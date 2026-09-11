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Характеристики
Тип товара
Внешние жесткие диски
Тип накопителя
HDD
Форм-фактор накопителя, дюйм
3.5
Объем
12 Тб
Интерфейс подключения
USB 3.2 Gen 1 Type-A
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
42 930 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 492051
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Описание товара Внешний HDD Western Digital Original 12.2Tb (WDBBGB0120HBK-EESN) черный
С внешним жёстким диском Western Digital My Book WDBBGB0120HBK-EESN вам не придётся удалять файлы, когда память компьютера заполнится до предела. Переместите информацию на настольный накопитель и работайте дальше без зависаний.НИКАКИХ ЗАДЕРЖЕКУстройство снабжено портом USB 3.0. Вы сможете открывать и записывать файлы очень быстро. Например, двухчасовой фильм в HD-качестве вы скачаете всего за три минуты.КУПИЛ — РАБОТАЙДиск отформатирован, полностью готов к использованию на компьютере с операционной системой Windows. При необходимости он легко переформатируется под Mac OS.БЕЗОПАСНОСТЬПриложение WD Security обеспечит защиту и конфиденциальность ваших данных. Для этого нужно лишь задать собственный пароль. В комплекте есть программное обеспечение для установки автоматического и облачного резервного копирования. Функция Time Machine избавит вас от самостоятельного переноса информации: задайте расписание, и накопитель продублирует её самостоятельно в указанные день и время.
С внешним жёстким диском Western Digital My Book WDBBGB0120HBK-EESN вам не придётся удалять файлы, когда память компьютера заполнится до предела. Переместите информацию на настольный накопитель и работайте дальше без зависаний.НИКАКИХ ЗАДЕРЖЕКУстройство снабжено портом USB 3.0. Вы сможете открывать и записывать файлы очень быстро. Например, двухчасовой фильм в HD-качестве вы скачаете всего за три минуты.КУПИЛ — РАБОТАЙДиск отформатирован, полностью готов к использованию на компьютере с операционной системой Windows. При необходимости он легко переформатируется под Mac OS.БЕЗОПАСНОСТЬПриложение WD Security обеспечит защиту и конфиденциальность ваших данных. Для этого нужно лишь задать собственный пароль. В комплекте есть программное обеспечение для установки автоматического и облачного резервного копирования. Функция Time Machine избавит вас от самостоятельного переноса информации: задайте расписание, и накопитель продублирует её самостоятельно в указанные день и время.
Внешний HDD Western Digital Original 12.2Tb (WDBBGB0120HBK-EESN) черный - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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