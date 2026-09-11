Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
ИБП
Форм-фактор
Rack
Топология
с двойным преобразованием (онлайн)
Активная мощность, Вт
6000
Полная мощность, ВА
6000
Количество фаз
1
Время работы при полной нагрузке
5
Тип розеток
EURO (CEE 7)
Общее количество розеток
6
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
550 460 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 55807
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда
товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Описание товара ИБП APC Smart-UPS SRT (SRT6KRMXLI) 6000W 4U
Источники бесперебойного питания (ИБП) от бренда APC — это надежное решение для защиты ваших критически важных систем от перебоев в электроснабжении. Этот ИБП, выполненный в форм-факторе Rack, идеально вписывается в серверные стойки и обеспечивает высокоэффективную защиту оборудования.
Основные характеристики этого устройства включают активную мощность в 6000 Вт и полную мощность в 6000 В·А, что предлагает достаточную энергоподдержку для большинства серверных и сетевых приложений. Работая с топологией с двойным преобразованием (Онлайн), он гарантирует постоянную чистую синусоидальную форму напряжения без прерываний, что особенно важно для чувствительных электронных компонентов.
Вес этого ИБП составляет 60 кг, и, хотя устройство не оснащено защитой локальной сети или телефонной линии, оно предлагает надежную защиту от скачков напряжения с максимальной поглощаемой энергией импульса в 480 Дж. При полной нагрузке ИБП способен обеспечивать резервное питание в течение 5 минут, что даёт необходимое время для безопасного завершения работы систем или переключения на другие источники питания.
Разработанное для работы с диапазоном входных напряжений от 220 В до 240 В и поддерживающее однофазное подключение, это устройство станет важным элементом вашей IT-инфраструктуры, обеспечивая бесперебойную работу ваших систем в условиях нестабильного электроснабжения.
Источники бесперебойного питания (ИБП) от бренда APC — это надежное решение для защиты ваших критически важных систем от перебоев в электроснабжении. Этот ИБП, выполненный в форм-факторе Rack, идеально вписывается в серверные стойки и обеспечивает высокоэффективную защиту оборудования.
Основные характеристики этого устройства включают активную мощность в 6000 Вт и полную мощность в 6000 В·А, что предлагает достаточную энергоподдержку для большинства серверных и сетевых приложений. Работая с топологией с двойным преобразованием (Онлайн), он гарантирует постоянную чистую синусоидальную форму напряжения без прерываний, что особенно важно для чувствительных электронных компонентов.
Вес этого ИБП составляет 60 кг, и, хотя устройство не оснащено защитой локальной сети или телефонной линии, оно предлагает надежную защиту от скачков напряжения с максимальной поглощаемой энергией импульса в 480 Дж. При полной нагрузке ИБП способен обеспечивать резервное питание в течение 5 минут, что даёт необходимое время для безопасного завершения работы систем или переключения на другие источники питания.
Разработанное для работы с диапазоном входных напряжений от 220 В до 240 В и поддерживающее однофазное подключение, это устройство станет важным элементом вашей IT-инфраструктуры, обеспечивая бесперебойную работу ваших систем в условиях нестабильного электроснабжения.
ИБП APC Smart-UPS SRT (SRT6KRMXLI) 6000W 4U - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре ИБП APC Smart-UPS SRT (SRT6KRMXLI) 6000W 4U