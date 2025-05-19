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ИБП Ippon Back Basic 650S Euro черный (1373874) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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ИБП Ippon Back Basic 650S Euro черный (1373874)

15 Отзывы
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ИБП Ippon Back Basic 650S Euro черный (1373874) - фото 7
ИБП Ippon Back Basic 650S Euro черный (1373874) - фото 8
ИБП Ippon Back Basic 650S Euro черный (1373874) - фото 9
ИБП Ippon Back Basic 650S Euro черный (1373874) - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
ИБП
Форм-фактор
Tower
Топология
линейно-интерактивный
Активная мощность, Вт
360
Полная мощность, ВА
18000
Количество фаз
1
Время работы при полной нагрузке
1
Тип розеток
EURO (CEE 7)
Общее количество розеток
3
  • ИБП Ippon Back Basic 650S Euro черный (1373874) - фото 1
  • ИБП Ippon Back Basic 650S Euro черный (1373874) - фото 2
  • ИБП Ippon Back Basic 650S Euro черный (1373874) - фото 3
  • ИБП Ippon Back Basic 650S Euro черный (1373874) - фото 4
  • ИБП Ippon Back Basic 650S Euro черный (1373874) - фото 5
  • ИБП Ippon Back Basic 650S Euro черный (1373874) - фото 6
  • ИБП Ippon Back Basic 650S Euro черный (1373874) - фото 7
  • ИБП Ippon Back Basic 650S Euro черный (1373874) - фото 8
  • ИБП Ippon Back Basic 650S Euro черный (1373874) - фото 9
  • ИБП Ippon Back Basic 650S Euro черный (1373874) - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 515 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 473925
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Характеристики

Бренд
Ippon
Тип товара
ИБП
Форм-фактор
Tower
Топология
линейно-интерактивный
Особенности
светодиодные индикаторы
Активная мощность, Вт
360
Полная мощность, ВА
18000
Количество фаз
1
Тип формы напряжения
модифицированная синусоида
Время переключения на батарею, мс
4
Время работы при полной нагрузке
1
Мин. входное напряжение, В
162
Макс. входное напряжение, В
285
Тип батареи
свинцово-кислотный
Тип розеток
EURO (CEE 7)
Общее количество розеток
3
Количество розеток с питанием от батареи
3
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
33х23х14
Вес, кг.
4.6

Описание товара ИБП Ippon Back Basic 650S Euro черный (1373874)

Источники бесперебойного питания Ippon предлагают надежное и эффективное решение для защиты ваших электронных устройств от перебоев в питании. Этот ИБП обладает рядом впечатляющих характеристик, идеально подходящих для использования в домашних условиях или небольшом офисе. Одной из ключевых особенностей является активная мощность, составляющая 360 Вт, что позволяет устройству поддерживать работу вашей техники в случае внезапного отключения электроэнергии. Полная мощность в 18000 В·А демонстрирует высокую производительность и надежность устройства. Устройство обладает компактным форм-фактором Tower, что делает его удобным в размещении на рабочем месте. Линейно-интерактивная топология гарантирует стабильность подачи питания и защиту от перепадов напряжения, поддерживая работоспособность подключенных устройств. ИБП оснащен тремя розетками с питанием от батареи, обеспечивая резервное питание для критически важных приборов. Время переключения на батарею составляет всего 4 мс, что обеспечивает мгновенную реакцию на перебои в электроснабжении. При полной нагрузке ИБП может работать в течение 1 минуты, достаточной для безопасного завершения работы и сохранения данных. Диапазон входного напряжения варьируется от 162 до 285 В, что позволяет устройству справляться с различными условиями электросети. Тип формы напряжения — модифицированная синусоида, обеспечивает надежную работу большинства бытовых устройств и офисной техники. Вес устройства составляет 4,35 кг, что делает его достаточно легким для перемещения и установки. Батарея свинцово-кислотного типа обеспечивает долговечность и надежность питания в критические моменты. Бренд Ippon славится своим качеством и надежностью, что делает этот ИБП отличным выбором для всех, кто ценит безопасность и стабильность своих электронных устройств.

Отзывы о товаре ИБП Ippon Back Basic 650S Euro черный (1373874)

Источник: Яндекс Маркет
19.05.2025
Владислав М.

Достоинства:


Комментарий:
Опыт использование более 3 х мес. Что то происходит и иногда вылетает
Источник: Яндекс Маркет
04.03.2025
Сергей К.

Достоинства:


Комментарий:
Живу в кирпичной пятиэтажке и на нашу линию посадили два жилых комплекса , и в итоге из-за этого начало прыгать напряжение . Благодаря этому бесперебойнику . Часть техники всегда под защитой . Правда бывают настолько резкие отключения что он не успевает среагировать . Но лучше когда он блокирует скачок напряжения а не когда сгорает та же стиральная машина . Буду закупаться такими еще что бы предотвратить будущие расходы на технику . Потому что без подобной аппаратуры сгорела стиральная машина . Которая была вот недавно куплена. А бесперебойник верой и правдой защищает компьютер и холодильник . Всем добра
Источник: Яндекс Маркет
01.01.2025
Давид П.

Достоинства:


Комментарий:
Отвратительно зря только купил свои функции не выполняет как только какие-то скачки напряжения ПК уходит в перезагрузку только деньги на ветер
Источник: Яндекс Маркет
20.12.2024
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
Пользуюсь 3 месяца. При обычном тестировании всё хорошо, отключаешь шнур из розетки и заряд держится несколько минут. Если же происходят кратковременные мигания света - тут уже не справляется, выключается и начинает постоянно пищать. В целом не рекомендую, т.к плохо справляется с перебоями в электричестве.
Источник: Яндекс Маркет
01.12.2024
Алексей

Достоинства:


Комментарий:
Прекрасно работает. Один минус - запах пластика очень сильный. Но мы же его не нюхать покупаем
Источник: Яндекс Маркет
22.11.2024
Игорь А.

Достоинства:


Комментарий:
Пользуюсь неск. дней. Частый одиночный писк стал раздражать. Недавно вдруг стал писком сигнализировать о пропаже питания, хотя свет не отключался и напряжение было в норме ( подключен через стабилизатор). Это продолжалось неск. минут- включал, выключал- прошло. Но писк беспричинный( одиночный ) так и выдает, периодичность непредсказуемая.
Источник: Яндекс Маркет
20.11.2024
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
работает как надо, только первые 1-3 дня воняет дешевым пластиком
Источник: Яндекс Маркет
21.10.2024
Дятлов Виктор Фёдорович

Достоинства:


Комментарий:
Предыдущий ИБП этого производителя прослужил 6 лет.
Источник: Яндекс Маркет
15.10.2024
Алексей К.

Достоинства:


Комментарий:
после 2х месяцев использования пока работает стабильно.
Источник: Яндекс Маркет
23.09.2024
Наталья Г.

Достоинства:


Комментарий:
Ничего не понимаю в технических характеристиках, но на даче за сезон сработал уже 4-5 раз. После \"закрытия сезона\" будет \"спасать\" компьютер дома!
Источник: Яндекс Маркет
29.07.2024
Изи К.

Достоинства:


Комментарий:
Бесперебойник,бесперебойно работает уже в течении месяца. Недавно по этой линии электричество выключилась, она сразу дала знать о себе, запищал. Рекомендую . Вес: Тяжелый
Источник: Яндекс Маркет
18.07.2024
Шпакова Яна

Достоинства:


Комментарий:
Хороший бесперебойник! Со своей задачей справляется на 100%, держит компьютер и монитор при отключении света достаточно долго.
Источник: Яндекс Маркет
03.05.2024
Никита

Достоинства:


Комментарий:
То что нужно Недорого Свою задачу выполняет Воняет пластиком 2 недели правда
Источник: Яндекс Маркет
27.04.2024
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
При отключении электричества продержал на себе 15 минут ноут, игровой компьютер, два монитора.
Источник: Яндекс Маркет
15.04.2024
A E.

Достоинства:


Комментарий:
Функции свои выполняет. Щелкает при перепаде напряжения



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Характеристики
Бренд
Ippon
Тип товара
ИБП
Форм-фактор
Tower
Топология
линейно-интерактивный
Особенности
светодиодные индикаторы
Активная мощность, Вт
360
Полная мощность, ВА
18000
Количество фаз
1
Тип формы напряжения
модифицированная синусоида
Время переключения на батарею, мс
4
Время работы при полной нагрузке
1
Мин. входное напряжение, В
162
Развернуть
Макс. входное напряжение, В
285
Тип батареи
свинцово-кислотный
Тип розеток
EURO (CEE 7)
Общее количество розеток
3
Количество розеток с питанием от батареи
3
Страна производитель
Китай
Описание
Источники бесперебойного питания Ippon предлагают надежное и эффективное решение для защиты ваших электронных устройств от перебоев в питании. Этот ИБП обладает рядом впечатляющих характеристик, идеально подходящих для использования в домашних условиях или небольшом офисе. Одной из ключевых особенностей является активная мощность, составляющая 360 Вт, что позволяет устройству поддерживать работу вашей техники в случае внезапного отключения электроэнергии. Полная мощность в 18000 В·А демонстрирует высокую производительность и надежность устройства. Устройство обладает компактным форм-фактором Tower, что делает его удобным в размещении на рабочем месте. Линейно-интерактивная топология гарантирует стабильность подачи питания и защиту от перепадов напряжения, поддерживая работоспособность подключенных устройств. ИБП оснащен тремя розетками с питанием от батареи, обеспечивая резервное питание для критически важных приборов. Время переключения на батарею составляет всего 4 мс, что обеспечивает мгновенную реакцию на перебои в электроснабжении. При полной нагрузке ИБП может работать в течение 1 минуты, достаточной для безопасного завершения работы и сохранения данных. Диапазон входного напряжения варьируется от 162 до 285 В, что позволяет устройству справляться с различными условиями электросети. Тип формы напряжения — модифицированная синусоида, обеспечивает надежную работу большинства бытовых устройств и офисной техники. Вес устройства составляет 4,35 кг, что делает его достаточно легким для перемещения и установки. Батарея свинцово-кислотного типа обеспечивает долговечность и надежность питания в критические моменты. Бренд Ippon славится своим качеством и надежностью, что делает этот ИБП отличным выбором для всех, кто ценит безопасность и стабильность своих электронных устройств.
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Отзывы
Источник: Яндекс Маркет
19.05.2025
Владислав М.

Достоинства:


Комментарий:
Опыт использование более 3 х мес. Что то происходит и иногда вылетает
Источник: Яндекс Маркет
04.03.2025
Сергей К.

Достоинства:


Комментарий:
Живу в кирпичной пятиэтажке и на нашу линию посадили два жилых комплекса , и в итоге из-за этого начало прыгать напряжение . Благодаря этому бесперебойнику . Часть техники всегда под защитой . Правда бывают настолько резкие отключения что он не успевает среагировать . Но лучше когда он блокирует скачок напряжения а не когда сгорает та же стиральная машина . Буду закупаться такими еще что бы предотвратить будущие расходы на технику . Потому что без подобной аппаратуры сгорела стиральная машина . Которая была вот недавно куплена. А бесперебойник верой и правдой защищает компьютер и холодильник . Всем добра
Источник: Яндекс Маркет
01.01.2025
Давид П.

Достоинства:


Комментарий:
Отвратительно зря только купил свои функции не выполняет как только какие-то скачки напряжения ПК уходит в перезагрузку только деньги на ветер
Источник: Яндекс Маркет
20.12.2024
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
Пользуюсь 3 месяца. При обычном тестировании всё хорошо, отключаешь шнур из розетки и заряд держится несколько минут. Если же происходят кратковременные мигания света - тут уже не справляется, выключается и начинает постоянно пищать. В целом не рекомендую, т.к плохо справляется с перебоями в электричестве.
Источник: Яндекс Маркет
01.12.2024
Алексей

Достоинства:


Комментарий:
Прекрасно работает. Один минус - запах пластика очень сильный. Но мы же его не нюхать покупаем
Источник: Яндекс Маркет
22.11.2024
Игорь А.

Достоинства:


Комментарий:
Пользуюсь неск. дней. Частый одиночный писк стал раздражать. Недавно вдруг стал писком сигнализировать о пропаже питания, хотя свет не отключался и напряжение было в норме ( подключен через стабилизатор). Это продолжалось неск. минут- включал, выключал- прошло. Но писк беспричинный( одиночный ) так и выдает, периодичность непредсказуемая.
Источник: Яндекс Маркет
20.11.2024
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
работает как надо, только первые 1-3 дня воняет дешевым пластиком
Источник: Яндекс Маркет
21.10.2024
Дятлов Виктор Фёдорович

Достоинства:


Комментарий:
Предыдущий ИБП этого производителя прослужил 6 лет.
Источник: Яндекс Маркет
15.10.2024
Алексей К.

Достоинства:


Комментарий:
после 2х месяцев использования пока работает стабильно.
Источник: Яндекс Маркет
23.09.2024
Наталья Г.

Достоинства:


Комментарий:
Ничего не понимаю в технических характеристиках, но на даче за сезон сработал уже 4-5 раз. После \"закрытия сезона\" будет \"спасать\" компьютер дома!
Источник: Яндекс Маркет
29.07.2024
Изи К.

Достоинства:


Комментарий:
Бесперебойник,бесперебойно работает уже в течении месяца. Недавно по этой линии электричество выключилась, она сразу дала знать о себе, запищал. Рекомендую . Вес: Тяжелый
Источник: Яндекс Маркет
18.07.2024
Шпакова Яна

Достоинства:


Комментарий:
Хороший бесперебойник! Со своей задачей справляется на 100%, держит компьютер и монитор при отключении света достаточно долго.
Источник: Яндекс Маркет
03.05.2024
Никита

Достоинства:


Комментарий:
То что нужно Недорого Свою задачу выполняет Воняет пластиком 2 недели правда
Источник: Яндекс Маркет
27.04.2024
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
При отключении электричества продержал на себе 15 минут ноут, игровой компьютер, два монитора.
Источник: Яндекс Маркет
15.04.2024
A E.

Достоинства:


Комментарий:
Функции свои выполняет. Щелкает при перепаде напряжения


ИБП Ippon Back Basic 650S Euro черный (1373874) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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