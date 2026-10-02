ИБП Ippon Smart Winner II 2000 черный
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Характеристики
Описание товара ИБП Ippon Smart Winner II 2000 черный
Источники бесперебойного питания (ИБП) Ippon представляют собой надежные устройства, разработанные для обеспечения стабильного электропитания ваших электронных устройств. Этот конкретный модельный ряд отличается линейно-интерактивной топологией, которая эффективно регулирует колебания напряжения, обеспечивая защиту вашей техники от возможных повреждений из-за резких скачков или падений напряжения. С мощностью в 1800 Вт и полной мощностью 2000 ВА, данный ИБП способен справиться с нагрузками среднего и высокого уровня, делая его идеальным решением для серверов или чувствительной бытовой и офисной техники. Устройство также обеспечивает защиту локальной сети и телефонной линии, что гарантирует дополнительную безопасность для ваших коммуникационных устройств. ИБП Ippon оснащен восемью розетками с питанием от батареи, что позволяет подключить сразу несколько устройств и защитить их от непредвиденных сбоев электропитания. При этом максимальная поглощаемая энергия импульса составляет 405 Дж, что дополнительно защищает вашу технику от импульсных перенапряжений. Скорость переключения на батарею составляет всего 4 мс, что гарантирует практически мгновенный переход на резервное питание в случае перебоя, минимизируя риск повреждения подключенных устройств. Форм-фактор Rack/Tower обеспечивает гибкость при установке – ИБП можно разместить как в стойке, так и отдельно. Вес устройства составляет 27,8 кг, а наличие одной фазы и модифицированной синусоиды на выходе позволяет использовать его в самых разнообразных условиях и конфигурациях. Бренд Ippon славится своей надежностью и высоким качеством продукции, делая его отличным выбором для всех, кто ценит безопасность и стабильность в электропитании.
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Теги товара: линейно-интерактивные
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Теги товара: линейно-интерактивные
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