Аккумуляторная батарея CyberPower RV 12-33 напряжение 12В, емкость 35Ач, клемма Болт М6 (ДхШхВ: 197х130х159мм Полная высота 170мм; 10,7кг; Срок службы 3лет)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Батарея для ИБП
Активная мощность, Вт
12
Полная мощность, ВА
0
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 720 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 700215
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Батарея для ИБП
Особенности
аккумуляторная батарея, 35 Ач, под болт M6 (T7)
Активная мощность, Вт
12
Полная мощность, ВА
0
Тип батареи
литий-ионный
Габаритные размеры (ШхВхГ)
197 x 170 x 130 мм
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
20х16х13
Вес, кг.
10.7
Описание товара Аккумуляторная батарея CyberPower RV 12-33 напряжение 12В, емкость 35Ач, клемма Болт М6 (ДхШхВ: 197х130х159мм Полная высота 170мм; 10,7кг; Срок службы 3лет)
аккумуляторная батарея cyberpower rv 12-33, напряжение 12в, емкость 35ах, клемма болт м6, размеры 197х130х159мм, полная высота 170мм, вес 10,7кг, срок службы 3 года.
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
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Бренд
Тип товара
Батарея для ИБП
Особенности
аккумуляторная батарея, 35 Ач, под болт M6 (T7)
Активная мощность, Вт
12
Полная мощность, ВА
0
Тип батареи
литий-ионный
Габаритные размеры (ШхВхГ)
197 x 170 x 130 мм
Страна производитель
Китай
аккумуляторная батарея cyberpower rv 12-33, напряжение 12в, емкость 35ах, клемма болт м6, размеры 197х130х159мм, полная высота 170мм, вес 10,7кг, срок службы 3 года.
Аккумуляторная батарея CyberPower RV 12-33 напряжение 12В, емкость 35Ач, клемма Болт М6 (ДхШхВ: 197х130х159мм Полная высота 170мм; 10,7кг; Срок службы 3лет) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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