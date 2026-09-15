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Внешний SSD Netac ZX10 2TB USB 3.2 (NT01ZX10-002T-32BK) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Внешний SSD Netac ZX10 2TB USB 3.2 (NT01ZX10-002T-32BK)

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Внешний SSD Netac ZX10 2TB USB 3.2 (NT01ZX10-002T-32BK) - фото 1
Внешний SSD Netac ZX10 2TB USB 3.2 (NT01ZX10-002T-32BK) - фото 2
Внешний SSD Netac ZX10 2TB USB 3.2 (NT01ZX10-002T-32BK) - фото 3
Внешний SSD Netac ZX10 2TB USB 3.2 (NT01ZX10-002T-32BK) - фото 4
Внешний SSD Netac ZX10 2TB USB 3.2 (NT01ZX10-002T-32BK) - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Внешние жесткие диски
Тип накопителя
SSD
Форм-фактор накопителя, дюйм
2.5
Объем
2 Тб
  • Внешний SSD Netac ZX10 2TB USB 3.2 (NT01ZX10-002T-32BK) - фото 1
  • Внешний SSD Netac ZX10 2TB USB 3.2 (NT01ZX10-002T-32BK) - фото 2
  • Внешний SSD Netac ZX10 2TB USB 3.2 (NT01ZX10-002T-32BK) - фото 3
  • Внешний SSD Netac ZX10 2TB USB 3.2 (NT01ZX10-002T-32BK) - фото 4
  • Внешний SSD Netac ZX10 2TB USB 3.2 (NT01ZX10-002T-32BK) - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
22 550 руб. 
Начислим 361 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 602795
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Внешний SSD Netac ZX10 2TB USB 3.2 (NT01ZX10-002T-32BK)
22 550 руб.
  • Гарантия производителя: 1 год
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
NETAC
Тип товара
Внешние жесткие диски
Интерфейс
USB 3.2 gen1
Тип накопителя
SSD
Форм-фактор накопителя, дюйм
2.5
Объем
2 Тб
Цвет
черный
Материал корпуса
алюминий
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
14х9х2
Вес, г.
100

Описание товара Внешний SSD Netac ZX10 2TB USB 3.2 (NT01ZX10-002T-32BK)

Внешний SSD Netac NT01ZX10-002T-32BK выполнен в компактном корпусе из алюминиевого сплава, имеет небольшой вес и способен надежно хранить большой объем информации.

Отзывы о товаре Внешний SSD Netac ZX10 2TB USB 3.2 (NT01ZX10-002T-32BK)




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Характеристики
Бренд
NETAC
Тип товара
Внешние жесткие диски
Интерфейс
USB 3.2 gen1
Тип накопителя
SSD
Форм-фактор накопителя, дюйм
2.5
Объем
2 Тб
Цвет
черный
Материал корпуса
алюминий
Страна производитель
Китай
Описание
Внешний SSD Netac NT01ZX10-002T-32BK выполнен в компактном корпусе из алюминиевого сплава, имеет небольшой вес и способен надежно хранить большой объем информации.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Внешний SSD Netac ZX10 2TB USB 3.2 (NT01ZX10-002T-32BK) – стоимость товара 22550 руб. от магазина КотоФото. Уточнить детали по товару можно по 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Вы можете заказать товар с доставкой, либо оформить самовывоз.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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