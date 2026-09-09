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Источник бесперебойного питания CyberPower OL10KERT3UPM купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Источник бесперебойного питания CyberPower OL10KERT3UPM

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Источник бесперебойного питания CyberPower OL10KERT3UPM - фото 2
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Источник бесперебойного питания CyberPower OL10KERT3UPM - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
ИБП
Форм-фактор
Rack/Tower
Топология
с двойным преобразованием (онлайн)
Активная мощность, Вт
10000
Полная мощность, ВА
10000
Количество фаз
1
Время работы при полной нагрузке
4
Тип розеток
С13
Общее количество розеток
9
  • Источник бесперебойного питания CyberPower OL10KERT3UPM - фото 1
  • Источник бесперебойного питания CyberPower OL10KERT3UPM - фото 2
  • Источник бесперебойного питания CyberPower OL10KERT3UPM - фото 3
  • Источник бесперебойного питания CyberPower OL10KERT3UPM - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
387 080 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 257012
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Характеристики

Бренд
CyberPower
Тип товара
ИБП
Форм-фактор
Rack/Tower
Топология
с двойным преобразованием (онлайн)
Активная мощность, Вт
10000
Полная мощность, ВА
10000
Количество фаз
1
Тип формы напряжения
чистая синусоида
Защита телефонной линии
да
Защита локальной сети
да
Время работы при полной нагрузке
4
Мин. входное напряжение, В
200
Макс. входное напряжение, В
240
Максимальная поглощаемая энергия импульса
2430
Тип батареи
свинцово-кислотный
Тип розеток
С13
Общее количество розеток
9
Количество розеток с питанием от батареи
4
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
80х60х30
Вес, кг.
25

Описание товара Источник бесперебойного питания CyberPower OL10KERT3UPM

Источники бесперебойного питания CyberPower представляют собой надежное и высокопроизводительное решение для обеспечения стабильной работы электроприборов в условиях нестабильного энергоснабжения. Данный ИБП отличается универсальностью благодаря своему форм-фактору Rack/Tower, что позволяет удобно размещать устройство в серверных стойках или использовать в качестве напольной модели. С полной мощностью в 10 000 ВА и активной мощностью 10 000 Вт, этот ИБП обеспечивает эффективное питание для критически важных систем и устройств. Его топология с двойным преобразованием (онлайн) гарантирует максимальную стабильность и чистую синусоиду формы напряжения, что особенно важно для чувствительного электронного оборудования. ИБП от CyberPower предлагает продуманную защиту не только электроприборов, но и сетевого оборудования, благодаря включенной защите локальной сети и телефонной линии. Обладая 9 розетками, из которых 4 работают от батареи, данный ИБП обеспечивает гибкость в распределении нагрузки. Максимальная поглощаемая энергия импульса составляет 2430 Дж, что повышает уровень безопасности подключенного оборудования в ситуациях резких скачков напряжения. Устройство весит 24 кг, что позволяет его перемещение и установку одной или двумя людьми. Время работы при полной нагрузке составляет 4 минуты, что даёт достаточно времени для корректного завершения работы чувствительных систем или запуска резервных генераторов. Бренд CyberPower известен своим качеством и надежностью, предоставляя пользователю уверенность в бесперебойной работе своего оборудования.



Теги товара: с чистой синусоидой

Отзывы о товаре Источник бесперебойного питания CyberPower OL10KERT3UPM




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Характеристики
Бренд
CyberPower
Тип товара
ИБП
Форм-фактор
Rack/Tower
Топология
с двойным преобразованием (онлайн)
Активная мощность, Вт
10000
Полная мощность, ВА
10000
Количество фаз
1
Тип формы напряжения
чистая синусоида
Защита телефонной линии
да
Защита локальной сети
да
Время работы при полной нагрузке
4
Мин. входное напряжение, В
200
Развернуть
Макс. входное напряжение, В
240
Максимальная поглощаемая энергия импульса
2430
Тип батареи
свинцово-кислотный
Тип розеток
С13
Общее количество розеток
9
Количество розеток с питанием от батареи
4
Страна производитель
Китай
Описание
Источники бесперебойного питания CyberPower представляют собой надежное и высокопроизводительное решение для обеспечения стабильной работы электроприборов в условиях нестабильного энергоснабжения. Данный ИБП отличается универсальностью благодаря своему форм-фактору Rack/Tower, что позволяет удобно размещать устройство в серверных стойках или использовать в качестве напольной модели. С полной мощностью в 10 000 ВА и активной мощностью 10 000 Вт, этот ИБП обеспечивает эффективное питание для критически важных систем и устройств. Его топология с двойным преобразованием (онлайн) гарантирует максимальную стабильность и чистую синусоиду формы напряжения, что особенно важно для чувствительного электронного оборудования. ИБП от CyberPower предлагает продуманную защиту не только электроприборов, но и сетевого оборудования, благодаря включенной защите локальной сети и телефонной линии. Обладая 9 розетками, из которых 4 работают от батареи, данный ИБП обеспечивает гибкость в распределении нагрузки. Максимальная поглощаемая энергия импульса составляет 2430 Дж, что повышает уровень безопасности подключенного оборудования в ситуациях резких скачков напряжения. Устройство весит 24 кг, что позволяет его перемещение и установку одной или двумя людьми. Время работы при полной нагрузке составляет 4 минуты, что даёт достаточно времени для корректного завершения работы чувствительных систем или запуска резервных генераторов. Бренд CyberPower известен своим качеством и надежностью, предоставляя пользователю уверенность в бесперебойной работе своего оборудования.


Теги товара: с чистой синусоидой
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