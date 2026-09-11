Внешний SSD Samsung 2Tb T7 Shield (MU-PE2T0R/WW) Синий
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Характеристики
Описание товара Внешний SSD Samsung 2Tb T7 Shield (MU-PE2T0R/WW) Синий
Очень прочный, быстрый и компактный. Новый T7 Shield обеспечивает отличную производительность даже в сложных условиях. Отличная производительность и прочный внешний корпус обеспечивают удобство использования как на встречах с клиентами, так и дома и в любом другом месте. Передавайте большие файлы без задержек. USB 3.2 Gen 2 и PCIe NVMe обеспечивают высокую скорость последовательного чтения/записи 1050/1000 МБ/с для редактирования без задержек прямо с диска. Наружные поверхности из высокотехнологичной резины и Dynamic Thermal Guard регулируют температуру и поддерживают стабильную работу даже во время крупных проектов. Готов к сложным условиям. Вы можете быть уверены, что ваши данные защищены от воды и пыли согласно рейтингу IP65. Прочная конструкция и усовершенствованная внешняя оболочка гарантируют долговечность и выдерживают падение с высоты до трех метров. Вы можете выбрать нужный вариант. Не менее 1 ТБ или 2 ТБ места в стильных корпусах синего, песочного или черного цвета. Стильная резиновая поверхность предотвращает выскальзывание устройства из рук.
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Теги товара: 2 Тб
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Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, 500 гб, 1 Тб, 4 тб, ssd, hdd, 2.5 дюйма, 3.5 дюйма, USB 3.0, ssd 500 гб, ssd 1 тб, Черные
Теги товара: 2 Тб
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