. Этот ИБП обеспечивает высокую степень защиты, надежность и устойчивость в условиях нестабильного электропитания, делая его отличным выбором для пользователей, нуждающихся в гарантированной безопасности их оборудования.
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Теги товара: линейно-интерактивные, с встроенным аккумулятором
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Теги товара: линейно-интерактивные, с встроенным аккумулятором
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