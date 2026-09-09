ИБП Powercom RPT-800AP EURO USB черный
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Характеристики
Описание товара ИБП Powercom RPT-800AP EURO USB черный
Источники бесперебойного питания Powercom – надежные устройства, обеспечивающие стабильную работу ваших электронных систем в случае перебоев с подачей электроэнергии. Модель с мощностью 480 Вт (полная мощность 800 В·А) идеально подходит для использования в домах и офисах, обеспечивая защиту ваших устройств и данных. Этот ИБП имеет линейно-интерактивную топологию, что позволяет ему эффективно корректировать небольшие колебания напряжения без использования батареи, тем самым увеличивая срок ее службы. Форм-фактор Tower позволяет удобно разместить устройство практически в любом месте. ИБП Powercom оснащен тремя розетками с питанием от батареи, что дает возможность подключить и защитить несколько важных устройств одновременно. Кроме того, предусмотрена защита телефонной линии, что гарантирует дополнительную безопасность. Время переключения на батарею составляет всего 4 мс, что обеспечивает почти мгновенную реакцию на перебои в электросети. При полной нагрузке устройство способно работать в автономном режиме до 1 минуты, этого достаточно, чтобы безопасно завершить работу системы и предотвратить потерю данных. Среди прочих характеристик стоит отметить вес в 4,4 кг и компактные габариты, что упрощает транспортировку и установку устройства. Минимальное входное напряжение составляет 165 В, а форма выходного напряжения – модифицированная синусоида. Бренд Powercom славится качеством и надежностью своей продукции, что делает данный ИБП отличным выбором для защиты вашего оборудования от перегрузок и перебоев в подаче электроэнергии.
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Теги товара: линейно-интерактивные
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Теги товара: линейно-интерактивные
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