Источник бесперебойного питания Импульс JS10102 600Вт 1000ВА черный
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Характеристики
Описание товара Источник бесперебойного питания Импульс JS10102 600Вт 1000ВА черный
Источники бесперебойного питания (ИБП) Импульс предлагают надежное и эффективное решение для защиты ваших электронных устройств от перепадов напряжения и сбоев в электросети. Этот ИБП обладает мощностью 600 Вт и полной мощностью 1000 ВА, что делает его идеальным для использования в домашних условиях или в малом офисе. С устройством Импульс у вас будет возможность подключить до четырех устройств, благодаря четырем розеткам с питанием от батареи. Переключение на резервное питание происходит всего за 7 миллисекунд, что обеспечивает надежную защиту оборудования от кратковременных перебоев в электроснабжении. ИБП Импульс имеет форм-фактор Tower и линейно-интерактивную топологию, что способствует более стабильной работе с минимальным уровнем искажения формы выходного напряжения, обеспеченного в виде модифицированной синусоиды. Поддерживается работа в однофазной сети, а диапазон входного напряжения составляет от 162 В до 290 В, что позволяет эффективно адаптироваться к нестабильному напряжению в сети. Тип батареи – свинцово-кислотный, что обеспечивает длительный срок службы и надежность работы устройства. Вес ИБП составляет 5,42 кг, что делает его достаточно мобильным для размещения в удобном для вас месте. ИБП Импульс – это надежное и доступное решение для защиты ваших ценных данных и техники от неожиданностей в электросети.
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Теги товара: линейно-интерактивные, 1000VA, 600 Вт
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Теги товара: линейно-интерактивные, 1000VA, 600 Вт
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