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ИБП APC SMT1000RMI2U

Артикул: 55765
ИБП APC SMT1000RMI2U
65 080 руб. 
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+ 278 КэтКоинов
Артикул: 55765
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя — 3 года
Этот товар можно купить в кредит 
Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
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БрендAPC
Тип товараИБП
Вес, кг28
Время работы при полной нагрузке9 мин
Входное напряжение160 - 280 В
Высота, см9
Выходная мощность1000 ВА/700 Вт
Длина, см45.5
Защита локальной сетинет
Защита телефонной линиинет
Количество выходных разъёмов с питанием от батареи4
Максимальная поглощаемая энергия импульса459 Дж
Общее количество выходных разъёмов питания4
ПроизводствоФилиппины
Тип выходных разъемов питанияIEC 320 C13 (компьютерный)
Тип ИБПлинейно-интерактивный
Форма выходного сигналасинусоида
Ширина, см43
ИБП APC SMT1000RMI2U. Максимальная выходная мощность - 1000 ВА, 700 Вт. Вес - 28 кг.


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ИБП APC SMT1000RMI2U - подробное описание, характеристики, фото и стоимость указаны на карточке товара. Чтобы купить товар онлайн по цене 65080 руб. в интернет-магазине КотоФото - добавьте товар в корзину. Уточнить детали можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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