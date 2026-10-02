ИБП DKC серии Small Rackmount, 3000 ВА/2700 Вт (SMALLR3A5I)
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Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Источники бесперебойного питания
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
79 220 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 646032
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Характеристики
Размеры в упаковке, см
69х55х20
Вес, кг.
28.3
Описание товара ИБП DKC серии Small Rackmount, 3000 ВА/2700 Вт (SMALLR3A5I)
ИБП Small Rackmount - это однофазные ИБП с технологией двойного преобразования (онлайн). Исполнение - горизонтальное для размещения в 19, а также вертикальное. Мощность устройств - от 1 до 3 кВА. ИБП серии используются для обеспечения бесперебойной работы локальных сетей и серверных небольшой мощности.
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ИБП Small Rackmount - это однофазные ИБП с технологией двойного преобразования (онлайн). Исполнение - горизонтальное для размещения в 19, а также вертикальное. Мощность устройств - от 1 до 3 кВА. ИБП серии используются для обеспечения бесперебойной работы локальных сетей и серверных небольшой мощности.
ИБП DKC серии Small Rackmount, 3000 ВА/2700 Вт (SMALLR3A5I) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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