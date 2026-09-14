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ИБП SKAT-UPS 800-AID-IN-1x9-8 220В/480Вт купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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ИБП SKAT-UPS 800-AID-IN-1x9-8 220В/480Вт

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ИБП SKAT-UPS 800-AID-IN-1x9-8 220В/480Вт - фото 1
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ИБП SKAT-UPS 800-AID-IN-1x9-8 220В/480Вт - фото 3
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ИБП SKAT-UPS 800-AID-IN-1x9-8 220В/480Вт - фото 6
ИБП SKAT-UPS 800-AID-IN-1x9-8 220В/480Вт - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
ИБП
Форм-фактор
Tower
Топология
линейно-интерактивный
Активная мощность, Вт
480
Полная мощность, ВА
800
Количество фаз
1
Тип розеток
EURO (CEE 7)
Общее количество розеток
8
  • ИБП SKAT-UPS 800-AID-IN-1x9-8 220В/480Вт - фото 1
  • ИБП SKAT-UPS 800-AID-IN-1x9-8 220В/480Вт - фото 2
  • ИБП SKAT-UPS 800-AID-IN-1x9-8 220В/480Вт - фото 3
  • ИБП SKAT-UPS 800-AID-IN-1x9-8 220В/480Вт - фото 4
  • ИБП SKAT-UPS 800-AID-IN-1x9-8 220В/480Вт - фото 5
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  • ИБП SKAT-UPS 800-AID-IN-1x9-8 220В/480Вт - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
15 190 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 729895
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Характеристики

Бренд
Бастион
Тип товара
ИБП
Форм-фактор
Tower
Топология
линейно-интерактивный
Особенности
стабилизатор выходного напряжения, фильтрация помех, холодный старт
Активная мощность, Вт
480
Полная мощность, ВА
800
Количество фаз
1
Защита локальной сети
да
Время переключения на батарею, мс
6
Мин. входное напряжение, В
162
Макс. входное напряжение, В
290
Тип батареи
натрий-ионный
Тип розеток
EURO (CEE 7)
Общее количество розеток
8
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
38х25х13
Вес, кг.
5.87

Описание товара ИБП SKAT-UPS 800-AID-IN-1x9-8 220В/480Вт

Источники бесперебойного питания (ИБП) Бастион представляют собой надежное решение для защиты ваших электронных устройств от перебоев в электроснабжении. Этот линейно-интерактивный ИБП в форм-факторе Tower сочетает в себе компактный и практичный дизайн, что делает его идеальным для домашних и офисных условий. С активной мощностью 480 Вт и полной мощностью 800 В·А, данный ИБП способен обеспечить надежную поддержку для вашей техники. Он поддерживает работу в однофазной электрической сети и защищает ваши устройства от неожиданных отключений и скачков напряжения. Диапазон входного напряжения, от 162 В до 290 В, гарантирует широкий шаг работы в различных условиях электросети. ИБП Бастион оснащен функцией защиты локальной сети, что позволяет сохранить стабильность интернет-соединения и минимизировать риск потери данных. Время переключения на батарею составляет всего 6 мс, что позволяет избежать даже самых коротких перебоев. Данный ИБП использует натрий-ионные батареи, которые отличаются длительным сроком службы и экологической безопасностью. ИБП оборудован розетками типа EURO (CEE 7), что обеспечивает широкую совместимость с различными устройствами. С весом всего 5,4 кг, этот ИБП является практичным и удобным решением для ваших потребностей в обеспечении бесперебойного питания. Бренд Бастион, известный своим качеством и надежностью, предлагает оптимальное сочетание цены и производительности, обеспечивая уверенность в защите вашего оборудования.

Отзывы о товаре ИБП SKAT-UPS 800-AID-IN-1x9-8 220В/480Вт




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Характеристики
Бренд
Бастион
Тип товара
ИБП
Форм-фактор
Tower
Топология
линейно-интерактивный
Особенности
стабилизатор выходного напряжения, фильтрация помех, холодный старт
Активная мощность, Вт
480
Полная мощность, ВА
800
Количество фаз
1
Защита локальной сети
да
Время переключения на батарею, мс
6
Мин. входное напряжение, В
162
Макс. входное напряжение, В
290
Развернуть
Тип батареи
натрий-ионный
Тип розеток
EURO (CEE 7)
Общее количество розеток
8
Страна производитель
Китай
Описание
Источники бесперебойного питания (ИБП) Бастион представляют собой надежное решение для защиты ваших электронных устройств от перебоев в электроснабжении. Этот линейно-интерактивный ИБП в форм-факторе Tower сочетает в себе компактный и практичный дизайн, что делает его идеальным для домашних и офисных условий. С активной мощностью 480 Вт и полной мощностью 800 В·А, данный ИБП способен обеспечить надежную поддержку для вашей техники. Он поддерживает работу в однофазной электрической сети и защищает ваши устройства от неожиданных отключений и скачков напряжения. Диапазон входного напряжения, от 162 В до 290 В, гарантирует широкий шаг работы в различных условиях электросети. ИБП Бастион оснащен функцией защиты локальной сети, что позволяет сохранить стабильность интернет-соединения и минимизировать риск потери данных. Время переключения на батарею составляет всего 6 мс, что позволяет избежать даже самых коротких перебоев. Данный ИБП использует натрий-ионные батареи, которые отличаются длительным сроком службы и экологической безопасностью. ИБП оборудован розетками типа EURO (CEE 7), что обеспечивает широкую совместимость с различными устройствами. С весом всего 5,4 кг, этот ИБП является практичным и удобным решением для ваших потребностей в обеспечении бесперебойного питания. Бренд Бастион, известный своим качеством и надежностью, предлагает оптимальное сочетание цены и производительности, обеспечивая уверенность в защите вашего оборудования.
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