Top.Mail.Ru
ИБП Powerman Back Pro 850I Plus IEC320 Line-interactive 480W (6150953) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

ИБП Powerman Back Pro 850I Plus IEC320 Line-interactive 480W (6150953)

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
ИБП Powerman Back Pro 850I Plus IEC320 Line-interactive 480W (6150953) - фото 1
ИБП Powerman Back Pro 850I Plus IEC320 Line-interactive 480W (6150953) - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
ИБП
Форм-фактор
Tower
Топология
линейно-интерактивный
Активная мощность, Вт
480
Полная мощность, ВА
850
Количество фаз
1
Время работы при полной нагрузке
1
Тип розеток
С13
Общее количество розеток
4
  • ИБП Powerman Back Pro 850I Plus IEC320 Line-interactive 480W (6150953) - фото 1
  • ИБП Powerman Back Pro 850I Plus IEC320 Line-interactive 480W (6150953) - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 340 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 644759
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Отправить
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
POWERMAN
Тип товара
ИБП
Форм-фактор
Tower
Топология
линейно-интерактивный
Особенности
звуковая сигнализация, холодный старт
Активная мощность, Вт
480
Полная мощность, ВА
850
Количество фаз
1
Тип формы напряжения
модифицированная синусоида
Время переключения на батарею, мс
4
Время работы при полной нагрузке
1
Мин. входное напряжение, В
165
Макс. входное напряжение, В
290
Тип батареи
свинцово-кислотный
Тип розеток
С13
Общее количество розеток
4
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
49х31х25
Вес, кг.
20.9

Описание товара ИБП Powerman Back Pro 850I Plus IEC320 Line-interactive 480W (6150953)

Источники бесперебойного питания (ИБП) POWERMAN представляют собой надежное решение для защиты вашей электроники от перебоев в электроснабжении. Эта линейно-интерактивная модель обеспечивает стабильное питание благодаря мощности в 480 Вт и полной мощности 850 В·А, что делает её подходящей для подключения множества устройств одновременно. Устройство оснащено четырьмя розетками, позволяющими подключать сразу несколько устройств. Благодаря форм-фактору "Tower", ИБП легко интегрируется в рабочее пространство, не занимая много места. Весит всего 4,91 кг, что упрощает транспортировку и установку. Устройство использует технологию модифицированной синусоиды, обеспечивая стабильное напряжение с минимальным временем переключения на батарею — всего 4 мс. Минимальное входное напряжение составляет 165 В, а максимальное — 290 В, что позволяет ИБП справляться с широким диапазоном колебаний сетевого напряжения. В устройстве используется свинцово-кислотная батарея, которая обеспечивает до 1 минуты работы при полной нагрузке. ИБП POWERMAN — идеальное решение для тех, кто ищет надежное и эффективное устройство для защиты своей техники от непредвиденных отключений электричества и скачков напряжения.

Отзывы о товаре ИБП Powerman Back Pro 850I Plus IEC320 Line-interactive 480W (6150953)




Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Похожие товары

Характеристики
Бренд
POWERMAN
Тип товара
ИБП
Форм-фактор
Tower
Топология
линейно-интерактивный
Особенности
звуковая сигнализация, холодный старт
Активная мощность, Вт
480
Полная мощность, ВА
850
Количество фаз
1
Тип формы напряжения
модифицированная синусоида
Время переключения на батарею, мс
4
Время работы при полной нагрузке
1
Мин. входное напряжение, В
165
Развернуть
Макс. входное напряжение, В
290
Тип батареи
свинцово-кислотный
Тип розеток
С13
Общее количество розеток
4
Страна производитель
Китай
Описание
Источники бесперебойного питания (ИБП) POWERMAN представляют собой надежное решение для защиты вашей электроники от перебоев в электроснабжении. Эта линейно-интерактивная модель обеспечивает стабильное питание благодаря мощности в 480 Вт и полной мощности 850 В·А, что делает её подходящей для подключения множества устройств одновременно. Устройство оснащено четырьмя розетками, позволяющими подключать сразу несколько устройств. Благодаря форм-фактору "Tower", ИБП легко интегрируется в рабочее пространство, не занимая много места. Весит всего 4,91 кг, что упрощает транспортировку и установку. Устройство использует технологию модифицированной синусоиды, обеспечивая стабильное напряжение с минимальным временем переключения на батарею — всего 4 мс. Минимальное входное напряжение составляет 165 В, а максимальное — 290 В, что позволяет ИБП справляться с широким диапазоном колебаний сетевого напряжения. В устройстве используется свинцово-кислотная батарея, которая обеспечивает до 1 минуты работы при полной нагрузке. ИБП POWERMAN — идеальное решение для тех, кто ищет надежное и эффективное устройство для защиты своей техники от непредвиденных отключений электричества и скачков напряжения.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


ИБП Powerman Back Pro 850I Plus IEC320 Line-interactive 480W (6150953) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...