ИБП SKAT-UPS 800-AID-IN-1x9-8 220В/480Вт
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Характеристики
Описание товара ИБП SKAT-UPS 800-AID-IN-1x9-8 220В/480Вт
Источники бесперебойного питания (ИБП) Бастион представляют собой надежное решение для защиты ваших электронных устройств от перебоев в электроснабжении. Этот линейно-интерактивный ИБП в форм-факторе Tower сочетает в себе компактный и практичный дизайн, что делает его идеальным для домашних и офисных условий. С активной мощностью 480 Вт и полной мощностью 800 В·А, данный ИБП способен обеспечить надежную поддержку для вашей техники. Он поддерживает работу в однофазной электрической сети и защищает ваши устройства от неожиданных отключений и скачков напряжения. Диапазон входного напряжения, от 162 В до 290 В, гарантирует широкий шаг работы в различных условиях электросети. ИБП Бастион оснащен функцией защиты локальной сети, что позволяет сохранить стабильность интернет-соединения и минимизировать риск потери данных. Время переключения на батарею составляет всего 6 мс, что позволяет избежать даже самых коротких перебоев. Данный ИБП использует натрий-ионные батареи, которые отличаются длительным сроком службы и экологической безопасностью. ИБП оборудован розетками типа EURO (CEE 7), что обеспечивает широкую совместимость с различными устройствами. С весом всего 5,4 кг, этот ИБП является практичным и удобным решением для ваших потребностей в обеспечении бесперебойного питания. Бренд Бастион, известный своим качеством и надежностью, предлагает оптимальное сочетание цены и производительности, обеспечивая уверенность в защите вашего оборудования.
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Теги товара: линейно-интерактивные
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Теги товара: линейно-интерактивные
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