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ИБП ExeGate SpecialPro UNB-1600.LED.AVR.EURO.RJ.USB (EP285507RUS) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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ИБП ExeGate SpecialPro UNB-1600.LED.AVR.EURO.RJ.USB (EP285507RUS)

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ИБП ExeGate SpecialPro UNB-1600.LED.AVR.EURO.RJ.USB (EP285507RUS) - фото 1
ИБП ExeGate SpecialPro UNB-1600.LED.AVR.EURO.RJ.USB (EP285507RUS) - фото 2
ИБП ExeGate SpecialPro UNB-1600.LED.AVR.EURO.RJ.USB (EP285507RUS) - фото 3
ИБП ExeGate SpecialPro UNB-1600.LED.AVR.EURO.RJ.USB (EP285507RUS) - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
ИБП
Форм-фактор
Tower
Топология
линейно-интерактивный
Активная мощность, Вт
950
Полная мощность, ВА
1600
Количество фаз
1
Время работы при полной нагрузке
1
Тип розеток
EURO (CEE 7)
Общее количество розеток
4
  • ИБП ExeGate SpecialPro UNB-1600.LED.AVR.EURO.RJ.USB (EP285507RUS) - фото 1
  • ИБП ExeGate SpecialPro UNB-1600.LED.AVR.EURO.RJ.USB (EP285507RUS) - фото 2
  • ИБП ExeGate SpecialPro UNB-1600.LED.AVR.EURO.RJ.USB (EP285507RUS) - фото 3
  • ИБП ExeGate SpecialPro UNB-1600.LED.AVR.EURO.RJ.USB (EP285507RUS) - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
7 650 руб. 
Начислим 139 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 726708
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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ИБП ExeGate SpecialPro UNB-1600.LED.AVR.EURO.RJ.USB (EP285507RUS)
7 650 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
EXEGATE
Тип товара
ИБП
Форм-фактор
Tower
Топология
линейно-интерактивный
Активная мощность, Вт
950
Полная мощность, ВА
1600
Количество фаз
1
Тип формы напряжения
модифицированная синусоида
Защита телефонной линии
да
Защита локальной сети
да
Время переключения на батарею, мс
8
Время работы при полной нагрузке
1
Мин. входное напряжение, В
140
Макс. входное напряжение, В
300
Тип батареи
свинцово-кислотный
Тип розеток
EURO (CEE 7)
Общее количество розеток
4
Габаритные размеры (ШхВхГ)
123 x 189 x 345 мм
Страна производитель
Китай
Вес, кг.
11.55

Описание товара ИБП ExeGate SpecialPro UNB-1600.LED.AVR.EURO.RJ.USB (EP285507RUS)

Источники бесперебойного питания (ИБП) ExeGate — это надежные устройства, предназначенные для защиты вашей техники от перебоев в электроснабжении. Этот линейно-интерактивный ИБП форм-фактора Tower обеспечивает стабильную работу ваших устройств благодаря быстрому времени переключения на батарею, составляющему всего 8 мс. ExeGate предлагает полную мощность в 1600 В·А и активную мощность в 950 Вт, что позволяет ему эффективно поддерживать работу даже при полной нагрузке до 1 минуты. Устройство обеспечивает защиту не только от перебоев электричества, но и от скачков напряжения в локальной сети и телефонной линии, что особенно важно для офисного оборудования. ИБП как ExeGate отличаются универсальностью входного напряжения, принимая значения от 140 до 300 В, что делает их идеальными для использования в нестабильных электрических сетях. Работая с модифицированной синусоидой, данный источник бесперебойного питания является отличным выбором для обеспечения бесперебойной работы компьютеров, серверов и других электронных систем. Внутри установлена надежная свинцово-кислотная батарея, обеспечивающая высокую стабильность и долговечность в эксплуатации. ExeGate — это идеальное решение для тех, кому важно поддерживать постоянную работу критически важных систем и оборудования, обеспечивая безопасность и минимизируя риск потери данных.

Отзывы о товаре ИБП ExeGate SpecialPro UNB-1600.LED.AVR.EURO.RJ.USB (EP285507RUS)




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Характеристики
Бренд
EXEGATE
Тип товара
ИБП
Форм-фактор
Tower
Топология
линейно-интерактивный
Активная мощность, Вт
950
Полная мощность, ВА
1600
Количество фаз
1
Тип формы напряжения
модифицированная синусоида
Защита телефонной линии
да
Защита локальной сети
да
Время переключения на батарею, мс
8
Время работы при полной нагрузке
1
Развернуть
Мин. входное напряжение, В
140
Макс. входное напряжение, В
300
Тип батареи
свинцово-кислотный
Тип розеток
EURO (CEE 7)
Общее количество розеток
4
Габаритные размеры (ШхВхГ)
123 x 189 x 345 мм
Страна производитель
Китай
Описание
Источники бесперебойного питания (ИБП) ExeGate — это надежные устройства, предназначенные для защиты вашей техники от перебоев в электроснабжении. Этот линейно-интерактивный ИБП форм-фактора Tower обеспечивает стабильную работу ваших устройств благодаря быстрому времени переключения на батарею, составляющему всего 8 мс. ExeGate предлагает полную мощность в 1600 В·А и активную мощность в 950 Вт, что позволяет ему эффективно поддерживать работу даже при полной нагрузке до 1 минуты. Устройство обеспечивает защиту не только от перебоев электричества, но и от скачков напряжения в локальной сети и телефонной линии, что особенно важно для офисного оборудования. ИБП как ExeGate отличаются универсальностью входного напряжения, принимая значения от 140 до 300 В, что делает их идеальными для использования в нестабильных электрических сетях. Работая с модифицированной синусоидой, данный источник бесперебойного питания является отличным выбором для обеспечения бесперебойной работы компьютеров, серверов и других электронных систем. Внутри установлена надежная свинцово-кислотная батарея, обеспечивающая высокую стабильность и долговечность в эксплуатации. ExeGate — это идеальное решение для тех, кому важно поддерживать постоянную работу критически важных систем и оборудования, обеспечивая безопасность и минимизируя риск потери данных.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


ИБП ExeGate SpecialPro UNB-1600.LED.AVR.EURO.RJ.USB (EP285507RUS) - по цене 7650 руб. в Санкт-Петербурге. Приобрести товар можно в интернет-магазине КотоФото на сайте, либо по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Информация о характеристиках и описании указана в карточке товара.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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