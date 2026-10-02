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Внешний HDD A-Data DashDrive Durable HD710 Pro 1Tb желтый (AHD710P-1TU31-CYL) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Внешний HDD A-Data DashDrive Durable HD710 Pro 1Tb желтый (AHD710P-1TU31-CYL)

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Внешний HDD A-Data DashDrive Durable HD710 Pro 1Tb желтый (AHD710P-1TU31-CYL)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Внешние жесткие диски
Тип накопителя
HDD
Форм-фактор накопителя, дюйм
2.5
Объем
1 Тб
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
9 580 руб. 
Начислим 154 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 254368
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Внешний HDD A-Data DashDrive Durable HD710 Pro 1Tb желтый (AHD710P-1TU31-CYL)
9 580 руб.
  • Гарантия производителя: 1 год
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
A-Data
Тип товара
Внешние жесткие диски
Интерфейс
USB 3.0
Тип накопителя
HDD
Форм-фактор накопителя, дюйм
2.5
Объем
1 Тб
Цвет
желтый
Материал корпуса
пластик
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
33х23х10
Вес, г.
800

Описание товара Внешний HDD A-Data DashDrive Durable HD710 Pro 1Tb желтый (AHD710P-1TU31-CYL)

HD710 Pro вносит новое слово в срок службы внешних жестких дисков. Мы протестировали его в соответствии с стандартами пыле- и влагоустройчивости IP68, а также убедились в том, что он проходит военные испытания на прочность благодаря своей трехслойной защитной конструкции. Имея большой объем, этот образец хранилища с долгим сроком службы — ваш помощник в безопасном хранении данных в любом вашем увлечении, будь то дайвинг, пеший туризм, езда на велосипеде или просто быстрая прогулка



Теги товара: 1 Тб, hdd, 2.5 дюйма, USB 3.0, ssd 1 тб

Отзывы о товаре Внешний HDD A-Data DashDrive Durable HD710 Pro 1Tb желтый (AHD710P-1TU31-CYL)




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Характеристики
Бренд
A-Data
Тип товара
Внешние жесткие диски
Интерфейс
USB 3.0
Тип накопителя
HDD
Форм-фактор накопителя, дюйм
2.5
Объем
1 Тб
Цвет
желтый
Материал корпуса
пластик
Страна производитель
Китай
Описание
HD710 Pro вносит новое слово в срок службы внешних жестких дисков. Мы протестировали его в соответствии с стандартами пыле- и влагоустройчивости IP68, а также убедились в том, что он проходит военные испытания на прочность благодаря своей трехслойной защитной конструкции. Имея большой объем, этот образец хранилища с долгим сроком службы — ваш помощник в безопасном хранении данных в любом вашем увлечении, будь то дайвинг, пеший туризм, езда на велосипеде или просто быстрая прогулка


Теги товара: 1 Тб, hdd, 2.5 дюйма, USB 3.0, ssd 1 тб
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Внешний HDD A-Data DashDrive Durable HD710 Pro 1Tb желтый (AHD710P-1TU31-CYL) - по цене 9580 руб. в интернет-магазине КотоФото. Подробная информация находится на карточке товара - описание, характеристики, фото. Забрать заказ можно из пунктов самовывоза или оформить доставку на дом. Если останутся вопросы, звоните - 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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