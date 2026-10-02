ИБП Powerman Back Pro 850I Plus IEC320 Line-interactive 480W (6150953)
Товар временно отсутствует в продаже
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Характеристики
Описание товара ИБП Powerman Back Pro 850I Plus IEC320 Line-interactive 480W (6150953)
Источники бесперебойного питания (ИБП) POWERMAN представляют собой надежное решение для защиты вашей электроники от перебоев в электроснабжении. Эта линейно-интерактивная модель обеспечивает стабильное питание благодаря мощности в 480 Вт и полной мощности 850 В·А, что делает её подходящей для подключения множества устройств одновременно. Устройство оснащено четырьмя розетками, позволяющими подключать сразу несколько устройств. Благодаря форм-фактору "Tower", ИБП легко интегрируется в рабочее пространство, не занимая много места. Весит всего 4,91 кг, что упрощает транспортировку и установку. Устройство использует технологию модифицированной синусоиды, обеспечивая стабильное напряжение с минимальным временем переключения на батарею — всего 4 мс. Минимальное входное напряжение составляет 165 В, а максимальное — 290 В, что позволяет ИБП справляться с широким диапазоном колебаний сетевого напряжения. В устройстве используется свинцово-кислотная батарея, которая обеспечивает до 1 минуты работы при полной нагрузке. ИБП POWERMAN — идеальное решение для тех, кто ищет надежное и эффективное устройство для защиты своей техники от непредвиденных отключений электричества и скачков напряжения.
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Теги товара: линейно-интерактивные
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Теги товара: линейно-интерактивные
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