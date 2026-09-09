Внешний HDD WD My Passport 2Tb Light Blue (WDBYVG0020BBL-WESN)
Товар временно отсутствует в продаже
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Характеристики
Описание товара Внешний HDD WD My Passport 2Tb Light Blue (WDBYVG0020BBL-WESN)
Внешний жесткий диск WD My Passport 2TB Blue, выполненный в форм-факторе 2,5 дюйма, поможет надежно сохранить внушительный объем информации любого типа: фотографии, музыку, видеозаписи и документы, резервные копии и образы дисков. Входящий в комплект кабель стандарта USB 3.0 обеспечивает как передачу данных со скоростью до 5 Гбит/с, так и питание портативного накопителя.Жесткий диск Western Digital My Passport оптимально подходит для использования с компьютерами, работающими на Windows 8 и 10. К нему прилагаются специальные утилиты, с помощью которых можно удобно и просто выполнять резервное копирование хранящейся на нем информации и надежно защищать ее от посторонних путем установки пароля.Внешний жесткий диск WD My Passport 2TB Blue заключен в стильный корпус голубого цвета толщиной всего 1,11 см, в котором объединяются гладкая и рифленая поверхности. На накопитель предоставляется трехлетняя гарантия производителя.
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